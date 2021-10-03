ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

«Арсенал» стал ещё одним претендентом на Стерлинга

вчера, 10:10

Нападающий Рахим Стерлинг может покинуть «Манчестер Сити».

«Горожане» готовы продать Стерлинга, а в подписании игрока заинтересованы «Барселона» и «Ливерпуль». Кроме того, Рахим приостановил переговоры о новом контракте с «Манчестер Сити». В борьбу за подписание Стерлинга включился лондонский «Арсенал». «Канониры» могут сделать предложение по трансферу нападающего в январе или следующим летом.

В нынешнем сезоне Стерлинг провёл 9 матчей во всех турнирах за «Манчестер Сити», отметившись одним забитым голом.

Все новости
СлухиХавбек «РБ Лейпциг» Нкунку может перейти в «Реал»
Сегодня, 13:07 Комментарии11
СлухиТимо Вернер заинтересовал «Атлетико»
Сегодня, 10:40 Комментарии8
СлухиОрье пройдёт медосмотр перед подписанием контракта с «Вильярреалом»
Сегодня, 09:40 Комментарии7
Клопп сообщил, что «Ливерпуль» не будет отправлять Джонса в аренду
02 октября Комментарии4
Слухи«Атлетико» интересен защитник «Бенфики» Вериссимо
02 октября Комментарии4
Слухи«Челси» хочет бесплатно подписать Инсинье
02 октября Комментарии9
Сортировать
Все комментарии
Свeтозар
Свeтозар
вчера в 13:54
Претенденты еще будут
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 11:36
Арсенал следит за ситуацией Рахима Стерлинга в Манчестер Сити.
У игрока сборной Англии осталось меньше двух лет до его нынешнего контракта с чемпионами Премьер-Лиги, и переговоры о новом контракте зашли в тупик.
26-летний футболист также использовал вариант ротации Пепа Гвардиолы в этом сезоне, начав лишь два из шести матчей Сити в Премьер-Лиге.
Стерлинг находится на вершине трансферного списка Арсенала, а у нападающего «прекрасные отношения» с Артетой. В отчете утверждается, что Арсенал следит за переговорами Стерлинга с Сити о контракте и рассматривает возможность перехода, если ситуация не улучшится к концу сезона, когда у нападающего останется всего год по контракту. Но думаю не надо, хотя это не мне решать.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 11:17
Дайвингом Рахим еще в Ливерпуле начал заниматься, потенциал растерял, да... и жадность непомерная в нем природная, из-за нее и покинул Ливерпуль. Вообщем, ежели он аппетиты свои не угомонит, ни то что Арсенал или Ливерпуль - Реал с его деньжищами Рахима брать постесняется
A.S.A
A.S.A
вчера в 10:52
Рахим показывал хороший футбол выступая за Ливерпуль и в первых сезонах играя в МС,но после того как забросил футбол и начал заниматься дайвингом футбол потерял этого игрока и лично мне не хотелось бы видеть его в составе Арсенала.
От прошлого Стерлинга осталось только скорость и он будет хорош в контратаках и нынешней Артетовской команде он бы подошел идеально,но повторюсь еще раз, лично мне не хотелось бы этого трансфера.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 10:50
Арсенал не играет в ЛЧ
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
вчера в 10:25
Стерлядь... а зачем?
beefs
beefs
вчера в 10:23
стали в очередь, ждите...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100