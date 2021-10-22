Фонсека готов возглавить «Ньюкасл»

Журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что бывший главный тренер «Ромы» и «Шахтёра» готов возглавить «Ньюкасл».

Паулу Фонсека открыт и готов принять работу в «Ньюкасле». Совет директоров все еще думает о кандидатах, Антонио Конте уже не рассматривается. Бывший тренер «Ромы» и «Шахтёра» на данный момент является лидером.

Фонсека хочет получить шанс в Премьер-лиге после переговоров с «Тоттенхэмом» прошлым летом.