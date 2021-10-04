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«Интер» вряд ли сможет продать Санчеса в январе

вчера, 15:40

«Интер» вряд ли найдет покупателя на вингера Алексиса Санчеса в январе, сообщает Calcio Mercato.

По информации источника, «нерадзурри» стремятся продать 32-летнего игрока, но его требования о заработной плате в размере 7,5 миллионов евро в год могут стать камнем преткновения в любых переговорах с потенциальными покупателями.

Интерес к Санчесу проявлял один из топ-клубов Испании. Контракт игрока с «Интером» действует до лета 2023 года.

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Все комментарии
Баобаб
Баобаб
вчера в 18:08
Какой Санчес? Китайцы думают уже, как бы Интер сбагрить.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:47
Куда нибуть да пристроят!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 16:16, ред.
Интер может быть все-таки позволит нападающему Алексису Санчесу покинуть клуб в январе, после его публикации в социальную сеть. Он сообщил о том, что он недоволен нехваткой игрового времени в клубе(70мин). Чилиец не будет оштрафован клубом после публикации(в Инстаграме), в которой было указано, что он недоволен своей ситуацией в клубе.
Пост содержал изображение заброшенной машины с надписью: «Если ты не в том месте, ты не будешь сиять», это нанесло удар по клубу. Санчес займется этим вопросом с клубом, когда вернется из сборной Чили после перерыва. Пришло время ему проявить себя с лучшей стороны. В сборной Чили он должен хорошо играть, чтобы другие клубы заинтересовались. А сейчас трудно будет найти ему подходящий клуб, еще вдобавок - хороший. Так что многое зависит от него. Летом вероятнее, чем зимой.
uw4spnjd2km7
uw4spnjd2km7
вчера в 16:13
Если он не умерит аппетит, то вообще не продадут
Виталик-ManUtd-Rus
Виталик-ManUtd-Rus
вчера в 16:09
хорошо , что удалось скинуть его ,в свое время )))
7pgu3rzqumsb
7pgu3rzqumsb
вчера в 16:08
Совсем не тот уже Лёха Санчес
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:44
Кто будет за 32 летнего футболиста платить такую зарплату.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 15:43
Мда, кочевряжется не зря
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