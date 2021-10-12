Сутормин: «Карпин — амбициозный и требовательный»

Полузащитник «Зенита» и сборной России Алексей Сутормин поделился мнением о наставнике национальной команды Валерии Карпине:
Валерий Георгиевич — амбициозный и требовательный. Нам всем ясно, что хочет реализовать наш наставник: в какой футбол хочет играть. Валерий Георгиевич со своим штабом делают всё возможное, чтобы нам помочь. Если всё задуманное сложится, то непременно будем показывать хороший футбол.
Напомним, Карпина назначили главным тренером сборной России в июле 2021 года. Предыдущим наставником сборной России был Станислав Черчесов. Он оставил должность после провала на Евро-2020.
Словения радовались что нет Дзюбы (он забил дубль в прошлом матче).
Они ещё не знали, что у сборной есть атакуюшие защитники Джикия и Дивеев )))
Кузяев раньше играл прикольно, а теперь играет невероятно. Видно что мужик тупо бьётся на каждом сантиметре поля.
При таком количестве травмированных и необстрелянных пацанов,тренерский штаб умудряется давать максимально возможный результат.Фантастика!
Это был красивый реванш и возврат долга за слезы всех болельщиков в 2009!! С такими игроками потеряв всю основную обойму обыгрывать может наверное только тренер с душой и фартом!!! Поздравляю!! Теперь все решится с Хорватией главное не настраивается на ничью.....
Словения радовались что нет Дзюбы (он забил дубль в прошлом матче).
Они ещё не знали, что у сборной есть атакуюшие защитники Джикия и Дивеев )))
Кузяев раньше играл прикольно, а теперь играет невероятно. Видно что мужик тупо бьётся на каждом сантиметре поля.
При таком количестве травмированных и необстрелянных пацанов,тренерский штаб умудряется давать максимально возможный результат.Фантастика!
Это был красивый реванш и возврат долга за слезы всех болельщиков в 2009!! С такими игроками потеряв всю основную обойму обыгрывать может наверное только тренер с душой и фартом!!! Поздравляю!! Теперь все решится с Хорватией главное не настраивается на ничью.....