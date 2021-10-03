«Арсенал» стал ещё одним претендентом на Стерлинга

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вчера, 10:10

Нападающий может покинуть «Манчестер Сити».

«Горожане» готовы продать Стерлинга, а в подписании игрока заинтересованы «Барселона» и «Ливерпуль». Кроме того, Рахим приостановил переговоры о новом контракте с «Манчестер Сити». В борьбу за подписание Стерлинга включился лондонский «Арсенал». «Канониры» могут сделать предложение по трансферу нападающего в январе или следующим летом.

В нынешнем сезоне Стерлинг провёл 9 матчей во всех турнирах за «Манчестер Сити», отметившись одним забитым голом.