«Ливерпуль» и «Бавария» борются за подписание нападающего «РБ Зальцбург» Карима Адейеми, сообщает Daily Mail.
По информации источника, оба клуба могут сделать официальное предложение по 19-летнему талантливому игроку в январе. Отмечается, что «Зальцбург» готов отпустить Карима за 20 миллионов евро.
Адейеми забил 11 голов в своих первых 14 матчах во всех соревнованиях за «Зальцбург» в текущем сезоне.
Учитывая этот результат, Зальцбург стал лидером группы G, и вполне уместно говорить, что оба мяча Адейеми были забиты с пенальти.
Его прямой вход и движение в штрафной - явная проблема для защитников, и болельщики Ливерпуля призвали клуб сделать шаг за юного футболиста в январе, прежде чем его репутация еще больше возрастет. Я за!
Учитывая этот результат, Зальцбург стал лидером группы G, и вполне уместно говорить, что оба мяча Адейеми были забиты с пенальти.
Его прямой вход и движение в штрафной - явная проблема для защитников, и болельщики Ливерпуля призвали клуб сделать шаг за юного футболиста в январе, прежде чем его репутация еще больше возрастет. Я за!