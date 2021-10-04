Хавбек «РБ Лейпциг» Нкунку может перейти в «Реал»

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вчера, 13:07

Мадридскому «Реалу» предложили подписать полузащитника «РБ Лейпциг» , сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, агенты 23-летнего французского хавбека, который также интересен «Ман Сити», находятся в контакте с представителями «Реала». Трансфер может состояться в 2022 году.

Контракт Нкунку с «Лейпцигом» рассчитан до лета 2024 года.