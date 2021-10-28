Роналду призвал футболистов МЮ поддержать Сульшера

Форвард МЮ Криштиану Роналду считает, что игрокам команды стоит поддержать Оле-Гуннара Сульшера.
Утверждается, что португалец старается объединить своих одноклубников. Впрочем, если верить слухам, то несколько футболистов «красных дьяволов» уже потеряли веру в тренера.
Конте с игроками не церемонится. Очень тяжёлый характер у него)
Конте с игроками не церемонится. Очень тяжёлый характер у него)
А так просто боится, что придет Конте и на лаву его посадит, а Сульшер такое не сможет сделать)
А так просто боится, что придет Конте и на лаву его посадит, а Сульшер такое не сможет сделать)
Теперь пишут, что Роналду старается объединить одноклубников
Теперь пишут, что Роналду старается объединить одноклубников