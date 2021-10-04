ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАвстрия. Бундеслига 2021/2022

«Ливерпуль» и «Бавария» спорят за подписание нападающего «РБ Зальцбург»

вчера, 16:29

«Ливерпуль» и «Бавария» борются за подписание нападающего «РБ Зальцбург» Карима Адейеми, сообщает Daily Mail.

По информации источника, оба клуба могут сделать официальное предложение по 19-летнему талантливому игроку в январе. Отмечается, что «Зальцбург» готов отпустить Карима за 20 миллионов евро.

Адейеми забил 11 голов в своих первых 14 матчах во всех соревнованиях за «Зальцбург» в текущем сезоне.

Все новости
Слухи«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с подписанием Брозовича
Сегодня, 13:27 Комментарии2
Слухи«Реал» не хочет платить 150 млн евро отступных за Нуньеса
Сегодня, 12:27 Комментарии5
СлухиПСЖ готов подписать Инсинье
Сегодня, 11:45 Комментарии4
СлухиКавани — главная трансферная цель «Барселоны» на январь
Сегодня, 11:25 Комментарии9
СлухиЭден Азар может перебраться в «Ювентус»
Сегодня, 11:15 Комментарии7
Слухи«Эвертон» следит за защитником «Сток Сити»
Сегодня, 10:53 Комментарии2
Сортировать
Все комментарии
berda2003
berda2003
вчера в 19:38
баварии зачем он?
112910415
112910415
вчера в 19:37
очередной успех системы РБ !
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:48
Статистика топ,уйдёт в Баварию!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:36
Ну драчка началась,кто больше.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 17:09
Карим Адейеми снова привлек внимание фанатов Ливерпуля, когда в среду вечером привел «Ред Булл» Зальцбург к победе над Лиллем со счетом 2:1(вчера тоже забил один гол - Ласку). 19-летний футболист забил оба гола за австрийскую команду, став самым молодым немцем, когда-либо забившим дубль в Лиге чемпионов(рекорд ранее принадлежал Томасу Мюллеру).
Учитывая этот результат, Зальцбург стал лидером группы G, и вполне уместно говорить, что оба мяча Адейеми были забиты с пенальти.
Его прямой вход и движение в штрафной - явная проблема для защитников, и болельщики Ливерпуля призвали клуб сделать шаг за юного футболиста в январе, прежде чем его репутация еще больше возрастет. Я за!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:32
Отличный игрок, денег стоит
ДСА
ДСА
вчера в 16:32
Зальцбург пока еще не растащили, есть кого продавать.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100