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Мальдини: «Я бы отдал „Золотой мяч“ Левандовскому»

вчера, 12:43

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини поделился мнением о том, кто выиграет «Золотой мяч» в этом году.

Левандовски заслуживает выиграть «Золотой мяч», как и Бензема. Роберт побил много рекордов, забивая голы. Левандовски, Бензема и Месси будут в тройке лучших. Я думаю, что Месси выиграет «Золотой мяч», но я бы отдал его Левандовскому.

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Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 22:03
Все знают кто силён, кто заслужил и кто получит.
Месси имеет в руках титул со сборной, и много других фишек в этом турнире, а не просто присутствие на поле!
Канте, Жоржиньо реальные кандидаты. Левандовски очень силен, он намного лучше, чем Карим. За Бензема буквально в последних матчах что-то начали топить, а так его особо и не рассматривали.
Действительно, жалко Леву за прошлый год, его прокатили, но если бы Криштиану провел такой же сильный сезон и выиграл ЛЧ, стал бы лучшим бомбардиром, то никакая пандемия бы не помешала.
Ведь не мешает его агенту устраивать кулуарную церемонию, пригласив весь футбольный бомонд, и вручать из собственных рук награду под громким названием "Лучший игрок 21 века" 😂
амурец
амурец
вчера в 21:30
Лёва как и Бензема заслуживает ЗМ но уже все знают кому этот мяч опять подарят на халяву
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 17:07
«Духовный отец»...
DXTK
DXTK
вчера в 16:49
3 претендента

Месси, Жоржиньо и Канте........Левандовски может и будет в тройке но получит золотую бутсу и тема закрыта, Бензема пару лет назад натворил дел с шантажом, хорошо что в сборную вернули.............. и понятно что у Лео шансов больше чем у них, потому что и победа со сборной и за него больше отдадут голосов.

Мальдини сам ответил что Месси получит, но....сказал про Левандовски, которого просто прокатили в прошлом году........... и поляк действительно заслужил но в 20 году. Обвините франц футбола, пандемию..........
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 15:58
Почему бы и нет!!!
A.S.A
A.S.A ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 15:26
Спасибо за то, что поправили, но суть думаю была понятна
Rattlehead
Rattlehead ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 14:50
ЗМ вручает France Football, а не ФИФА.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 14:40
Левандовски самый стабильный !
Ravshan878
Ravshan878
вчера в 14:33
Пан безусловно заслуживает.Но кому достанется золотой мяч. Решает футбольный суслики.🦨.)))
санек002
санек002
вчера в 14:30
что значит украли выигрышные ставки куда то!ничего не ладится!точно помню был где то на 32м месте а теперь только одна выигрышная ставка!
A.S.A
A.S.A
вчера в 13:54
В прошлом году именно поляк заслужил эту награду,но в ФИФА придумали какую то псевдо команду столетия(я не против ее но можно было бы сделать отдельную церемонию) и Роберт пролетел, а жаль...
А в этом году будет сложнее ему,т.к много тех кто заслуживает эту награду, но Лёва один из них
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 13:44
Я бы тоже
нечитайло
нечитайло
вчера в 13:43
Отличная кандидату ра
Диванные войска
Диванные войска
вчера в 13:35
Отдать Мальдини, заслужил больше чем все трое вместе взятые.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:33
Роберт тоже заслуживает золотой мяч но получит Бензема, карлик в оффсайде.
galem72
galem72
вчера в 13:30
Я бы тоже! Но кто нас с Мальдини послушает?
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 13:15, ред.
Не соглашусь с Паоло, в тройке лучших будут Бензема, Левандовски и Роналду и все трое достойные кандидаты! К слову я ничего не имею против Месси, даже уважаю его но это сезон для него не лучший! А вот Роналду доказал что где бы он не играл - в какой стране, команде, он даже в 36 даст фору любому!
YNWA
YNWA
вчера в 13:07
Да, поляк заслуживает получить золотой мяч.
Legend 6
Legend 6
вчера в 12:55
Если бы у Мальдини был Золотой мяч, он бы его мог отжать. Но у Мальдини только серебряный.
1bear
1bear
вчера в 12:54
только не гном !!! пусть Левандовски или Бензема
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:48
В полне возможно.
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