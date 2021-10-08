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Райола осудил болельщиков, которые оскорбляют Доннарумму

вчера, 10:53

Мино Райола, агент голкипера ПСЖ Джанлуиджи Доннаруммы, прокомментировал угрозы со стороны болельщиков «Милана» в адрес своего клиента.

Мне противно, когда болельщики свистят в сторону Джиджи. И мне очень интересно, почему «Милан» до сих пор не вмешался в ситуацию. Почему клуб никаким образом не встал на защиту игрока?

Почему ему угрожают? Он кого-то убил? Правда в том, что «Милан» не смог удержать игрока. Спросите любого отца, чтобы он порекомендовал своему сыну: остаться в «Милане» или перейти в ПСЖ?

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Все комментарии
Zhgoon
Zhgoon
сегодня в 11:43
Если бы я был футболистом, то мой отец определенно сказал бы играть за «Милан». Какой нафиг ПСЖ? Просто поезд, который надо приводить в движение деньгами, иначе он не едет.
dzvinka
dzvinka ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 13:28, ред.
Правда в том, что Долларорума точно также мыслит и действует как его агент, собственно поэтому у него такой агент))) или вы думаете Доллароруме чисто по гос.распредилению Райолу дали и ему приходится это терпеть?)))
Долларорума нашел себе агента который выжмет для него максимум бабла ибо это основной приоритет Долларорумы. Агент делает свое дело отменно, Долларорума думаю полностью доволен. А некоторые болелы и дальше строят себе иллюзии.
протон
протон
вчера в 12:44
Очень свободно выбрал, ага. Сам говорил, что хочет остаться, но вот агентские запросы Милан уже не вытянул
112910415
112910415
вчера в 11:56
правда в том, что агент довёл ситуацию до абсурда
gwynb1eidd
gwynb1eidd
вчера в 11:02
По поему Райола уже впадает в маразм... Причём тут Милан? Когда Мино выкручивал руки Милану огромной зарплатой, он считает что делал правильно? Не один игрок в мире, тем более вратарь не должен получать такую зарплату!
beefs
beefs
вчера в 10:59
неадекватов везде хватает...
Навзир
Навзир
вчера в 10:59
А какое дело руководству Милана до игрока ПСЖ и тому что ему кричат?
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:55
Не этому 76 кричать
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