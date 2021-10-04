Хавбек «РБ Лейпциг» Нкунку может перейти в «Реал»

Мадридскому «Реалу» предложили подписать полузащитника «РБ Лейпциг» Кристофера Нкунку, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, агенты 23-летнего французского хавбека, который также интересен «Ман Сити», находятся в контакте с представителями «Реала». Трансфер может состояться в 2022 году.
Контракт Нкунку с «Лейпцигом» рассчитан до лета 2024 года.
Речь идет об этих игроках: Норди Мукиеле, Кристофер Нкунку и Илайш Мориба Каждый из трех игроков ранее был связан с «Лос-Бланкос», и не зря. В частности, Нкунку добился значительного прогресса с тех пор, как перешел в РБ Лейпциг из Пари Сен-Жермен. Нкунку присоединился к РБ Лейпциг летом 2019 года и мгновенно стал хитом. Тем не менее, после блестящей кампании сезона 2019/20 23-летний футболист сбавил немного, хотя он по-прежнему остается ключевой фигурой для тяжеловесов Бундеслиги. Тем не менее, французский нападающий отлично начал сезон 2021/22, забив семь голов и сделав три результативные передачи всего в девяти матчах, включая хет-трик против Манчестер Сити в стартовом матче РБ Лейпциг в Лиге чемпионов УЕФА. Его подвиги не остались незамеченными, и предполагается, что на горизонте его ждет большой шаг.
Речь идет об этих игроках: Норди Мукиеле, Кристофер Нкунку и Илайш Мориба Каждый из трех игроков ранее был связан с «Лос-Бланкос», и не зря. В частности, Нкунку добился значительного прогресса с тех пор, как перешел в РБ Лейпциг из Пари Сен-Жермен. Нкунку присоединился к РБ Лейпциг летом 2019 года и мгновенно стал хитом. Тем не менее, после блестящей кампании сезона 2019/20 23-летний футболист сбавил немного, хотя он по-прежнему остается ключевой фигурой для тяжеловесов Бундеслиги. Тем не менее, французский нападающий отлично начал сезон 2021/22, забив семь голов и сделав три результативные передачи всего в девяти матчах, включая хет-трик против Манчестер Сити в стартовом матче РБ Лейпциг в Лиге чемпионов УЕФА. Его подвиги не остались незамеченными, и предполагается, что на горизонте его ждет большой шаг.