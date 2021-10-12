А. Кержаков — о сборной РФ: «Шесть очков в двух матчах — это здорово»

Наставник «Нижнего Новгорода» прокомментировал выступление сборной России в октябрьских матчах отбора ЧМ -2022 со Словакией (1:0) и Словенией (2:1).

Шесть очков в двух матчах — это здорово, по выходу на чемпионат мира будет все решаться в последней игре против хорватов. Самое главное, что есть результат, который ждали от главного тренера.

Я считаю, что все очень хорошо и правильно, потому что есть 100-процентный результат в этой паузе на матчи сборных. Самое главное, что Карпин со сборной показывает то, что они могут добиваться результата.