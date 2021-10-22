Журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что бывший главный тренер «Ромы» и «Шахтёра» Паулу Фонсека готов возглавить «Ньюкасл».
Паулу Фонсека открыт и готов принять работу в «Ньюкасле». Совет директоров все еще думает о кандидатах, Антонио Конте уже не рассматривается. Бывший тренер «Ромы» и «Шахтёра» на данный момент является лидером.
Фонсека хочет получить шанс в Премьер-лиге после переговоров с «Тоттенхэмом» прошлым летом.
Эдди Хау, Стивен Джеррард, Люсьен Фавр и Фрэнк Лэмпард - это всего лишь несколько примеров имен, которые, как говорят, «участвуют в гонке», но нынешним фаворитом, по мнению букмекеров, является Пауло Фонсека.
Фонсека, связанный с «Тоттенхэмом» в течение лета, в настоящее время не имеет клуба после того, как покинул «Рому» в июне после того, как два года руководил итальянской командой.
У португальца богатый опыт, несмотря на свой относительно молодой возраст: он руководил на своей родине командами «Порту», «Пасуш де Феррейра» и «Брага», а в 2016 году перешел в донецкий «Шахтер».
Его пребывание на Украине было, пожалуй, самым успешным. Бразильская культура в клубе позволила Фонсеке представлять интересный и привлекательный бренд футбола с такими игроками, как Фред, который перешел в Манчестер Юнайтед, и Бернард, который присоединился к Эвертону, процветали под его опекой.
За три года работы в Украине он выиграл семь трофеев, и Пеп Гвардиола похвалил его работу после нескольких встреч в Лиге чемпионов.
«Перед каждой игрой с «Шахтером» я испытываю то же чувство, - сказал босс
«Манчестер Сити».
«Когда мы впервые столкнулись с ними на групповом этапе, моя [скаутская] команда пришла к ним, и они вернулись и сказали: «Вау!»
Они были действительно впечатлены. Могу вас заверить, что это была одна из лучших команд с точки зрения играть в футбол.
Большой вопросительный знак, связанный с Фонсекой, заключается в том, полностью ли он подходит для «Сорок» в их нынешнем состоянии, учитывая их позицию в таблице Премьер-Лиги и игроков, доступных для выбора.
Независимо от того, кто будет тренировать, разумно предположить, что команда не состоит из тех игроков, которые необходимы для доминирования над мячом и строятся сзади с высокой линией защиты.
В настоящий момент «Сороки» созданы для контратаки, и Фонсека не совсем ассоциируется с таким подходом.
«Шахтер» обладал талантом и техникой в атаке, но он был вынужден объединить это с более ограниченными игроками в защите, и это в основном будет иметь место на Тайнсайде.
Фонсека провел переговоры с клубом, но из-за нынешнего состава в «Юнайтед» его назначение, несомненно, будет сопряжено с определенным риском.
Он мог бы стать долгосрочным ответом для них - возможно, летом, когда будет обеспечено выживание в Премьер-Лиге, - но в то же время Сороки были бы оправданы, если бы они уделяли первоочередное внимание краткосрочной безопасности, чтобы стабилизировать корабль, прежде чем совершать более масштабное назначение летом.
Однако этого от них не ожидают.
Эдди Хау, Стивен Джеррард, Люсьен Фавр и Фрэнк Лэмпард - это всего лишь несколько примеров имен, которые, как говорят, «участвуют в гонке», но нынешним фаворитом, по мнению букмекеров, является Пауло Фонсека.
Фонсека, связанный с «Тоттенхэмом» в течение лета, в настоящее время не имеет клуба после того, как покинул «Рому» в июне после того, как два года руководил итальянской командой.
У португальца богатый опыт, несмотря на свой относительно молодой возраст: он руководил на своей родине командами «Порту», «Пасуш де Феррейра» и «Брага», а в 2016 году перешел в донецкий «Шахтер».
Его пребывание на Украине было, пожалуй, самым успешным. Бразильская культура в клубе позволила Фонсеке представлять интересный и привлекательный бренд футбола с такими игроками, как Фред, который перешел в Манчестер Юнайтед, и Бернард, который присоединился к Эвертону, процветали под его опекой.
За три года работы в Украине он выиграл семь трофеев, и Пеп Гвардиола похвалил его работу после нескольких встреч в Лиге чемпионов.
«Перед каждой игрой с «Шахтером» я испытываю то же чувство, - сказал босс
«Манчестер Сити».
«Когда мы впервые столкнулись с ними на групповом этапе, моя [скаутская] команда пришла к ним, и они вернулись и сказали: «Вау!»
Они были действительно впечатлены. Могу вас заверить, что это была одна из лучших команд с точки зрения играть в футбол.
Большой вопросительный знак, связанный с Фонсекой, заключается в том, полностью ли он подходит для «Сорок» в их нынешнем состоянии, учитывая их позицию в таблице Премьер-Лиги и игроков, доступных для выбора.
Независимо от того, кто будет тренировать, разумно предположить, что команда не состоит из тех игроков, которые необходимы для доминирования над мячом и строятся сзади с высокой линией защиты.
В настоящий момент «Сороки» созданы для контратаки, и Фонсека не совсем ассоциируется с таким подходом.
«Шахтер» обладал талантом и техникой в атаке, но он был вынужден объединить это с более ограниченными игроками в защите, и это в основном будет иметь место на Тайнсайде.
Фонсека провел переговоры с клубом, но из-за нынешнего состава в «Юнайтед» его назначение, несомненно, будет сопряжено с определенным риском.
Он мог бы стать долгосрочным ответом для них - возможно, летом, когда будет обеспечено выживание в Премьер-Лиге, - но в то же время Сороки были бы оправданы, если бы они уделяли первоочередное внимание краткосрочной безопасности, чтобы стабилизировать корабль, прежде чем совершать более масштабное назначение летом.
Однако этого от них не ожидают.