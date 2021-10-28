Конте готов возглавить МЮ

Бывший тренер «Интера» Антонио Конте ждет предложения от «Манчестер Юнайтед», пишет Gazzetta dello Sport.
Специалист считает, что он мог бы улучшить игру команды, сделав несколько приобретений на трансферном рынке.
Ранее стало известно, кого в первую очередь подпишет Конте, если возглавит МЮ.
В любом случае хочется пожелать А.Конте удачи, хороший тренер, только бы попридержать свои эмоции, которые часто не к месту, и очень часто "эмоции", играющие на публику... Негоже таким тренерам, как А.Конте, Д.Симеоне так "выплёскивать свои эмоции", "на глазах" у многочисленных болельщиков...
В любом случае хочется пожелать А.Конте удачи, хороший тренер, только бы попридержать свои эмоции, которые часто не к месту, и очень часто "эмоции", играющие на публику... Негоже таким тренерам, как А.Конте, Д.Симеоне так "выплёскивать свои эмоции", "на глазах" у многочисленных болельщиков...