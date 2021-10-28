Хави согласился возглавить «Барселону»

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави, ныне тренирующий «Аль-Садд», в ближайшее время возглавит каталонский клуб.
Mundo Deportivo сообщает, что 41-летний специалист дал согласие возглавить «Барсу» после отставки Рональда Кумана.
Для заключения соглашения сторонам необходимо решить вопрос с освобождением Хави от контракта с «Аль-Саддом», а также согласовать тренерский штаб Хави и их зарплату.
Скорее всего, Хави возглавит «Барселону» после перерыва на матчи сборных и дебютирует у руля каталонцев в матче с «Эспаньолом» 21 ноября.
Пожалуй, это самый лучший вариант для "Барселоны", когда легенда "Барселоны" возглавит команду, так как другие топ-тренеры, не пойдут в команду, которая находится в таком плачевном состоянии, да ещё и без финансов для осуществления трансферов...
Сложно предсказать, что и как получится у Хави, но будем надеяться на лучшее в самом ближайшем будущем!
Пожалуй, это самый лучший вариант для "Барселоны", когда легенда "Барселоны" возглавит команду, так как другие топ-тренеры, не пойдут в команду, которая находится в таком плачевном состоянии, да ещё и без финансов для осуществления трансферов...
Сложно предсказать, что и как получится у Хави, но будем надеяться на лучшее в самом ближайшем будущем!