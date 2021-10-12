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Сутормин: «Карпин — амбициозный и требовательный»

вчера, 13:28

Полузащитник «Зенита» и сборной России Алексей Сутормин поделился мнением о наставнике национальной команды Валерии Карпине:

Валерий Георгиевич — амбициозный и требовательный. Нам всем ясно, что хочет реализовать наш наставник: в какой футбол хочет играть. Валерий Георгиевич со своим штабом делают всё возможное, чтобы нам помочь. Если всё задуманное сложится, то непременно будем показывать хороший футбол.

Напомним, Карпина назначили главным тренером сборной России в июле 2021 года. Предыдущим наставником сборной России был Станислав Черчесов. Он оставил должность после провала на Евро-2020.

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Все комментарии
mr.bra
mr.bra
вчера в 18:17
не пойму что этот алёшка хайло раскрыл, что звезду уже поймал. играл как 35ь вчера , лучше закройся в чулане на недельку
Сидор новый
Сидор новый
вчера в 17:39
Пускай таким и остается
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 15:01
Иначе бы он не был ГТ сборной.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 14:43
У победы батя всегда родной...
valt134
valt134
вчера в 14:33
Пошли комплименты...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:21
Сутормин обидел Семака.
n6edkjra7ubv
n6edkjra7ubv
вчера в 14:16
Дай бог чтобы всё получилось.
gat9myeakhzt
gat9myeakhzt
вчера в 14:12
Валера он такой
протон
протон
вчера в 14:00
Хочется верить, что у Карпина всё получится! Первая игра при Карпине, за которую не стыдно! Местами даже хорошо играли. Плюс нельзя не отметить фартовость Карпина и новой команды - играем плохо, выигрываем, играем неплохо - тоже победа. Так и с Хорватией вполне можем ничейку зацепить и с первого места на мир выйти. А там может и команду получится собрать вменяемую за год - судя по сегодняшней игре потенциал есть.
Словения радовались что нет Дзюбы (он забил дубль в прошлом матче).
Они ещё не знали, что у сборной есть атакуюшие защитники Джикия и Дивеев )))
Кузяев раньше играл прикольно, а теперь играет невероятно. Видно что мужик тупо бьётся на каждом сантиметре поля.
При таком количестве травмированных и необстрелянных пацанов,тренерский штаб умудряется давать максимально возможный результат.Фантастика!
Это был красивый реванш и возврат долга за слезы всех болельщиков в 2009!! С такими игроками потеряв всю основную обойму обыгрывать может наверное только тренер с душой и фартом!!! Поздравляю!! Теперь все решится с Хорватией главное не настраивается на ничью.....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:31
Алёша,мы и без тебя это знаем!
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:31
Дай Бог, что задуманное получалось....
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