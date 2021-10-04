Орье пройдёт медосмотр перед подписанием контракта с «Вильярреалом»

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вчера, 09:40

Бывший правый защитник «Тоттенхэма» перебирается в Испанию.

Журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что 28-летний ивуариец, которым интересовался «Реал», сегодня прибудет в Испанию, чтобы пройти медицинское обследование в «Вильярреале». Контракт стороны должны подписать после медосмотра.

Напомним, что Орье покинул лондонский клуб прошедшим летом в связи с окончанием контракта.