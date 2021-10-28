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Роналду призвал футболистов МЮ поддержать Сульшера

вчера, 22:37

Форвард МЮ Криштиану Роналду считает, что игрокам команды стоит поддержать Оле-Гуннара Сульшера.

Утверждается, что португалец старается объединить своих одноклубников. Впрочем, если верить слухам, то несколько футболистов «красных дьяволов» уже потеряли веру в тренера.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 12:17
Партку надо — пусть поддерживает! Как в здравом уме можно поддерживать тренерскую пустоту сульшера в МЮ, а главное, зачем? Столько пришло игроков при гунаре в Юнайтед и абсолютно нет никаких сдвигов по игре. Состав тупо выходит на поле без какой-либо тактики.
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 11:46
Больше половины болельщиков МЮ в соккере не поддерживает Оле-оле Сульшера...
Elliada
Elliada
сегодня в 07:57
Кто-то Зидана хотел пригласить за спиной Сульшера, а теперь о какой-то поддержке говорится.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 07:17
если Зидан не идёт,а вместо него Конте,то этот Парик может серьёзно потрепать гриву португальцу,не хуже Аллегри. Поэтому приходится быстро переобуваться и снова дружить с норвежцем. Даже пообещал дать потрогать бутсу в сейфе.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 06:09
Сульшер сделал всё, что мог, это потолок Сульшера.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 05:47
Пока Сульшер у руля Роналду главный в команде.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 03:51
Это правильное поведение.
Gahi
Gahi
сегодня в 03:24
Это всё что он может сделать сейчас для тренера. Удачи
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:12
А может они не хотят
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 23:09
Ну с этим ты прав)
Конте с игроками не церемонится. Очень тяжёлый характер у него)
Lucky luciano
Lucky luciano
вчера в 23:09
а португалец не дурак)понял,что контекс его отправит доигрывать в млс
sihafazatron
sihafazatron ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:04
Это единственное, что он еще умеет)
А так просто боится, что придет Конте и на лаву его посадит, а Сульшер такое не сможет сделать)
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:01
Оле , оле оле оле , оле оле !!!)))
shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 23:00, ред.
...пенальти зато лучше Фодена реализовывает!!!
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 23:00
То говорят, что он портит атмосферу в клубе..
Теперь пишут, что Роналду старается объединить одноклубников
mihaluch
mihaluch
вчера в 22:59
Если футболист потерял веру в тренера то пиши пропало.
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 22:54
Все за Оле
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:52
Роналду продолжает тянуть мю вниз)))
протон
протон
вчера в 22:52
Да, надо поддержать) Все клубы АПЛ поддерживают)
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