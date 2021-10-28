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Хави согласился возглавить «Барселону»

вчера, 09:43

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави, ныне тренирующий «Аль-Садд», в ближайшее время возглавит каталонский клуб.

Mundo Deportivo сообщает, что 41-летний специалист дал согласие возглавить «Барсу» после отставки Рональда Кумана.

Для заключения соглашения сторонам необходимо решить вопрос с освобождением Хави от контракта с «Аль-Саддом», а также согласовать тренерский штаб Хави и их зарплату.

Скорее всего, Хави возглавит «Барселону» после перерыва на матчи сборных и дебютирует у руля каталонцев в матче с «Эспаньолом» 21 ноября.

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Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........ ответ Van Vanovich (раскрыть)
сегодня в 07:02
Ну вот Хави и будет строить. Тен Хааг идеален для Аякса, а Хави для Барсы.
Гвардиола тоже от многих избавился, многих привёл. Местные умники говорили, что он на готовое пришёл, что Райкард всё сделал, хотя они забывают, что Райкард в последний сезон начал деградировать.
bayern-cobra
bayern-cobra
вчера в 21:57
Барса теперь будет прежней гразой думаю.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 21:08
Тут два варианта, либо по пути Пирло с Сульшером, либо по пути Зидана.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ fineflat (раскрыть)
вчера в 19:44
Лэмпс вообще то Дерби тренировал,Радиола вроде бы Рому,а Чави какой то катарский клубик.
fineflat
fineflat
вчера в 19:35
Вообщето Гуардиола успешно зашел из недавних Лэмпард хорошо тоже смотрелся.
RoArt
RoArt
вчера в 17:27
Пойдет по дороге Анри. Через год уйдет оплеваный каталонской торсидой.
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 16:31
Не, ну ничему жизнь не учит... Еще минимум год в топку.
Впрочем мне ли унывать!)))
We are but a simple servant
We are but a simple servant
вчера в 16:11
Не потянет
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Van Vanovich (раскрыть)
вчера в 15:58
давно писал.что надо было подписывать Хага из Аякса.а не каких то не понятных Хави или Иньеста или Пуйоль,а может и Месси. Нужен тренер с опытом,а он есть у Хага.Даже Куман имеет опыт в отличии от Хави.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 14:37
Удачи конечно Хави но будет очень тяжело ему выправить ситуацию. Как бы через полгода его не поливали грязью как сейчас Кумана.
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 13:52
Надеюсь, ему дадут большой кредит доверия без завышения ожиданий до небес. Сейчас не о трофеях надо думать, а об остановке падения, переводе команды в режим постепенного здорового роста.
Он хороший тренер, и был отличным лидером в команде. Просто «Барселона» сейчас в пожаре и надеюсь, легендарный Хави не обожжется.
протон
протон
вчера в 13:02
Трепет фанатов к хави перерастет в ненависть. Пока в клубе бардак - не важно кто у руля.
протон
протон
вчера в 13:01
Походу, даже Катарские боссы Хави сказали ему "Брат, иди сделай там хоть что-нибудь, невозможно же смотреть"
Van Vanovich
Van Vanovich ответ ESPANOL (раскрыть)
вчера в 12:31
Клопп Был хорош в первые 2 года в Ливере, сейчас сдал. У него цикл такой 2-3года.)
Van Vanovich
Van Vanovich ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 12:29, ред.
Да ты прав, Тен Хааг! Сейчас Барсе остается молодежь наигрывать, старики уже не те.
eleven LC
eleven LC
вчера в 12:18
Положительно отношусь к Хави,и не буду ничего предрекать
Скажу одно,не хотелось бы увидеть разгром Хави в лч,ведь мы все помним что громить Барсу в лч это уже тенденция-при любых тренерах последние 5 лет!
ESPANOL
ESPANOL
вчера в 12:10
Очень уважаю Хави, легеду Барселоны, но мое мнение, не потянет! Маловато опыта. Разные чемпионаты и абсолютно разные команды для него. Первое время, может быть на морально волевых выиграют пару матчей, а потом все будет, как сейчас. Нужен тренер такой, как Клопп.
Comentarios
Comentarios
вчера в 12:05
Вот и молодец на сегодня лучшее решение
112910415
112910415
вчера в 12:01
ладно, это хороший шанс
амурец
амурец
вчера в 11:55
Игрок то онихороший, посмотрим какой тренер
STVA 1
STVA 1 ответ Van Vanovich (раскрыть)
вчера в 11:46
Но это точно не Конте! Думаю Тен Хааг идеально подошел бы!Умеет работать с молодежью да и голландцы там есть!
Абрамджан
Абрамджан
вчера в 11:32
Ого!...запасаемся попкорном
ziko1975
ziko1975 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 11:28
Колпп был бы лучше, но где ж его взять?
Van Vanovich
Van Vanovich ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 11:18
Просто Барса сейчас в глубоком кризисе, здесь еще нужен тренер строитель.
Makao
Makao
вчера в 11:06
Хави пока что весьма непроверенный временем тренер. Как можно после неудач приглашать молодого тренера без опыта в крупных клубах? Он играл - это иное совсем. Пример Пирло не учит? Ну на Россию бы глянули, тут такое сплошь и рядом - от безысходности ветеранам дают поиграться в качестве тренеров, и выходит ещё большая тьма, чем была)
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:58
Ну наконец-то свершилось чудо !!!
Друг спас жизнь друга !!! Удачи тебе Хави !!!
Настоящий мужской поступок.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 10:53, ред.
Уважение легенде "Барселоне", который в такое непростое, тяжёлое время согласился возглавить команду, понимая, что будет нелегко, что надо время, что нет финансов для осуществления трансферов, что в ближайшее время придётся работать с теми игроками, которые есть в наличии. Вот в таких сложных ситуациях и возможно увидеть, кто любит команду на самом деле, а не на словах...

Пожалуй, это самый лучший вариант для "Барселоны", когда легенда "Барселоны" возглавит команду, так как другие топ-тренеры, не пойдут в команду, которая находится в таком плачевном состоянии, да ещё и без финансов для осуществления трансферов...

Сложно предсказать, что и как получится у Хави, но будем надеяться на лучшее в самом ближайшем будущем!
Agamaga........
Agamaga........ ответ Van Vanovich (раскрыть)
вчера в 10:52
Гвардиола доказал, что тренировать нужно дать человеку, который прошёл от А до Я в Барселоне.
А Хави идеальный кандидат. Надеюсь ему удастся проделать путь Гвардиолы, хотя бы в Барсе.
Gahi
Gahi
вчера в 10:40
Хорошая новость для болельщиков команды и больших надежд для клуба. Удачи
Gelious
Gelious
вчера в 10:39
Блин во поржу скоро
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