Глеб: «Гисдоль — очень требовательный тренер»

Бывший игрок «Штутгарта» Александр Глеб рассказал о немецком специалисте Маркусе Гисдоле, который недавно возглавил «Локомотив».
Это очень требовательный тренер. У него есть большое желание передать свой опыт, чтобы ребята даже в самых стрессовых ситуациях действовали на поле очень спокойно. Он требователен, потому что это профессиональная команда и он привык к этому. Думаю, скоро ребята будут хорошо понимать его требования и установки на матчи.
И чем он руководству Локо не угодил? Непонятно.
Ближайшее время покажет: "стоила ли овчинка выделки"?
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И чем он руководству Локо не угодил? Непонятно.
Ближайшее время покажет: "стоила ли овчинка выделки"?
"
Пока эти требования никак не сказались на его достижениях,
которых нет от слова "совсем". Ни одного трофея.
Лучший результат 8 или (9 место?) в Бундеслиге.
Пока эти требования никак не сказались на его достижениях,
которых нет от слова "совсем". Ни одного трофея.
Лучший результат 8 или (9 место?) в Бундеслиге.
Такой требовательный, что аж страшно за Локо!!!
Такой требовательный, что аж страшно за Локо!!!