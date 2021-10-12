Самедов о матче со Словенией: «Тренерский штаб проделал отличную работу»

Экс-полузащитник сборной России Александр Самедов поделился мнением о победе национальной команды над Словенией (2:1) в рамках отборочного цикла ЧМ-2022:
Впечатления прекрасные, команда добилась нужного результата, я очень радуюсь за ребят. Безоговорочная победа, тут даже не к кому придраться, вся команда — молодцы. Качество футбола было гораздо выше, нежели в игре со Словакией. Во вчерашнем поединке мы создавали моменты, имели преимущество.
Тренерский штаб проделал отличную работу, перестроил команду, пообщался с футболистами, мотивировал их. Надеюсь, в поединках с Кипром и Хорватией мы сможем продемонстрировать положительный результат.
Сборная России набрала 19 баллов и вышла на первое место в группе Н. Хорватия занимает второе месте с 17-ю очками.
Такая сборная нам нужна! Желаю команде и тренеру успехов, главное сейчас идти вперёд и вперёд! Как я хотел видеть такой футбол от нашей сборной, да понятно что ещё ошибки есть, конец игры валидольный, но 3 очка есть, и это супер! Россия вперёд!
Такая сборная нам нужна! Желаю команде и тренеру успехов, главное сейчас идти вперёд и вперёд! Как я хотел видеть такой футбол от нашей сборной, да понятно что ещё ошибки есть, конец игры валидольный, но 3 очка есть, и это супер! Россия вперёд!