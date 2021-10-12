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Варела — о жизни вне футбола: «Россия более развита, чем Дания»

вчера, 14:07

Защитник «Динамо» Гильермо Варела сравнил жизнь в России, Англии и Дании. Ранее футболист выступал за «Копенгаген» и «Манчестер Юнайтед»,

Россия более развита, чем Дания. Мне тут нравится больше. В плане футбольной инфраструктуры в России лучше, а в Дании круче с точки зрения климата. В Манчестере жизнь была скучная. Но там клуб решает все вопросы. Игроку не за что переживать. Нужно только играть в футбол. Ты приехал в Англию, тебе сразу телефон, симку, машина стоит, есть квартира.

Моя жизнь напоминает поиски. Я ищу спокойствие и благополучие, но не финансовое. Просто хочется чувствовать себя как дома, в своей тарелке. Приехал в Россию и понял, что нахожусь дома. Меня хорошо приняли.

Я играл в Уругвае, Англии, Испании, Германии, Дании, сейчас – в России. Если расставлять чемпионаты от самого сильного до самого слабого, то на первом месте – Англия, потом Испания, Германия, Россия четвертая, Дания – пятая, Уругвай на шестом месте. У меня на родине проблемы со стадионами, инфраструктурой, уровень игры ниже, но талантов очень много. Но условия… Поля плохие, денег мало, бедность, нет возможности играть, поэтому многие и уезжают в Европу.

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Все комментарии
Ислам0926
Ислам0926
вчера в 23:15
Вы судите Европу только по туристическим местам например на окрайнах Парижа пахнет хуже чем канализация и есть районы куда полиция не заезжает
juvenale
juvenale ответ Князь-Правдоруб (раскрыть)
вчера в 20:52
согласен,а сша вообще загнивают с их госдолгом))))
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:43
В целом он о России судит по Москве и по видам из окна по дороге из аэропорта до стадиона, в основном наследие ЧМ-2018 отсюда и такие заявления о нашей стране.
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
вчера в 19:31
Клнечно лучшая , где ещё с пивом можно идти по центру города
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 18:37
Ну всё, продление контракта обеспечено.
dzvinka
dzvinka
вчера в 18:35
понятное дело, в Дании работать надо было вдвое больше, а платили втрое меньше - Россия рай для таких легионеров)))
Князь-Правдоруб
Князь-Правдоруб ответ juvenale (раскрыть)
вчера в 18:34
Конечно. Дания отсталая страна. Посмотри на их медицину. Эриксен чуть не крякнул, а ведь регулярно медкомиссию проходит. А наши бухают, бухают, а здоровья пропить не могут. Это уровень, дружище.)
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 18:33
приезжай к нам в Люберцы, сынок!
juvenale
juvenale
вчера в 18:25
хахаха тут даже комментировать нечего
ZA POROGA
ZA POROGA
вчера в 17:53
прогиб зачОтный - чево ему дадут за это ?
praporchik zadov
praporchik zadov
вчера в 17:48
Лизнул хорошо....!
dok66
dok66
вчера в 17:37
Неужели решил получить гражданство России и заиграть в нашей сборной .
Дoбрыня
Дoбрыня
вчера в 17:25
пусть порассуждает...:)
d_fincher
d_fincher
вчера в 15:25
Наши либералы глаза зажмурят на это интервью. Они считаю, что любая страна Европы - рай на Земле, то время как Россия ужасна по всем статьям. А тут такое.
Бубнин
Бубнин
вчера в 15:12
"Москва более развита, чем Россия. Мне тут нравится больше."
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 14:44, ред.
Романтик!!!Ему бы в начале 90-х прогуляться по либердону,и по окраинам Ростова,Новочеркасска!!!!хотя у них тоже своих фавэл хватает выше крыши!!!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 14:41
Мы идём по Уругваю-
ночь хоть выколи глаза,
слышны крики попугаев
и Варелы голоса.
Kolenok
Kolenok
вчера в 14:26
Где живет,про то и поет!
Cat01
Cat01
вчера в 14:24
Вне футбола Да
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:21, ред.
Ну тогда...
Дом в центре Копенгагена...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:17
Вареле надо поехать в российскую глубинку.
протон
протон
вчера в 14:13
Покажите ему расчетку пенсионера и переведите, что это не на день, а целый месяц жить)
или ЗАМКАДЬЕ . НУ или настоящую Россию , а не Москву! Пускай посравнивает...
mat73
mat73
вчера в 14:11
Но в твою честь всёже не споют "Валера, Валера - Надежда и Вера!"
pndue753wm4b
pndue753wm4b
вчера в 14:11
Смотря что сравнивать
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