Жиру: «Болельщики сборной Франции желали мне травм из-за Бензема»

Нападающий «Милана» рассказал о своих отношениях с футболистом «Реала» .

Мои отношения с Каримом, безусловно, были уникальными. Мне пришлось столкнуться с критикой и терпеть её, потому что я занимал его место в сборной. Большинство людей поддерживали его, а не меня. Они меня освистывали. В матче против Камеруна я забил, но они всё равно меня освистали. Они возмущались, потому что я был на его месте.

Утром перед товарищеским матчем с Камеруном в 2016 году я увидел мальчика возле отеля, в котором находилась наша сборная. Он держал плакат, на котором было написано: «Жиру, пожалуйста, получи травму».