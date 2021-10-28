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Продлить Дембеле и подписать Кунде. Первые цели Хави в «Барселоне»

вчера, 15:46

Экс-полузащитник сборной Испании Хави, который может возглавить «Барселону», назвал первые цели на вероятном новом месте работы. Приоритетными задачами молодого наставника является продление контракта с нападающим Усманом Дембеле и подписание защитника «Севильи» Жуля Кунде.

С учётом финансовым проблем в «Барселоне», выполнить эти задачи Хави будет сложно. «Севилья» хочет выручить за Кунде 70 млн евро.

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протон
протон
вчера в 21:28
Хави должен невероятным образом облажаться, чтобы ему не доверили руководить командой в следующем сезоне.
Если в этом году он сможет выйти из группы ЛЧ и по итогам Ла Лиги попасть в топ-4 – можно будет считать, что с задачей он справился более чем успешно.
Но вот со следующего сезона от Хави нужно будет требовать сполна. Никаких поблажек. Это не Аль-Сад, а Барселона, которая обязана ставить для себя самые высокие задачи, – и Хави это знает.
Но в любом случае его назначение – риск. Не только для Барселоны, но и для самого Хави: если у него не сложится, это станет большим пятном на его тренерской карьере. Чего он там добился и выиграл в Катаре – никого не волнует: все будут смотреть и оценивать его как тренера только по работе в Барселоне.
Оплошает – и прозвище «физрук» за ним закрепится надолго, а этого очень бы не хотелось.
112910415
112910415
вчера в 18:46
внесёт коррективы по ходу
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:27
Лучше бы Эмери взяли
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 16:30
И Хави туда, что в этом Дембеле??? одни расходы и проблемы...
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
вчера в 16:09
ну разве что из своего кармана добавит, то подпишут
mihaluch
mihaluch
вчера в 15:58
Возьмут очередной кредит и достигнут цели.
drug01
drug01
вчера в 15:53
Первые цели поставлены
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:52
Если Дембеле перестанет травмироваться и чудить то должен помочь!
Василий 50
Василий 50
вчера в 15:52
Зачем ему это?
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