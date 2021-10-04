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Хавбек «РБ Лейпциг» Нкунку может перейти в «Реал»

вчера, 13:07

Мадридскому «Реалу» предложили подписать полузащитника «РБ Лейпциг» Кристофера Нкунку, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, агенты 23-летнего французского хавбека, который также интересен «Ман Сити», находятся в контакте с представителями «Реала». Трансфер может состояться в 2022 году.

Контракт Нкунку с «Лейпцигом» рассчитан до лета 2024 года.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:05
В прошлом сезоне был середнячком. В этом играет хорошо. Но это 1! сезон. Чтобы быть в топ клубе, нужно минимум 3 сезона на таком уровне провести. С Мбаппе все ясно, это игрок основы. Но Нкунку куда ставить ? Чем он лучше Винисиуса ?
RaulReal
RaulReal
вчера в 20:15
На него Бавария глаз положила
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:45
Мне идея нравится!
msa79
msa79 ответ Болот Сарбанов (раскрыть)
вчера в 15:05
это не реал хочет, это пини захави хочет втюхать товар на подъеме, вполне логично
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 14:50
Реал в панике, как кто-то пару игр заиграет, сразу берут на заметку. Может им не подойдёт.
112910415
112910415
вчера в 14:41
быть ему жителем Мадрида !
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:22
Вполне возможный вариант.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:18
Хороший полузащитник.
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
вчера в 13:55
Че-то Реал подсел на черных французиков (Мбаппе, Камавинга, теперь этот вот), ни к чему хорошему это не приведет и Реал превратится в Арсенал.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 13:49
Реал Мадрид сильно начал сезон. Но кампания продолжается, приближается время составить план на трансферное окно на следующее лето. Итак, с учетом этого, разведывательные миссии начались, и с этой целью Реал Мадрид недавно пристально следил за тремя игроками РБ Лейпциг.
Речь идет об этих игроках: Норди Мукиеле, Кристофер Нкунку и Илайш Мориба Каждый из трех игроков ранее был связан с «Лос-Бланкос», и не зря. В частности, Нкунку добился значительного прогресса с тех пор, как перешел в РБ Лейпциг из Пари Сен-Жермен. Нкунку присоединился к РБ Лейпциг летом 2019 года и мгновенно стал хитом. Тем не менее, после блестящей кампании сезона 2019/20 23-летний футболист сбавил немного, хотя он по-прежнему остается ключевой фигурой для тяжеловесов Бундеслиги. Тем не менее, французский нападающий отлично начал сезон 2021/22, забив семь голов и сделав три результативные передачи всего в девяти матчах, включая хет-трик против Манчестер Сити в стартовом матче РБ Лейпциг в Лиге чемпионов УЕФА. Его подвиги не остались незамеченными, и предполагается, что на горизонте его ждет большой шаг.
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:31
Агент за ранее начинает суетиться...:)))
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:18
Дали бы отдохнуть от новостей утячих!Только ТО закрылось а вбросов не уменьшилось))
Накир
Накир
вчера в 13:09
Ну до 22 года еще много воды утечет
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:08
Может быть, хороший паренёк.
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