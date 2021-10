Болельщики «Ньюкасла» празднуют покупку клуба саудовскими инвесторами

Фанаты английского «Ньюкасла» бурно отреагировали на информацию о покупке клуба инвесторами из Саудовской Аравии.

Сотни человек собрались у стадиона команды «Сент-Джеймс Парк». Многие после радостной для них новости открывали шампанское прямо на месте.