Сутормин: «Карпин — амбициозный и требовательный»

Полузащитник «Зенита» и сборной России поделился мнением о наставнике национальной команды

Валерий Георгиевич — амбициозный и требовательный. Нам всем ясно, что хочет реализовать наш наставник: в какой футбол хочет играть. Валерий Георгиевич со своим штабом делают всё возможное, чтобы нам помочь. Если всё задуманное сложится, то непременно будем показывать хороший футбол.