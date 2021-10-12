Сутормин: «Поймите, футболист сам себе не выписывает зарплату»

Игрок «Зенита» отреагировал на мнение о том, что российские футболисты получают завышенные зарплаты в РПЛ .

Поймите, футболист сам себе не выписывает зарплату. Это же согласовывается с клубом. Никто же не говорит, что легионеры получают много или мало? Все почему-то говорят исключительно про российских футболистов. Дай бог, чтобы каждый в нашей стране получал хорошую зарплату.