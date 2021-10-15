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Жиру: «Болельщики сборной Франции желали мне травм из-за Бензема»

вчера, 12:02

Нападающий «Милана» Оливье Жиру рассказал о своих отношениях с футболистом «Реала» Каримом Бензема.

Мои отношения с Каримом, безусловно, были уникальными. Мне пришлось столкнуться с критикой и терпеть её, потому что я занимал его место в сборной. Большинство людей поддерживали его, а не меня. Они меня освистывали. В матче против Камеруна я забил, но они всё равно меня освистали. Они возмущались, потому что я был на его месте.

Утром перед товарищеским матчем с Камеруном в 2016 году я увидел мальчика возле отеля, в котором находилась наша сборная. Он держал плакат, на котором было написано: «Жиру, пожалуйста, получи травму».

Жиру выиграл чемпионат мира 2018 года в составе сборной Франции. Бензема же во французскую национальную команду не вызывался из-за скандала с шантажом своего соотечественника Матье Вальбуэна. В 2020 году между игроками произошла словесная перепалка.

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Все комментарии
Nazi
Nazi
вчера в 14:07
Ну вот, теперь все дождались Бензема в сборной. Евро профукали, посмотрим что будет на ЧМ.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 12:54
Может Жиру и жизнь за кого то прожил?
Сложно вот так говорить, "я был на месте другого". Оказывается сам Жиру ничего не достиг, а лишь питался отбросами другого человека. Странная логика, но скорее всего толерантность у них в моде.
амурец
амурец
вчера в 12:38
а Бензема окозался лучше
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:36
Жиру должен понимать, что Карим на три головы сильнее его.
beefs
beefs
вчера в 12:09
это жизнь, бывает и такое...
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