«Интер» вряд ли сможет продать Санчеса в январе

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вчера, 15:40

«Интер» вряд ли найдет покупателя на вингера в январе, сообщает Calcio Mercato.

По информации источника, «нерадзурри» стремятся продать 32-летнего игрока, но его требования о заработной плате в размере 7,5 миллионов евро в год могут стать камнем преткновения в любых переговорах с потенциальными покупателями.

Интерес к Санчесу проявлял один из топ-клубов Испании. Контракт игрока с «Интером» действует до лета 2023 года.