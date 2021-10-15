Мальдини: «Я бы отдал „Золотой мяч“ Левандовскому»

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини поделился мнением о том, кто выиграет «Золотой мяч» в этом году.
Левандовски заслуживает выиграть «Золотой мяч», как и Бензема. Роберт побил много рекордов, забивая голы. Левандовски, Бензема и Месси будут в тройке лучших. Я думаю, что Месси выиграет «Золотой мяч», но я бы отдал его Левандовскому.
Месси, Жоржиньо и Канте........Левандовски может и будет в тройке но получит золотую бутсу и тема закрыта, Бензема пару лет назад натворил дел с шантажом, хорошо что в сборную вернули.............. и понятно что у Лео шансов больше чем у них, потому что и победа со сборной и за него больше отдадут голосов.
Мальдини сам ответил что Месси получит, но....сказал про Левандовски, которого просто прокатили в прошлом году........... и поляк действительно заслужил но в 20 году. Обвините франц футбола, пандемию..........
Месси, Жоржиньо и Канте........Левандовски может и будет в тройке но получит золотую бутсу и тема закрыта, Бензема пару лет назад натворил дел с шантажом, хорошо что в сборную вернули.............. и понятно что у Лео шансов больше чем у них, потому что и победа со сборной и за него больше отдадут голосов.
Мальдини сам ответил что Месси получит, но....сказал про Левандовски, которого просто прокатили в прошлом году........... и поляк действительно заслужил но в 20 году. Обвините франц футбола, пандемию..........