Болельщики «Спартака» признали Литвинова лучшим игроком матча с «Ахматом»

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06 октября 2021, 18:50

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что болельщики московского клуба признали защитника лучшим игроком матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги против «Ахмата» (1:0).

20-летний футболист набрал 30% голосов фанатов, а также поблагодарил болельщиков за поддержку:

Это очень приятный бонус к нашей победе. Спасибо за вашу невероятную поддержку! Будем продолжать радовать фанатов вместе!