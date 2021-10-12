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Сутормин: «Поймите, футболист сам себе не выписывает зарплату»

вчера, 14:12

Игрок «Зенита» Алексей Сутормин отреагировал на мнение о том, что российские футболисты получают завышенные зарплаты в РПЛ.

Поймите, футболист сам себе не выписывает зарплату. Это же согласовывается с клубом. Никто же не говорит, что легионеры получают много или мало? Все почему-то говорят исключительно про российских футболистов. Дай бог, чтобы каждый в нашей стране получал хорошую зарплату.

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Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 09:48
Хороший человек Дзюба. Но тупой - в отца хохла, а вылитый чуваш , весь в мать.
Наверное поэтому и не определится , кто он хохол или чуваш ?
pomor45
pomor45
вчера в 21:09
Вот и прекрасно. Значит и урезать можно для начала раз в десять и посмотреть на реакцию этих бессребреников.
armeec_
armeec_ ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 20:37
Забавно читать сравнения типа: Дзюба, Акинфей и Мари по зп.
Вот чем отличался Гинер от всех, это тем, что он платил зп.на которые играют игроки в ЦСКА. если Акинфей один из лучших в рпл, Марио лучший на своей позиции в рпл. Они оба, получают почти столько же сколь дзюба. есть разница?
Ты возьми и посмотри зп. игроков Спартака. сколько там получает Зобнин? и ряд игроков, о которых раз в год можно где-то услышать? то то..

А Вывод прост, наши клубы просто не умеют адекватно платить зп. В клубах сидят ряд руководителей. которые обычные варюги и с агентами мутят бабки.

Вот взять этого Сутормина. который по беспределу перешел в зенит и разве он это не знает? и после этого он не запрашивал зп?))) ну разве в это можно поверить?))
одно из самых позорных трансферов еще что-то рот открывает о зп
nubom
nubom ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 20:19
Я сожалею, что Вы меня не услышали...
Байкал-38
Байкал-38 ответ nubom (раскрыть)
вчера в 19:55
О чём вы сейчас? Вы оправдываетесь за свои слова? Говорите, пишите тогда сразу правильно, что бы не было никаких двояких смыслов.
Да и сами же говорите, что людей заставляли так думать. Разве мог кто-нибудь тогда сказать, что мы просто хотим достойно выступить?
Ну, а пропаганда была тогда ого-го. Как Яшин был врагом Родины после ЧМ 1962? Ведь после его ошибок фаворит был выбит чилийцами. Как только не полоскали Яшина, кем он только не был. Но на счастье обошлось.
Вам сейчас стыдно? А как после ЧМ 1962 было советским людям от игры "предателя" Яшина? Да именно его так и называли в СССР. Вот вам пример пропаганды того времени. Хорошо, что не зашло всё далеко и Лев Иванович стал великим!
За сим не вижу дальше продолжать беседу, тем более не услышал ни одного утверждения подтверждающее ваши слова!
armeec_
armeec_
вчера в 19:45
Ну вот только не этому чудо, что-то об этом бубнить ))) чем их кормят там в Зените?)))
Байкал-38
Байкал-38 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 19:37
Не в обиду будет сказано, но сегодня я редко встречаю личностей с такими характеристиками.


Мне вас искренне жал, что вас окружают такие люди, но как говориться «Короля делает свита» . Я вот лично стараюсь окружить себя не такими как вы!
Дальше не вижу смысла в диалоге!
nubom
nubom ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 19:31
Уважаемый, Вы несколько горячитесь. "Нормальные" - я имел ввиду работающих. Когда я приобщался к футболу, на чемпионат мира 1970 г мы ехали, как фавориты. Проигрыш уругвайцем - была национальная трагедия. Понятие Родины воспитывалось на окружающих примерах: мы были тогда в первых рядах везде, а где не были, то это не афишировалось. Тогда росла нация победителей. Сейчас мы испытываем свою ущербность во всех "кластерах". По поводу пользоваться благами - не надо ставить телегу впереди лошади: было принято сначала стать профессионалом в своей специальности, а потом получать вознаграждение. А еще было такое понятие - любить свое дело. Независимо от заработка. И таких людей уважали. Сейчас это стыдно. Но сейчас лучше – появились компьютеры. Ура…
Сп62
Сп62 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 19:25
Я давно опредилился. Мне 75 лет и я прекрасно помню принципы, которые определяли жизнь большинства людей того времени. И я прекрасно понимаю выражение "честь мундира". Не в обиду будет сказано, но сегодня я редко встречаю личностей с такими характеристиками. Будучи материалистом уверен, что именно Бытие определяет сознание. Не обижайся, но меня уже не переделаешь.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 19:12, ред.
Хорошая формулировка "Не путай божий дар с яичницей"!
Вот и вам этого не стоит делать. Тут речь не во сколько раз и "Кому на Руси жить хорошо", а сравнения были ли благо и пользовались ли ими.
Ради прикола посмотри сколько стоила Волга и мог ли её купить простой советский человек! А игрокам её дарили, просто за приход в команду из другого клуба, и ещё квартиру, дачу и много чего.
Да и речь то не о том шла. Мой собеседник говорил, что кто то когда то играл только за Родину, но почему тогда с такими игроками на ЧМ и ЧЕ были всегда сотрудники КГБ? Значит было подозрение, что они играют не из-за любви к Родине?
Да и сейчас разве они играют не за Родину? Как играют это совсем другой вопрос. Просто вы судите довольно примитивно, если они выиграли, то играют за Родину, если нет то только за бабки.
Недавний пример. Евро 2008 все восторгались и кричали, что парни играют за Родину, а вот после провала в стыках ЧМ 2010 и на Евро 2012 выяснилось, что они играют только за баки и никакой любви к Родины нет! А ЧМ 2018? Опять все кричали, что ребята бьются за Родину, а теперь после провалов опять старая песня про деньги.
Вы уж определитесь, а не про "яйца" мне тут рассказывайте!
Сп62
Сп62 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 18:57
Не надо путать божий дар с яичницей. В математике есть выражения - на порядок больше, на два порядка больше и т.д. В советское время действительно классные футболисты имели больше материальных бонусов нежели простые смертные. Однако, эти бонусы можно было сравнить с бонусами классных специалистов, космонавтами, передовиками производства. С чьими бонусами и зарплатами можно сейчас сравнивать контракты Дзюбы, Фернандоса, Акинфеева трудно представить. Так что 10 больше 2-х и 1000 больше 2-х, но эти неравенства несравнимы. Не те "порядки" чисел.
Байкал-38
Байкал-38 ответ nubom (раскрыть)
вчера в 18:45, ред.
"Вся разница в том, что всего этого раньше мог добиться любой ребенок из нормальной семьи практически из любой точки страны."


Вы сейчас о чём? Посмотрите географию игроков сборной России это раз! А во вторых вы считаете, что семьи игроков ненормальные?
И главный вопрос когда у нас получалось разберём?
Победа на первом Евро 1960, да это успех и спорить нет смысла, но не ужели все игроки этого состава жили в коммуналках и питались хлебом и водой? Ну или к примеру серебро на Евро 1988... но тут то точно все с утра до вечера в очередях с талонами стояли! А как из СССР бежали в кап. страны спортсмены? Тоже из-за любви к Родине? Кто то даже принимал другое гражданство и просил политическое убежище, кто то потом играл за страну. Давайте не путать времена и огласку всего происходящего в своё время.
Давай назови мне хоть одного игрока, который играл только из-за любви к Родине и не пользовался благами, которые ему давали?
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 18:31
сутормин так же соображает, как в футбол играет.... речь-то не об этом совсем.
cska1948
cska1948 ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 18:29
Вам станет легче от того, что вместо паспортистов эти зарплаты будут получать легионеры? Или вы полагаете, что леги к нам за еду поедут играть?
nubom
nubom ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 18:18
Вся разница в том, что всего этого раньше мог добиться любой ребенок из нормальной семьи практически из любой точки страны. Поэтому, умеющих выиграть матч за Родину было гораздо больше. И у нас это получалось…
mr.bra
mr.bra
вчера в 18:11
еще один дупло раскрыл
Байкал-38
Байкал-38 ответ nubom (раскрыть)
вчера в 18:04
В советское время футболистам давали квартиры в элитных районах, да ещё без очереди, дарили машины, платили большие зарплаты и премиальные. В общем всё тоже самое, что и сейчас, согласно времени! Так же среди советских футболистов были многие кто входил в криминал и матчи сдавали и преступления совершали и спивались и на "золотой" уходили.
Вот только сейчас у нас кричать, что "мы играли за Родину, а не за деньги". А почему они тогда пользовались всеми этими благами, что было не доступно простому советскому человеку? Как я и сказал всё было также, только время было другое, лозунги были не то, что сейчас.
Верг
Верг
вчера в 17:40
Сутормин не виноват, что его оценили и продали за 50 к рублей, а платят з/п в 1.5 млн евро
Tostao
Tostao
вчера в 17:29, ред.
А сколько скандалов было из-за контрактов? В том же "Зените". Сутормин не слышал? Пусть спросит у Аршавина или у Денисова.
Ей Богу, эти российские футболеры такие бессребреники!!!
Ванечка
Ванечка
вчера в 17:24
Все понятно...
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:10, ред.
По одному пункту соглашусь с Суторминым, по второму категорически не согласен.
Я давно говорил и утверждаю, что игроки не виноваты, что им платят такие зарплаты. Виноваты прежде всего клубы. Сейчас у каждого игрока есть агент, даже с детского возраста и если к игроку проявляют интерес, то начинается обыкновенная торговля как на рынке, но с одной особенностью, если на простом рынке ценник можно сбить, а вот на футболиста с паспортом ещё можно и накрутить.
Разве виноват футболист если ему платят большую зарплату? Нет конечно, виноват только тот кто платит, несмотря на плохую игру!
Кстати у меня вопрос к тем кто больше всех обычно возмущается. Почему вы просите у своего начальства повышение зарплаты и хотите получать больше? Ну, а к футболистам просто зависть!!! Или скажите что "я это нечто иное"? Пора признаться в этом прежде всего себе.
Ну а насчёт что никто не возмущается зарплатой легионеров я не соглашусь. В том же Зените, где играет сейчас Сутормин были даже бунты из-за зарплат легионеров и россиян. Не верите? Спросите хотя бы у Денисова!
4RT
4RT
вчера в 17:08
Через агентов клянчат деньги и шантажируют. А так футболисты вообще не приделах 😁
Aris
Aris
вчера в 16:59
Эйфория от дури в голове!
nubom
nubom
вчера в 16:57
В советское время парторг команды послал бы тебя на просмотр фильма "Премия", а потом бы перечислил все деньги в детдом. Вот так-то детка..
Конь 666
Конь 666
вчера в 16:41
Твое "дай бог", да начальникам твои в уши....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:38
Это зависть в людях говорит!
memphis
memphis
вчера в 16:35
50 центов лучше бы молчал. Вчера 2 раза его судья после желтой простил
adekvat
adekvat
вчера в 16:33
Лимит долой, и не будут эти бездари паспортисты, получать такие зарплаты.
антон михайловский
антон михайловский ответ rubinovyi2 (раскрыть)
вчера в 16:32
это не его вина. они играют как могут
так что я согласен с Суторминым , ни они назначают себе зарплаты а уровень у них такой какой есть
mr. Krot
mr. Krot
вчера в 16:23
Да чего все привязались к зарплатам игроков? Они входят в топ50 специалистов в востребованной сфере. Какие-никакие, но лучше у нас нет. Кто войдёт в топ лучших спецов в своей сфере, тоже будет грести деньги лопатой
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