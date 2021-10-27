«Ньюкасл» готов предложить тен Хагу один из самых крупных контрактов в АПЛ

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вчера, 14:13

«Ньюкасл» находится в поисках нового главного тренера после увольнения Стива Брюса.

Новые владельцы «сорок» заинтересованы в приглашении наставника «Аякса» . Чтобы убедить голландского специалиста, «Ньюкасл» готов предложить ему зарплату в размере 13 млн евро за сезон. Больше в Английской Премьер-Лиге из тренеров получают только Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола.

В апреле этого года тен Хаг подписал новый контракт с «Аяксом» до лета 2023 года, поэтому «Ньюкаслу» будет тяжело убедить голландца покинуть его нынешний клуб.