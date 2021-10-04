«Интер» вряд ли сможет продать Санчеса в январе

«Интер» вряд ли найдет покупателя на вингера Алексиса Санчеса в январе, сообщает Calcio Mercato.
По информации источника, «нерадзурри» стремятся продать 32-летнего игрока, но его требования о заработной плате в размере 7,5 миллионов евро в год могут стать камнем преткновения в любых переговорах с потенциальными покупателями.
Интерес к Санчесу проявлял один из топ-клубов Испании. Контракт игрока с «Интером» действует до лета 2023 года.
Пост содержал изображение заброшенной машины с надписью: «Если ты не в том месте, ты не будешь сиять», это нанесло удар по клубу. Санчес займется этим вопросом с клубом, когда вернется из сборной Чили после перерыва. Пришло время ему проявить себя с лучшей стороны. В сборной Чили он должен хорошо играть, чтобы другие клубы заинтересовались. А сейчас трудно будет найти ему подходящий клуб, еще вдобавок - хороший. Так что многое зависит от него. Летом вероятнее, чем зимой.
Пост содержал изображение заброшенной машины с надписью: «Если ты не в том месте, ты не будешь сиять», это нанесло удар по клубу. Санчес займется этим вопросом с клубом, когда вернется из сборной Чили после перерыва. Пришло время ему проявить себя с лучшей стороны. В сборной Чили он должен хорошо играть, чтобы другие клубы заинтересовались. А сейчас трудно будет найти ему подходящий клуб, еще вдобавок - хороший. Так что многое зависит от него. Летом вероятнее, чем зимой.