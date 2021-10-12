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Самедов о матче со Словенией: «Тренерский штаб проделал отличную работу»

вчера, 15:20
СловенияЛоготип футбольный клуб Словения1 : 2Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Экс-полузащитник сборной России Александр Самедов поделился мнением о победе национальной команды над Словенией (2:1) в рамках отборочного цикла ЧМ-2022:

Впечатления прекрасные, команда добилась нужного результата, я очень радуюсь за ребят. Безоговорочная победа, тут даже не к кому придраться, вся команда — молодцы. Качество футбола было гораздо выше, нежели в игре со Словакией. Во вчерашнем поединке мы создавали моменты, имели преимущество.

Тренерский штаб проделал отличную работу, перестроил команду, пообщался с футболистами, мотивировал их. Надеюсь, в поединках с Кипром и Хорватией мы сможем продемонстрировать положительный результат.

Сборная России набрала 19 баллов и вышла на первое место в группе Н. Хорватия занимает второе месте с 17-ю очками.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:58
Тренерский штаб здесь не причём. В удовлетворительной игре нашей сборной "виновато" общее профсоюзное собрание перед матчем (из интервью с Кузяевым), на котором футболисты дали "честное пионерское" отдать игре все силы. Если об этом собрании узнАют футболисты других сборных, ох, посмеются они над нашими ребятами.
Caniggia
Caniggia
вчера в 18:11
Да уж, от этой весёлой сборной Карпина можно ожидать чего угодно. От убогости и отсутствия футбола как такового в матче со Словакией до вполне приличного уровня игры в гостях со Словенией, причём, практически тем же составом. Ну каком матче какой команды мы ещё увидим сухую победу при 26% владения мячом, гол в свои ворота единственного топового игрока Словакии ну и, о матерь божья, гол Джикии через себя! На наших глазах происходит становление совершенно новой сборной с совершенно иными принципами и философией игры, чем были у сборной Черчесова. Виден прогресс от матча к матчу. Пятый матч Карпина выдался для него пока лучшим. Надеюсь, эта тенденция улучшения качества футбола и достижения положительного результата продолжится в оставшихся двух играх и к Хорватии мы должны стать ещё сильнее, сплочённее и увереннее в себе. А игроки поверят, что можно обыгрывать и Хорватию. Удачного исхода в этой отборочной кампании нашей сборной и болеем за Россию!
izrafel
izrafel
вчера в 17:15
Согласен на все 100
Василий 50
Василий 50
вчера в 17:03
России опять повезло
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:01
Если пройдем Хорватию впору Валере звезду Героя вешать будет или в крайнем случае За Заслуги перед Отечеством.
z7qz64hfh2jj
z7qz64hfh2jj
вчера в 15:51
Так оно и есть
протон
протон
вчера в 15:45
Валера красава. Скажу честно был скептиком и ставил на ничью, но вчера игра очень даже смотрелась. Молодцы!
Такая сборная нам нужна! Желаю команде и тренеру успехов, главное сейчас идти вперёд и вперёд! Как я хотел видеть такой футбол от нашей сборной, да понятно что ещё ошибки есть, конец игры валидольный, но 3 очка есть, и это супер! Россия вперёд!
dut6fszw5gmr
dut6fszw5gmr
вчера в 15:27
Матч отличается от предыдущего как небо от земли.
Cat01
Cat01
вчера в 15:23
Пока терпимо
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