Болельщики «Спартака» признали Литвинова лучшим игроком матча с «Ахматом»

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что болельщики московского клуба признали защитника Руслана Литвинова лучшим игроком матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги против «Ахмата» (1:0).
20-летний футболист набрал 30% голосов фанатов, а также поблагодарил болельщиков за поддержку:
Это очень приятный бонус к нашей победе. Спасибо за вашу невероятную поддержку! Будем продолжать радовать фанатов вместе!
Руслан Литвинов – лучший игрок матча с «Ахматом» по версии болельщиков 🏆— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 6, 2021
Полузащитник набрал 30% ваших голосов! 👏🏻
«Это очень приятный бонус к нашей победе. Спасибо за вашу невероятную поддержку! Будем продолжать радовать фанатов вместе!», – отметил Руслан 🔴⚪ pic.twitter.com/LMsZM65cI5
Были опасения, что не потянет он уровень основы, а при нём в 4 матчах набрали 9 очков, неплохой показатель. Правда, есть куда расти и над чем работать.
В Грозном отдал голевой пас на Соболева - плюсик заработал!
Были опасения, что не потянет он уровень основы, а при нём в 4 матчах набрали 9 очков, неплохой показатель. Правда, есть куда расти и над чем работать.
В Грозном отдал голевой пас на Соболева - плюсик заработал!
надо его поддерживать !
надо его поддерживать !
Рад за него и Игнатова, который при Виторий получил шанс проявить себя.
Рад за него и Игнатова, который при Виторий получил шанс проявить себя.