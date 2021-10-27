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«Ньюкасл» готов предложить тен Хагу один из самых крупных контрактов в АПЛ

вчера, 14:13

«Ньюкасл» находится в поисках нового главного тренера после увольнения Стива Брюса.

Новые владельцы «сорок» заинтересованы в приглашении наставника «Аякса» Эрика тен Хага. Чтобы убедить голландского специалиста, «Ньюкасл» готов предложить ему зарплату в размере 13 млн евро за сезон. Больше в Английской Премьер-Лиге из тренеров получают только Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола.

В апреле этого года тен Хаг подписал новый контракт с «Аяксом» до лета 2023 года, поэтому «Ньюкаслу» будет тяжело убедить голландца покинуть его нынешний клуб.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Caniggia (раскрыть)
сегодня в 20:55
на такую зарплату португал не пойдёт,ему бы 30 валовых.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 20:51
однозначно Эрик будет получше,чем Жозе.Хотя не знаю почему Барса на него не раскошелилась ещё во времена Бармалея.Толковый тренер,хотя может и ошибаюсь,но он мне нравится.Это лучше,чем Куман и Чави,но не дождавшись предложения из каталонии может возглавить перспективный Ньюкасл.
протон
протон
вчера в 23:01
Вообще было бы забавно, если Ньюкасл не смогут перестроить по ходу сезона и он вылетит из АПЛ.
WildKem
WildKem ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 19:28, ред.
Этого никто не может точно знать, удобно будет Тен Хаагу или нет в Ньюкасле, так как журналисты точно не могут знать, какие планы у новых владельцев Ньюкасла в плане развития клуба, это журналисты возможно, зная состояние новых владельцев Ньюкасла и придумывают, что сороки будут тратить сотни миллионов на очень именитых игроков. Но ведь возможен же и вариант постепенного и планомерного строительства и развития команды. Заметьте в сделке участвовала та же дама, что помогала купить и Мансуру Сити. И Сити, вроде не скупал сразу прям супер звезд, прям громкой покупкой на то время наверное можно назвать только трансфер Робиньо и то в отличном возрасте, 24 года и много молодых парней, в возрасте 21-24 года. И Ман Сити постепенно шаг за шагом становился все более и более серьезным клубом, а не сразу так чтобы скупил весь состав условных Барселоны,Баварии,Реала.
Поэтому, кто знает вполне ведь вероятно, что и новые владельцы Ньюкасла пойдут таким путем планомерно , ну шаг за шагом, строя команду. Также развивая академию и тогда Тен Хаага вполне допускаю может привлечь такой вариант.
Caniggia
Caniggia
вчера в 18:40
Не верится, что тен Хаг пойдёт на это. И вряд ли деньги его убедят. Эх, был бы Моурка свободен, уж он бы точно уже отправил своё резюме шейхам. Их он ещё не разводил. И это был бы рекордный развод в истории футбола!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:29
Если очень надо будет шейхи заплатят больше чем получают Юрген и Пеп.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 16:01
Новые владельцы «Ньюкасл Юнайтед», намерены сделать нынешнего тренера «Аякса» Эрика тен Хага одним из самых высокооплачиваемых тренеров Премьер-лиги, если он согласится присоединиться к клубу.

51-летний голландский тактик является тренером «Аякса» с 2017 года. Он помог клубу выиграть два Эредивизи, два Кубка КНВБ и один Йохан Кройфф Шилд.

Тен Хаг сделал «Аякса» очень стабильным в Лиге чемпионов с тех пор, как стал тренером голландской команды. Он привел клуб к полуфиналу в 2019 году.

Основываясь на его прошлом, тренер Эрик тен Хаг считается одним из самых выдающихся тренеров в Европе, и «Ньюкасл Юнайтед» готов платить ему 6 миллионов фунтов стерлингов в год(после уплаты налогов), если он готов отказаться от своего назначения в «Аяксе», чтобы тренировать «Ньюкасл». Его валовая заработная плата в «Ньюкасл Юнайтед» будет более 11 миллионов фунтов стерлингов.

Если Эрик тен Хаг присоединится к «Ньюкасл Юнайтед», он станет третьим по величине тренером в Премьер-лиге после Пепа Гвардиолы из «Манчестер Сити» и Юргена Клоппа из «Ливерпуля».

Сообщается, что Пеп Гвардиола зарабатывает 20 миллионов фунтов стерлингов в год в «Манчестер Сити». А Юрген Клопп, как сообщается, зарабатывает 15 миллионов фунтов стерлингов в год в «Ливерпуле».

Однако в сообщениях утверждалось, что Эрик тен Хаг не желает оставлять свою роль в «Аяксе», за «Ньюкасл Юнайтед», который в настоящее время борется в зоне вылета в Премьер-лиге.

Если Тен Хаг откажется от «Ньюкасл Юнайтед», это будет второй раз, когда голландский тактик отклонит предложение клуба Премьер-лиги. Напомню, что когда «Тоттенхэм Хотспур» уволил Жозе Моуринью, клуб Премьер-лиги пытался подписать Тен Хагa, но голландец отклонил это предложение.

Ситуация «Ньюкасл Юнайтед» сильно отличается от ситуации с «Тоттенхэм Хотспур», потому что «Ньюкасл Юнайтед» должен много тратить на набор игроков.

В отличие от Эрика тен Хага, который не хочет переходить в «Ньюкасл Юнайтед», бывший тренер «Ромы», Пауло Фонсека готов стать тренером клуба Премьер-лиги. Когда «Ньюкасл Юнайтед» уволил тренера Стива Брюса, Фонсека считался лидером на этой должности.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 15:50
Его тема - работа с молодежью, работа со старыми звездами, которым он дает вторую жизнь. Может ему ближе будет Боруссия, может Лейпциг, может нынешняя Барса, может даже Арсенал.
Van Vanovich
Van Vanovich ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 15:46
Да ты прав у Тен Хаага другая философия! Он любит работать с молодежью.
Anton Hohlov
Anton Hohlov
вчера в 15:30
Надеюсь не поведется, Аякс в этом году супер мощный, вполне могут до полуфинала лч добраться.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:55, ред.
Наврядли этот переход будет совершён. Человек совершенно другой формации и принципов. Тренер который любит и умеет играть с молодёжью. Знает подходы и умеет вытащить из молодого игрока его лучшие качества и даёт стимул для развития. Из-за этого его команда играет в весёлый современный футбол ⚽️ . У Эрика есть свои принципы и философия которую он придерживается, Эрик заявил: чужие мнения его не волнуют, потому что он не может на них повлиять, куда умнее отдаваться тому, что тебе подконтрольно — развитие игроков и команды.
А также одним из его игроков был и двадцати летний Квинси Промес. «Куинси был амбициозен, но не всегда понимал, что такое — жизнь профессионала, так высказался про него Эрик тен Хаг. И это мы с вами наблюдаем в играх Квинси за Спартак .
Эрик наврядли перейдёт в Ньюкасл, это совершенно другой мир, где ему точно будет не комфортно работать и жить. Эрику Удачи !!! Всем Добра !!!
kotmyshka
kotmyshka
вчера в 14:47
АПЛ и Нидерланды - слишком разный стиль игры и давление на тренера разное
112910415
112910415
вчера в 14:43
ох уж этот Ньюкасл !
он взрывает футбольный мир, нет от него спасения )
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:38
От таких зарплат не отказываются.
4RT
4RT
вчера в 14:34
Понеслась...по кочкам 😁
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:26
конечно шикарный контракт и тен Хааг достоин получать такие деньги.Он это доказывает своей работой в Аяксе!Но думаю сороки не тот клуб куда ему хотелось бы пойти чтобы бросить Аякс! Я почему то вижу его в кризисной нынешней Барсе , где много молодежи с которой он умеет и любит работать и так сказать голландская диаспора!
Cat01
Cat01
вчера в 14:15
Это просто здорово
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:15
Думаю Хаг согласится!
drug01
drug01
вчера в 14:14
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