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Влашич: «У меня остались хорошие воспоминания об „Эвертоне“»

вчера, 11:45
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)-:-Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест ХэмЗавтра в 16:00 Не начался

Полузащитник «Вест Хэма» Никола Влашич поделился ожиданиями от матча 8-го тура Английской Премьер-Лиги против «Эвертона». Хорват выступал за «ирисок» в сезоне 2017/18.

У меня остались хорошие воспоминания об «Эвертоне», но теперь я надеюсь, что обыграю его в составе «Вест Хэма». «Гудисон Парк» — непростое место для игры гостевой команды. Болельщики великолепно поддерживают «Эвертон», поэтому нам будет сложно, но я думаю, что все игроки здесь привыкли к такой атмосфере. Так происходит на каждой выездной игре, так что с этим не должно быть проблем.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:40
Никола и из Эвертона со слезами убежал к нам.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ David Young (раскрыть)
вчера в 12:18
Добрый день! А не может ли в подобного вида ставок возникнуть некая двусмысленность? К примеру, первый тайм закончится 0-0 (обе команды не забили), а по итогу победят гости. Тоже ведь подходит под описание ставки.
Это я к тому, что может быть нужно пересмотреть и не делать такие непонятные формулировки?
Cat01
Cat01
вчера в 12:12
Удачи в игре и в жизни
drug01
drug01
вчера в 12:12
Было хорошее начало
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:11
После Эвертона карьера пошла вверх - в ЦСКА попал!
kotmyshka
kotmyshka
вчера в 11:58
Скорее всего, будет ничья
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:50, ред.
Играй лучше ! Удачи !
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