«Монако» хочет выручить с продажи Тчуамени 40 млн евро

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вчера, 16:13

«Монако» установил запрашиваемую цену в 40 миллионов евро за полузащитника , сообщает Calcio Mercato.

По информации источника, в трансфере 21-летнего игрока заинтересованы «Челси» и «Ювентус». Контракт Орельена с монегасками действует до лета 2024 года.

В этом сезоне Тчуамени забил один гол в девяти матчах Лиги 1 за «Монако» и получил вызов в сборную Франции.