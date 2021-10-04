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«Монако» хочет выручить с продажи Тчуамени 40 млн евро

вчера, 16:13

«Монако» установил запрашиваемую цену в 40 миллионов евро за полузащитника Орельена Тчуамени, сообщает Calcio Mercato.

По информации источника, в трансфере 21-летнего игрока заинтересованы «Челси» и «Ювентус». Контракт Орельена с монегасками действует до лета 2024 года.

В этом сезоне Тчуамени забил один гол в девяти матчах Лиги 1 за «Монако» и получил вызов в сборную Франции.

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Все комментарии
jc895xrr4nmg
jc895xrr4nmg
вчера в 17:50
Дороговатая какая-то чуаменя
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:47
А кто играть будет,и так каждый матч с трудом вывозят!?
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 16:54
Выступление Орельена Тчуамени за сборную Франции заставило фанатов Манчестер Юнайтед просить подписать его.
Парень из Монако сыграл вместе с Полем Погба в составе команды Дидье Дешама(ничья с Украиной 1:1), и он продемонстрировал свои таланты в этом матче, и как партнер был хорош для Поля.
Тчуамени был близок чтобы переходить в МЮ во время летнего трансферного окна, но было подтверждено, что Юнайтед не желал заключать сделку с ним, поскольку летом вместо него они подписали Рафаэля Варана, Санчо и Криштиану Роналду. .
Тчуамени играл в центре с Адрианом Рабьо и Погба по обе стороны от него. Он был заменен когда хромал с подозрением на травму лодыжки. Сульшер вполне мог рассматривать француза как перспективу и нашел бы один из возможных ответов на свои проблемы с опорным полузащитником. Но 40 млн евро... не каждый клуб захочет.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:30
Монако умеет выгодно продавать.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 16:18
Спрос есть, надо продавать.
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