«Монако» хочет выручить с продажи Тчуамени 40 млн евро

«Монако» установил запрашиваемую цену в 40 миллионов евро за полузащитника Орельена Тчуамени, сообщает Calcio Mercato.
По информации источника, в трансфере 21-летнего игрока заинтересованы «Челси» и «Ювентус». Контракт Орельена с монегасками действует до лета 2024 года.
В этом сезоне Тчуамени забил один гол в девяти матчах Лиги 1 за «Монако» и получил вызов в сборную Франции.
Парень из Монако сыграл вместе с Полем Погба в составе команды Дидье Дешама(ничья с Украиной 1:1), и он продемонстрировал свои таланты в этом матче, и как партнер был хорош для Поля.
Тчуамени был близок чтобы переходить в МЮ во время летнего трансферного окна, но было подтверждено, что Юнайтед не желал заключать сделку с ним, поскольку летом вместо него они подписали Рафаэля Варана, Санчо и Криштиану Роналду. .
Тчуамени играл в центре с Адрианом Рабьо и Погба по обе стороны от него. Он был заменен когда хромал с подозрением на травму лодыжки. Сульшер вполне мог рассматривать француза как перспективу и нашел бы один из возможных ответов на свои проблемы с опорным полузащитником. Но 40 млн евро... не каждый клуб захочет.
Парень из Монако сыграл вместе с Полем Погба в составе команды Дидье Дешама(ничья с Украиной 1:1), и он продемонстрировал свои таланты в этом матче, и как партнер был хорош для Поля.
Тчуамени был близок чтобы переходить в МЮ во время летнего трансферного окна, но было подтверждено, что Юнайтед не желал заключать сделку с ним, поскольку летом вместо него они подписали Рафаэля Варана, Санчо и Криштиану Роналду. .
Тчуамени играл в центре с Адрианом Рабьо и Погба по обе стороны от него. Он был заменен когда хромал с подозрением на травму лодыжки. Сульшер вполне мог рассматривать француза как перспективу и нашел бы один из возможных ответов на свои проблемы с опорным полузащитником. Но 40 млн евро... не каждый клуб захочет.