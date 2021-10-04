Орье пройдёт медосмотр перед подписанием контракта с «Вильярреалом»

Бывший правый защитник «Тоттенхэма» Серж Орье перебирается в Испанию.
Журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что 28-летний ивуариец, которым интересовался «Реал», сегодня прибудет в Испанию, чтобы пройти медицинское обследование в «Вильярреале». Контракт стороны должны подписать после медосмотра.
Напомним, что Орье покинул лондонский клуб прошедшим летом в связи с окончанием контракта.
Орье покинул Тоттенхэм несколько недель назад после четырехлетнего периода. Он выиграл два титула Лиги 1, а также еще три медали(Кубок Франции по футболу). Эмери использовал его(в ПСЖ) в качестве возможности ротации на правом фланге, и я думаю, что идея здесь будет аналогичной, поскольку он предлагает такой профиль игрока, который отличается от Хуана Фойта. После того, как Орье перешел в Тоттенхэм, его карьера, похоже, испортилась из-за множества мелких травм. Он пропустил десять матчей из-за травмы паха , еще тринадцать из-за подколенного сухожилия(это серьезно) и шесть из-за проблем со стопой. Это все, конечно же, с 18/19. Я не уверен, относится ли все это к серьезным травмам или нет, но этого было достаточно, чтобы он никогда не утвердился в лондонском клубе. Желаю удачи(без травм)!
Орье покинул Тоттенхэм несколько недель назад после четырехлетнего периода. Он выиграл два титула Лиги 1, а также еще три медали(Кубок Франции по футболу). Эмери использовал его(в ПСЖ) в качестве возможности ротации на правом фланге, и я думаю, что идея здесь будет аналогичной, поскольку он предлагает такой профиль игрока, который отличается от Хуана Фойта. После того, как Орье перешел в Тоттенхэм, его карьера, похоже, испортилась из-за множества мелких травм. Он пропустил десять матчей из-за травмы паха , еще тринадцать из-за подколенного сухожилия(это серьезно) и шесть из-за проблем со стопой. Это все, конечно же, с 18/19. Я не уверен, относится ли все это к серьезным травмам или нет, но этого было достаточно, чтобы он никогда не утвердился в лондонском клубе. Желаю удачи(без травм)!