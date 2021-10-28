Продлить Дембеле и подписать Кунде. Первые цели Хави в «Барселоне»

Экс-полузащитник сборной Испании Хави, который может возглавить «Барселону», назвал первые цели на вероятном новом месте работы. Приоритетными задачами молодого наставника является продление контракта с нападающим Усманом Дембеле и подписание защитника «Севильи» Жуля Кунде.
С учётом финансовым проблем в «Барселоне», выполнить эти задачи Хави будет сложно. «Севилья» хочет выручить за Кунде 70 млн евро.
Если в этом году он сможет выйти из группы ЛЧ и по итогам Ла Лиги попасть в топ-4 – можно будет считать, что с задачей он справился более чем успешно.
Но вот со следующего сезона от Хави нужно будет требовать сполна. Никаких поблажек. Это не Аль-Сад, а Барселона, которая обязана ставить для себя самые высокие задачи, – и Хави это знает.
Но в любом случае его назначение – риск. Не только для Барселоны, но и для самого Хави: если у него не сложится, это станет большим пятном на его тренерской карьере. Чего он там добился и выиграл в Катаре – никого не волнует: все будут смотреть и оценивать его как тренера только по работе в Барселоне.
Оплошает – и прозвище «физрук» за ним закрепится надолго, а этого очень бы не хотелось.
Если в этом году он сможет выйти из группы ЛЧ и по итогам Ла Лиги попасть в топ-4 – можно будет считать, что с задачей он справился более чем успешно.
Но вот со следующего сезона от Хави нужно будет требовать сполна. Никаких поблажек. Это не Аль-Сад, а Барселона, которая обязана ставить для себя самые высокие задачи, – и Хави это знает.
Но в любом случае его назначение – риск. Не только для Барселоны, но и для самого Хави: если у него не сложится, это станет большим пятном на его тренерской карьере. Чего он там добился и выиграл в Катаре – никого не волнует: все будут смотреть и оценивать его как тренера только по работе в Барселоне.
Оплошает – и прозвище «физрук» за ним закрепится надолго, а этого очень бы не хотелось.