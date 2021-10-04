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Орье пройдёт медосмотр перед подписанием контракта с «Вильярреалом»

вчера, 09:40

Бывший правый защитник «Тоттенхэма» Серж Орье перебирается в Испанию.

Журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что 28-летний ивуариец, которым интересовался «Реал», сегодня прибудет в Испанию, чтобы пройти медицинское обследование в «Вильярреале». Контракт стороны должны подписать после медосмотра.

Напомним, что Орье покинул лондонский клуб прошедшим летом в связи с окончанием контракта.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:36
Так вроде он в Арсенал переходил. Не доперешёл?
Любoмир
Любoмир
вчера в 13:21
Нужно проходить обязательные процедуры
galem72
galem72
вчера в 11:34
Зачем баску такой непрофессионал? Уголь запомнился лишь одними скандалами с друзьями и без.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 10:57
И я приветствую(sv_1969)! Просто не хотел об этом говорить(знаю).
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:51
Приветствую!Больше его карьеру испортили многочисленные скандалы и его скверный характер!
Серж Орье - противоречивый футболист и человек! Он спасает жизнь и тут же поападает в скандал! Оскорбляет и бьет полицейского! Оскорбляет Блана и нажил врага в лице Ибры!
Вот такого противоречивого хочет взять клуб!
Хотя как игрок он хорош был!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 10:42
Бывший правый защитник Пари Сен-Жермен Серж Орье, ставший свободным агентом после ухода из Тоттенхэма, собирается перейти в Вильярреал(бесплатно). Игрок сборной Кот-д’Ивуара уже прибыл в Испанию, чтобы обсудить детали своего контракта, и 28-летний игрок собирается воссоединиться с Унаи Эмери, одним из его бывших менеджеров в ПСЖ.
Орье покинул Тоттенхэм несколько недель назад после четырехлетнего периода. Он выиграл два титула Лиги 1, а также еще три медали(Кубок Франции по футболу). Эмери использовал его(в ПСЖ) в качестве возможности ротации на правом фланге, и я думаю, что идея здесь будет аналогичной, поскольку он предлагает такой профиль игрока, который отличается от Хуана Фойта. После того, как Орье перешел в Тоттенхэм, его карьера, похоже, испортилась из-за множества мелких травм. Он пропустил десять матчей из-за травмы паха , еще тринадцать из-за подколенного сухожилия(это серьезно) и шесть из-за проблем со стопой. Это все, конечно же, с 18/19. Я не уверен, относится ли все это к серьезным травмам или нет, но этого было достаточно, чтобы он никогда не утвердился в лондонском клубе. Желаю удачи(без травм)!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 10:00
Лишний вес у него точно будет.
shlomo
shlomo
вчера в 09:47
Обычная процедура... удачи!
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