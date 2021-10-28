Продлить Дембеле и подписать Кунде. Первые цели Хави в «Барселоне»

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вчера, 15:46

Экс-полузащитник сборной Испании Хави, который может возглавить «Барселону», назвал первые цели на вероятном новом месте работы. Приоритетными задачами молодого наставника является продление контракта с нападающим и подписание защитника «Севильи» .

С учётом финансовым проблем в «Барселоне», выполнить эти задачи Хави будет сложно. «Севилья» хочет выручить за Кунде 70 млн евро.