Глеб: «Гисдоль — очень требовательный тренер»

Бывший игрок «Штутгарта» рассказал о немецком специалисте , который недавно возглавил «Локомотив».

Это очень требовательный тренер. У него есть большое желание передать свой опыт, чтобы ребята даже в самых стрессовых ситуациях действовали на поле очень спокойно. Он требователен, потому что это профессиональная команда и он привык к этому. Думаю, скоро ребята будут хорошо понимать его требования и установки на матчи.