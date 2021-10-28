Хави согласился возглавить «Барселону»

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вчера, 09:43

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави, ныне тренирующий «Аль-Садд», в ближайшее время возглавит каталонский клуб.

Mundo Deportivo сообщает, что 41-летний специалист дал согласие возглавить «Барсу» после отставки Рональда Кумана.

Для заключения соглашения сторонам необходимо решить вопрос с освобождением Хави от контракта с «Аль-Саддом», а также согласовать тренерский штаб Хави и их зарплату.

Скорее всего, Хави возглавит «Барселону» после перерыва на матчи сборных и дебютирует у руля каталонцев в матче с «Эспаньолом» 21 ноября.