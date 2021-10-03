«Арсенал» стал ещё одним претендентом на Стерлинга

Нападающий Рахим Стерлинг может покинуть «Манчестер Сити».
«Горожане» готовы продать Стерлинга, а в подписании игрока заинтересованы «Барселона» и «Ливерпуль». Кроме того, Рахим приостановил переговоры о новом контракте с «Манчестер Сити». В борьбу за подписание Стерлинга включился лондонский «Арсенал». «Канониры» могут сделать предложение по трансферу нападающего в январе или следующим летом.
В нынешнем сезоне Стерлинг провёл 9 матчей во всех турнирах за «Манчестер Сити», отметившись одним забитым голом.
У игрока сборной Англии осталось меньше двух лет до его нынешнего контракта с чемпионами Премьер-Лиги, и переговоры о новом контракте зашли в тупик.
26-летний футболист также использовал вариант ротации Пепа Гвардиолы в этом сезоне, начав лишь два из шести матчей Сити в Премьер-Лиге.
Стерлинг находится на вершине трансферного списка Арсенала, а у нападающего «прекрасные отношения» с Артетой. В отчете утверждается, что Арсенал следит за переговорами Стерлинга с Сити о контракте и рассматривает возможность перехода, если ситуация не улучшится к концу сезона, когда у нападающего останется всего год по контракту. Но думаю не надо, хотя это не мне решать.
У игрока сборной Англии осталось меньше двух лет до его нынешнего контракта с чемпионами Премьер-Лиги, и переговоры о новом контракте зашли в тупик.
26-летний футболист также использовал вариант ротации Пепа Гвардиолы в этом сезоне, начав лишь два из шести матчей Сити в Премьер-Лиге.
Стерлинг находится на вершине трансферного списка Арсенала, а у нападающего «прекрасные отношения» с Артетой. В отчете утверждается, что Арсенал следит за переговорами Стерлинга с Сити о контракте и рассматривает возможность перехода, если ситуация не улучшится к концу сезона, когда у нападающего останется всего год по контракту. Но думаю не надо, хотя это не мне решать.