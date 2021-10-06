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Болельщики «Спартака» признали Литвинова лучшим игроком матча с «Ахматом»

06 октября 2021, 18:50
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)0 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что болельщики московского клуба признали защитника Руслана Литвинова лучшим игроком матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги против «Ахмата» (1:0).

20-летний футболист набрал 30% голосов фанатов, а также поблагодарил болельщиков за поддержку:

Это очень приятный бонус к нашей победе. Спасибо за вашу невероятную поддержку! Будем продолжать радовать фанатов вместе!

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протон
протон
вчера в 01:42
Литвинов шикарен. Хендрикс может искать новый клуб и не занимать место легионера
ABir
ABir
06 октября в 22:05
Руслан знатно бился против Ахмата, да и в предыдущих матчах!
makkie
makkie
06 октября в 21:59
Молодец, парень!
Были опасения, что не потянет он уровень основы, а при нём в 4 матчах набрали 9 очков, неплохой показатель. Правда, есть куда расти и над чем работать.
В Грозном отдал голевой пас на Соболева - плюсик заработал!
Блоссия
Блоссия
06 октября в 21:37
Справедливо и по делу.
112910415
112910415
06 октября в 19:41
парень очень старается,
надо его поддерживать !
бундер
бундер
06 октября в 19:38
Еще когда при Тедеско выходил на 5-15 минут, было видно что парень уверен в себе и не тушуется на поле.
Рад за него и Игнатова, который при Виторий получил шанс проявить себя.
Союзник противников
Союзник противников
06 октября в 19:21
Пока не обленился.
mihaluch
mihaluch
06 октября в 19:18
Видно было что старался.
sv_1969
sv_1969
06 октября в 19:13
ну и хорошо
КЭТиК
КЭТиК
06 октября в 18:53
Молодец, перспективный игрок.
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