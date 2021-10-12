Сутормин: «Поймите, футболист сам себе не выписывает зарплату»

Игрок «Зенита» Алексей Сутормин отреагировал на мнение о том, что российские футболисты получают завышенные зарплаты в РПЛ.
Поймите, футболист сам себе не выписывает зарплату. Это же согласовывается с клубом. Никто же не говорит, что легионеры получают много или мало? Все почему-то говорят исключительно про российских футболистов. Дай бог, чтобы каждый в нашей стране получал хорошую зарплату.
Я давно говорил и утверждаю, что игроки не виноваты, что им платят такие зарплаты. Виноваты прежде всего клубы. Сейчас у каждого игрока есть агент, даже с детского возраста и если к игроку проявляют интерес, то начинается обыкновенная торговля как на рынке, но с одной особенностью, если на простом рынке ценник можно сбить, а вот на футболиста с паспортом ещё можно и накрутить.
Разве виноват футболист если ему платят большую зарплату? Нет конечно, виноват только тот кто платит, несмотря на плохую игру!
Кстати у меня вопрос к тем кто больше всех обычно возмущается. Почему вы просите у своего начальства повышение зарплаты и хотите получать больше? Ну, а к футболистам просто зависть!!! Или скажите что "я это нечто иное"? Пора признаться в этом прежде всего себе.
Ну а насчёт что никто не возмущается зарплатой легионеров я не соглашусь. В том же Зените, где играет сейчас Сутормин были даже бунты из-за зарплат легионеров и россиян. Не верите? Спросите хотя бы у Денисова!
Я давно говорил и утверждаю, что игроки не виноваты, что им платят такие зарплаты. Виноваты прежде всего клубы. Сейчас у каждого игрока есть агент, даже с детского возраста и если к игроку проявляют интерес, то начинается обыкновенная торговля как на рынке, но с одной особенностью, если на простом рынке ценник можно сбить, а вот на футболиста с паспортом ещё можно и накрутить.
Разве виноват футболист если ему платят большую зарплату? Нет конечно, виноват только тот кто платит, несмотря на плохую игру!
Кстати у меня вопрос к тем кто больше всех обычно возмущается. Почему вы просите у своего начальства повышение зарплаты и хотите получать больше? Ну, а к футболистам просто зависть!!! Или скажите что "я это нечто иное"? Пора признаться в этом прежде всего себе.
Ну а насчёт что никто не возмущается зарплатой легионеров я не соглашусь. В том же Зените, где играет сейчас Сутормин были даже бунты из-за зарплат легионеров и россиян. Не верите? Спросите хотя бы у Денисова!
Вот только сейчас у нас кричать, что "мы играли за Родину, а не за деньги". А почему они тогда пользовались всеми этими благами, что было не доступно простому советскому человеку? Как я и сказал всё было также, только время было другое, лозунги были не то, что сейчас.
Вот только сейчас у нас кричать, что "мы играли за Родину, а не за деньги". А почему они тогда пользовались всеми этими благами, что было не доступно простому советскому человеку? Как я и сказал всё было также, только время было другое, лозунги были не то, что сейчас.