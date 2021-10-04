«Ливерпуль» и «Бавария» спорят за подписание нападающего «РБ Зальцбург»

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вчера, 16:29

«Ливерпуль» и «Бавария» борются за подписание нападающего «РБ Зальцбург» , сообщает Daily Mail.

По информации источника, оба клуба могут сделать официальное предложение по 19-летнему талантливому игроку в январе. Отмечается, что «Зальцбург» готов отпустить Карима за 20 миллионов евро.

Адейеми забил 11 голов в своих первых 14 матчах во всех соревнованиях за «Зальцбург» в текущем сезоне.