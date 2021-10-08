Райола осудил болельщиков, которые оскорбляют Доннарумму

Мино Райола, агент голкипера ПСЖ , прокомментировал угрозы со стороны болельщиков «Милана» в адрес своего клиента.

Мне противно, когда болельщики свистят в сторону Джиджи. И мне очень интересно, почему «Милан» до сих пор не вмешался в ситуацию. Почему клуб никаким образом не встал на защиту игрока?