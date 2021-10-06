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Фанаты «Милана» снова вывесили баннер с оскорблениями в адрес Доннаруммы

06 октября 2021, 18:21
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 2Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияМатч завершен

Сегодня бывший голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма впервые после своего перехода в ПСЖ вернётся на «Сан-Сиро», где сборная Италии встретится со сборной Испании в рамках Лиги Наций.

На одном из мостов города болельщики «россонери» вывесили баннер с оскорблениями в адрес бывшего вратаря клуба. Надпись гласит: «Доннарумма — кусок дерьма. Тебя больше никогда не будут приветствовать в Милане».

Фанаты «Милана» снова вывесили баннер с оскорблениями в адрес Доннаруммы

Это уже не первый случай когда фанаты миланского клуба оскорбляют Доннарумму. Ранее болельщики вывешивали баннеры с угрозами в адрес голкипера.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 01:45
Типичный Дзюба, который в конечном итоге своим нигде и не стал
David Young
David Young
06 октября в 21:20
Это аморальный и некрасивый поступок. Надеюсь виновных хотя бы как-то накажут за это.
Gahi
Gahi
06 октября в 21:17
У сборной команды Италии сегодня важная игра, поэтому игроки нуждаются в позитивной поддержке, а не в оскорбительных тонах в которых чувствуется обида болельщиков Милана на переход Доннаруммы в ПСЖ. Как-бы это всё не отразилось на результате сегодняшний игры против команды Испании, которая в свою очередь горит желанием реабилитироваться перед своими болельщиками. Удачи
1bear
1bear
06 октября в 19:43
как ушел из Милана по подленькому,так теперь и получает...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
06 октября в 19:41
Да Данаруме на них плевать!
ЮЗИК
ЮЗИК
06 октября в 19:26
Здесь похоже фанаты перегнули, неужели он должен играть только за родной клуб
Федор Паршунин
Федор Паршунин
06 октября в 19:17
А ведь Доннарумма даже за сборную Италии не отказывался играть, ссылаясь на плохую форму.
Q-J-G
Q-J-G
06 октября в 19:14, ред.
Вряд ли, это вывесили фанаты "Милана", истинные фанаты такого не вывесят, это не фанаты, это те, о чём они написали на баннере...
Caniggia
Caniggia
06 октября в 19:14
Ну и кретины!
112910415
112910415
06 октября в 19:13
беспокойные люди
Октябрь 1917
Октябрь 1917
06 октября в 18:40
Это их проблемы
shlomo2
shlomo2
06 октября в 18:38
А вот это уже перебор...
sir_Alex
sir_Alex
06 октября в 18:34
Пора бы уже тиффози успокоиться)))
Союзник противников
Союзник противников
06 октября в 18:31
Пусть объявит,что он чувствует себя потомком чёрных рабов Америки и женщиной,и ему будет дан иммунитет от оскорблений.
УЕСКА
УЕСКА
06 октября в 18:31
Все таки не послушались своего президента.
Ironigor
Ironigor
06 октября в 18:28, ред.
Гостеприимство болельщиков, добро пожаловать в Милан !!!)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ David Young (раскрыть)
06 октября в 18:28
Благодарю!
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