Райола осудил болельщиков, которые оскорбляют Доннарумму

Мино Райола, агент голкипера ПСЖ Джанлуиджи Доннаруммы, прокомментировал угрозы со стороны болельщиков «Милана» в адрес своего клиента.
Мне противно, когда болельщики свистят в сторону Джиджи. И мне очень интересно, почему «Милан» до сих пор не вмешался в ситуацию. Почему клуб никаким образом не встал на защиту игрока?
Почему ему угрожают? Он кого-то убил? Правда в том, что «Милан» не смог удержать игрока. Спросите любого отца, чтобы он порекомендовал своему сыну: остаться в «Милане» или перейти в ПСЖ?
Долларорума нашел себе агента который выжмет для него максимум бабла ибо это основной приоритет Долларорумы. Агент делает свое дело отменно, Долларорума думаю полностью доволен. А некоторые болелы и дальше строят себе иллюзии.
Долларорума нашел себе агента который выжмет для него максимум бабла ибо это основной приоритет Долларорумы. Агент делает свое дело отменно, Долларорума думаю полностью доволен. А некоторые болелы и дальше строят себе иллюзии.