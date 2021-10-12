Варела — о жизни вне футбола: «Россия более развита, чем Дания»

Защитник «Динамо» сравнил жизнь в России, Англии и Дании. Ранее футболист выступал за «Копенгаген» и «Манчестер Юнайтед»,

Россия более развита, чем Дания. Мне тут нравится больше. В плане футбольной инфраструктуры в России лучше, а в Дании круче с точки зрения климата. В Манчестере жизнь была скучная. Но там клуб решает все вопросы. Игроку не за что переживать. Нужно только играть в футбол. Ты приехал в Англию, тебе сразу телефон, симку, машина стоит, есть квартира.

Моя жизнь напоминает поиски. Я ищу спокойствие и благополучие, но не финансовое. Просто хочется чувствовать себя как дома, в своей тарелке. Приехал в Россию и понял, что нахожусь дома. Меня хорошо приняли.

Я играл в Уругвае, Англии, Испании, Германии, Дании, сейчас – в России. Если расставлять чемпионаты от самого сильного до самого слабого, то на первом месте – Англия, потом Испания, Германия, Россия четвертая, Дания – пятая, Уругвай на шестом месте. У меня на родине проблемы со стадионами, инфраструктурой, уровень игры ниже, но талантов очень много. Но условия… Поля плохие, денег мало, бедность, нет возможности играть, поэтому многие и уезжают в Европу.