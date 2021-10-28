Роналду призвал футболистов МЮ поддержать Сульшера

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вчера, 22:37

Форвард МЮ считает, что игрокам команды стоит поддержать .

Утверждается, что португалец старается объединить своих одноклубников. Впрочем, если верить слухам, то несколько футболистов «красных дьяволов» уже потеряли веру в тренера.