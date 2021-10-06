Фанаты «Милана» снова вывесили баннер с оскорблениями в адрес Доннаруммы

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06 октября 2021, 18:21

Сегодня бывший голкипер «Милана» впервые после своего перехода в ПСЖ вернётся на «Сан-Сиро», где сборная Италии встретится со сборной Испании в рамках Лиги Наций.

На одном из мостов города болельщики «россонери» вывесили баннер с оскорблениями в адрес бывшего вратаря клуба. Надпись гласит: «Доннарумма — кусок дерьма. Тебя больше никогда не будут приветствовать в Милане».

Это уже не первый случай когда фанаты миланского клуба оскорбляют Доннарумму. Ранее болельщики вывешивали баннеры с угрозами в адрес голкипера.