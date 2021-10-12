А. Кержаков — о сборной РФ: «Шесть очков в двух матчах — это здорово»

Наставник «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков прокомментировал выступление сборной России в октябрьских матчах отбора ЧМ-2022 со Словакией (1:0) и Словенией (2:1).
Шесть очков в двух матчах — это здорово, по выходу на чемпионат мира будет все решаться в последней игре против хорватов. Самое главное, что есть результат, который ждали от главного тренера.
Я считаю, что все очень хорошо и правильно, потому что есть 100-процентный результат в этой паузе на матчи сборных. Самое главное, что Карпин со сборной показывает то, что они могут добиваться результата.
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Судя по предматчевым комментариям экспертов, то результат получили далёкий от ожидаемого...
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Судя по предматчевым комментариям экспертов, то результат получили далёкий от ожидаемого...
Главное , чтобы сборная показала красивую смелую игру,за которую не будет стыдно.
Главное , чтобы сборная показала красивую смелую игру,за которую не будет стыдно.
Такой футбол сборной России нам нужен,в такое непростое время-просто необходим! Лично у меня прибавилось уверенности, что сборная под руководством Карпина будет прогрессировать. С усатым "господином" вся игра была бы построена на Рукаку и слита.
Поймал себя на мысли, что даже забыл уже когда после матча сборной был в таком воодушевленном состоянии, удивительно чтоли)
Не ну гол Джикии конечно классный
Кузяев приятно удивил. Играл как монстр). Миранчук постепенно вроде тоже начинает играть
Такой футбол сборной России нам нужен,в такое непростое время-просто необходим! Лично у меня прибавилось уверенности, что сборная под руководством Карпина будет прогрессировать. С усатым "господином" вся игра была бы построена на Рукаку и слита.
Поймал себя на мысли, что даже забыл уже когда после матча сборной был в таком воодушевленном состоянии, удивительно чтоли)
Не ну гол Джикии конечно классный
Кузяев приятно удивил. Играл как монстр). Миранчук постепенно вроде тоже начинает играть