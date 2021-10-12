Самедов о матче со Словенией: «Тренерский штаб проделал отличную работу»

Экс-полузащитник сборной России поделился мнением о победе национальной команды над Словенией (2:1) в рамках отборочного цикла ЧМ -2022:

Впечатления прекрасные, команда добилась нужного результата, я очень радуюсь за ребят. Безоговорочная победа, тут даже не к кому придраться, вся команда — молодцы. Качество футбола было гораздо выше, нежели в игре со Словакией. Во вчерашнем поединке мы создавали моменты, имели преимущество.

Тренерский штаб проделал отличную работу, перестроил команду, пообщался с футболистами, мотивировал их. Надеюсь, в поединках с Кипром и Хорватией мы сможем продемонстрировать положительный результат.