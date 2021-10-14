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Глеб: «Гисдоль — очень требовательный тренер»

вчера, 23:28

Бывший игрок «Штутгарта» Александр Глеб рассказал о немецком специалисте Маркусе Гисдоле, который недавно возглавил «Локомотив».

Это очень требовательный тренер. У него есть большое желание передать свой опыт, чтобы ребята даже в самых стрессовых ситуациях действовали на поле очень спокойно. Он требователен, потому что это профессиональная команда и он привык к этому. Думаю, скоро ребята будут хорошо понимать его требования и установки на матчи.

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч ответ dеigandre (раскрыть)
сегодня в 10:12
Думается, что Николич как тренер, намного сильнее Гисдоля.
И чем он руководству Локо не угодил? Непонятно.
Ближайшее время покажет: "стоила ли овчинка выделки"?
"
Caniggia
Caniggia
сегодня в 09:39
Рано пока судить о Гисдоле, как о специалисте. Время покажет. До зимней паузы уже должно быть более или менее понятно, какой его уровень.
dеigandre
dеigandre ответ Валерыч (раскрыть)
сегодня в 09:29, ред.
Давайте дружно вспомним гору трофеев Тедеско?
Валерыч
Валерыч
сегодня в 07:57, ред.
А какой от этого толк?
Пока эти требования никак не сказались на его достижениях,
которых нет от слова "совсем". Ни одного трофея.
Лучший результат 8 или (9 место?) в Бундеслиге.
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 07:49, ред.
Он такой требовательный, этот Гисдоль, что занимал места от 9 до 17, а однажды слил в пердив( это был Гамбург.((((
Такой требовательный, что аж страшно за Локо!!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 06:55
Что за фрукт мы выясним в ближайщее время.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:07
Время покажет как он требует
112910415
112910415
сегодня в 05:58
не понравятся ребятам его требования
sv_1969
sv_1969
сегодня в 05:17
посмотрим что он натребует
mihaluch
mihaluch
сегодня в 03:55
Многих специалистов расхваливают не по делу.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:36
Только за, Удачи ему в Локо !
beefs
beefs
вчера в 23:47
поживем увидим его требования...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 23:32
И этот вылез
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