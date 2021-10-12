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А. Кержаков — о сборной РФ: «Шесть очков в двух матчах — это здорово»

вчера, 15:29

Наставник «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков прокомментировал выступление сборной России в октябрьских матчах отбора ЧМ-2022 со Словакией (1:0) и Словенией (2:1).

Шесть очков в двух матчах — это здорово, по выходу на чемпионат мира будет все решаться в последней игре против хорватов. Самое главное, что есть результат, который ждали от главного тренера.

Я считаю, что все очень хорошо и правильно, потому что есть 100-процентный результат в этой паузе на матчи сборных. Самое главное, что Карпин со сборной показывает то, что они могут добиваться результата.

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Все комментарии
kasyak7
kasyak7 ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 10:15, ред.
Результат по любас нужен,это самое главное! Но и включить пешехода и сыграть спустя рукава наша сборная тоже может. А если будут биться с первых минут и до последней,пускай и сыграют от обороны на контратаках.,за такую игру стыдно точно не будет.Думаю там и результат будет для нас положительным
cska1948
cska1948 ответ kasyak7 (раскрыть)
вчера в 18:43
Главное, чтобы в игре с хорватами наша сборная добилась НУЖНОГО результата. А эстетику можно будет отложить на потом.
cska1948
cska1948
вчера в 18:40
"...Самое главное, что есть результат, который ждали от главного тренера..."
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Судя по предматчевым комментариям экспертов, то результат получили далёкий от ожидаемого...
marut
marut
вчера в 17:14
Даже почти перебор...:))))))
Конь 666
Конь 666
вчера в 16:48
Игра, как и при усаче такая же, а то и хуже. Но Валера даёт результат, это и нужно пока. Вспомнилась осень 15 при Слуцком. Вывел на евро, а дальше ...... Сами знаете))
kasyak7
kasyak7
вчера в 16:35
Теперь главное хорватов пройти, в сборной Хорватии игроки более опытные,к тому же играем в гостях.
Главное , чтобы сборная показала красивую смелую игру,за которую не будет стыдно.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:14
Смотрелись неплохо.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:06
Об этом можно было только мечтать.
beefs
beefs
вчера в 16:01
приятно когда выигрывают, а это уже результат...
LOpp
LOpp
вчера в 15:47
Результат, результат, результат
55279eatsb7s
55279eatsb7s
вчера в 15:46
Ещё бы в Хорватии фартануло
протон
протон
вчера в 15:42
Бери пример Керж.
Такой футбол сборной России нам нужен,в такое непростое время-просто необходим! Лично у меня прибавилось уверенности, что сборная под руководством Карпина будет прогрессировать. С усатым "господином" вся игра была бы построена на Рукаку и слита.
Поймал себя на мысли, что даже забыл уже когда после матча сборной был в таком воодушевленном состоянии, удивительно чтоли)
Не ну гол Джикии конечно классный
Кузяев приятно удивил. Играл как монстр). Миранчук постепенно вроде тоже начинает играть
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 15:37
Отличный отрезок провели, надо его продолжить
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 15:35
Конечно. Перед началом сбора самые смелые оптимисты рассчитывали на четыре очка максимум. А здесь дуплет - и сборная на первом месте и рекорд Александра Кержакова не побит картонным героем. Сплошные плюсы.
Caniggia
Caniggia
вчера в 15:32
Трудно не согласиться - главное результат! А игру со Словакией мы почти уже забыли!
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