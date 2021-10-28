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Конте готов возглавить МЮ

вчера, 19:13

Бывший тренер «Интера» Антонио Конте ждет предложения от «Манчестер Юнайтед», пишет Gazzetta dello Sport.

Специалист считает, что он мог бы улучшить игру команды, сделав несколько приобретений на трансферном рынке.

Ранее стало известно, кого в первую очередь подпишет Конте, если возглавит МЮ.

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 21:50, ред.
это смешно))
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 21:40
ждём Лукаку,он в шорт листе есть хоть?
так что 150 лямов Глейзерам надо поискать для Господина Чукотки.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 21:20
Честно говоря, в МЮ больше никого не надо покупать. Нужно научить их играть в футбол правильно просто и поставить игру.
протон
протон
вчера в 21:02
Заходит Сульшер в раздевалку и раздает Шоу, Погбе и Магваеру по прутику.
- сломайте.
ломают, раздает по венику.
- а теперь сломайте веник.
ломают.
- тупые вы у меня, но с*ка сильные!
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 20:48
в их венах течёт горячая кровь.они видать халерики,а вот Жозэ наоборот,хотя тоже из горячего региона.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 20:06
Кашу маслом не испортишь. Было бы интересно посмотреть, что получится.
mihaluch
mihaluch
вчера в 19:59
МЮ ждёт и не дождётся когда его возглавит Конте.
sv_1969
sv_1969 ответ Van Vanovich (раскрыть)
вчера в 19:58
Не думаю
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:57
Его ещё в Ньюкасл переманят.
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:57
Специалист считает, что он мог бы улучшить игру команды, сделав несколько приобретений на трансферном рынке.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1288561/konte-antonio-manchester-yunayted

Это главное!А улучшить игру за счет тренерской мысли???
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:57
Давно пора поменять Сульшера.
Caniggia
Caniggia
вчера в 19:42
Хороший вариант для МЮ. Интересно, какие приобретения хотел бы сделать итальянец? В любом случае, МЮ нужны перемены. Похоже, Сульшер дал команде, что мог и это его максимум. Надо полюбовно расставаться с легендой МЮ и идти дальше с новым главным тренером. Каким бы конфликтным не был Антонио, но он даёт результат, а это главное. Ну и с возрастом, может быть, итальянец стал более сдержанным, хотя это не факт. В любом случае, Конте топ тренер и хотелось бы надеяться, что с ним легендарный клуб ждут перемены и возвращение себе лидирующих позиций в АПЛ и Европе.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 19:34
Может в МЮ усмирит свой вспыльчивый характер и научиться работать с молодежью.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 19:24, ред.
Интересно будет посмотреть на МЮ - А.Конте.
В любом случае хочется пожелать А.Конте удачи, хороший тренер, только бы попридержать свои эмоции, которые часто не к месту, и очень часто "эмоции", играющие на публику... Негоже таким тренерам, как А.Конте, Д.Симеоне так "выплёскивать свои эмоции", "на глазах" у многочисленных болельщиков...
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:18
Очень здорово 👍
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