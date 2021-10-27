«Ньюкасл» готов предложить тен Хагу один из самых крупных контрактов в АПЛ

«Ньюкасл» находится в поисках нового главного тренера после увольнения Стива Брюса.
Новые владельцы «сорок» заинтересованы в приглашении наставника «Аякса» Эрика тен Хага. Чтобы убедить голландского специалиста, «Ньюкасл» готов предложить ему зарплату в размере 13 млн евро за сезон. Больше в Английской Премьер-Лиге из тренеров получают только Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола.
В апреле этого года тен Хаг подписал новый контракт с «Аяксом» до лета 2023 года, поэтому «Ньюкаслу» будет тяжело убедить голландца покинуть его нынешний клуб.
А также одним из его игроков был и двадцати летний Квинси Промес. «Куинси был амбициозен, но не всегда понимал, что такое — жизнь профессионала, так высказался про него Эрик тен Хаг. И это мы с вами наблюдаем в играх Квинси за Спартак .
Эрик наврядли перейдёт в Ньюкасл, это совершенно другой мир, где ему точно будет не комфортно работать и жить. Эрику Удачи !!! Всем Добра !!!
А также одним из его игроков был и двадцати летний Квинси Промес. «Куинси был амбициозен, но не всегда понимал, что такое — жизнь профессионала, так высказался про него Эрик тен Хаг. И это мы с вами наблюдаем в играх Квинси за Спартак .
Эрик наврядли перейдёт в Ньюкасл, это совершенно другой мир, где ему точно будет не комфортно работать и жить. Эрику Удачи !!! Всем Добра !!!
51-летний голландский тактик является тренером «Аякса» с 2017 года. Он помог клубу выиграть два Эредивизи, два Кубка КНВБ и один Йохан Кройфф Шилд.
Тен Хаг сделал «Аякса» очень стабильным в Лиге чемпионов с тех пор, как стал тренером голландской команды. Он привел клуб к полуфиналу в 2019 году.
Основываясь на его прошлом, тренер Эрик тен Хаг считается одним из самых выдающихся тренеров в Европе, и «Ньюкасл Юнайтед» готов платить ему 6 миллионов фунтов стерлингов в год(после уплаты налогов), если он готов отказаться от своего назначения в «Аяксе», чтобы тренировать «Ньюкасл». Его валовая заработная плата в «Ньюкасл Юнайтед» будет более 11 миллионов фунтов стерлингов.
Если Эрик тен Хаг присоединится к «Ньюкасл Юнайтед», он станет третьим по величине тренером в Премьер-лиге после Пепа Гвардиолы из «Манчестер Сити» и Юргена Клоппа из «Ливерпуля».
Сообщается, что Пеп Гвардиола зарабатывает 20 миллионов фунтов стерлингов в год в «Манчестер Сити». А Юрген Клопп, как сообщается, зарабатывает 15 миллионов фунтов стерлингов в год в «Ливерпуле».
Однако в сообщениях утверждалось, что Эрик тен Хаг не желает оставлять свою роль в «Аяксе», за «Ньюкасл Юнайтед», который в настоящее время борется в зоне вылета в Премьер-лиге.
Если Тен Хаг откажется от «Ньюкасл Юнайтед», это будет второй раз, когда голландский тактик отклонит предложение клуба Премьер-лиги. Напомню, что когда «Тоттенхэм Хотспур» уволил Жозе Моуринью, клуб Премьер-лиги пытался подписать Тен Хагa, но голландец отклонил это предложение.
Ситуация «Ньюкасл Юнайтед» сильно отличается от ситуации с «Тоттенхэм Хотспур», потому что «Ньюкасл Юнайтед» должен много тратить на набор игроков.
В отличие от Эрика тен Хага, который не хочет переходить в «Ньюкасл Юнайтед», бывший тренер «Ромы», Пауло Фонсека готов стать тренером клуба Премьер-лиги. Когда «Ньюкасл Юнайтед» уволил тренера Стива Брюса, Фонсека считался лидером на этой должности.
51-летний голландский тактик является тренером «Аякса» с 2017 года. Он помог клубу выиграть два Эредивизи, два Кубка КНВБ и один Йохан Кройфф Шилд.
Тен Хаг сделал «Аякса» очень стабильным в Лиге чемпионов с тех пор, как стал тренером голландской команды. Он привел клуб к полуфиналу в 2019 году.
Основываясь на его прошлом, тренер Эрик тен Хаг считается одним из самых выдающихся тренеров в Европе, и «Ньюкасл Юнайтед» готов платить ему 6 миллионов фунтов стерлингов в год(после уплаты налогов), если он готов отказаться от своего назначения в «Аяксе», чтобы тренировать «Ньюкасл». Его валовая заработная плата в «Ньюкасл Юнайтед» будет более 11 миллионов фунтов стерлингов.
Если Эрик тен Хаг присоединится к «Ньюкасл Юнайтед», он станет третьим по величине тренером в Премьер-лиге после Пепа Гвардиолы из «Манчестер Сити» и Юргена Клоппа из «Ливерпуля».
Сообщается, что Пеп Гвардиола зарабатывает 20 миллионов фунтов стерлингов в год в «Манчестер Сити». А Юрген Клопп, как сообщается, зарабатывает 15 миллионов фунтов стерлингов в год в «Ливерпуле».
Однако в сообщениях утверждалось, что Эрик тен Хаг не желает оставлять свою роль в «Аяксе», за «Ньюкасл Юнайтед», который в настоящее время борется в зоне вылета в Премьер-лиге.
Если Тен Хаг откажется от «Ньюкасл Юнайтед», это будет второй раз, когда голландский тактик отклонит предложение клуба Премьер-лиги. Напомню, что когда «Тоттенхэм Хотспур» уволил Жозе Моуринью, клуб Премьер-лиги пытался подписать Тен Хагa, но голландец отклонил это предложение.
Ситуация «Ньюкасл Юнайтед» сильно отличается от ситуации с «Тоттенхэм Хотспур», потому что «Ньюкасл Юнайтед» должен много тратить на набор игроков.
В отличие от Эрика тен Хага, который не хочет переходить в «Ньюкасл Юнайтед», бывший тренер «Ромы», Пауло Фонсека готов стать тренером клуба Премьер-лиги. Когда «Ньюкасл Юнайтед» уволил тренера Стива Брюса, Фонсека считался лидером на этой должности.