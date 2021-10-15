Влашич: «У меня остались хорошие воспоминания об „Эвертоне“»

Полузащитник «Вест Хэма» поделился ожиданиями от матча 8-го тура Английской Премьер-Лиги против «Эвертона». Хорват выступал за «ирисок» в сезоне 2017/18.

У меня остались хорошие воспоминания об «Эвертоне», но теперь я надеюсь, что обыграю его в составе «Вест Хэма». «Гудисон Парк» — непростое место для игры гостевой команды. Болельщики великолепно поддерживают «Эвертон», поэтому нам будет сложно, но я думаю, что все игроки здесь привыкли к такой атмосфере. Так происходит на каждой выездной игре, так что с этим не должно быть проблем.