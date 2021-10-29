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«Ювентус» начал вести переговоры по Влаховичу

вчера, 23:32

Туринский «Ювентус» собирается усилить переднюю линию с помощью нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича. Туринцы, по информации СМИ, уже вступили в переговоры касательно потенциального перехода игрока в стан «зебр».

«Фиорентина» после провальных переговоров о продлении контракта решила снизить ценник на нападающего до 60 млн евро.

Туринцы хотят взять Влаховича зимой в аренду с последующим выкупом. Игроку будет предложен контракт до 2026 года. Заработная плата составит 6 млн евро.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:54
Можно отхватить игрока по приемлемой цене.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 01:34
Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович - один из самых горячих молодых игроков в футболе в настоящее время, и, по слухам, его будущее уже связано с «Ювентусом».

В последние сезоны сербский бомбардир оказался смертельно опасным игроком, и это было лишь вопросом времени, когда ряд клубов заявили о своем интересе в его подписи.

Гиганты Премьер-лиги «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал» уже были связаны с потенциальными ходами для его подписи, но все они, возможно, отстают, поскольку в сообщениях утверждается, что игрок уже посвятил себя «Старой Синьоре» мысленно.

Есть многочисленные сообщения, в которых утверждается, что Влахович уже имеет соглашение о том, что в ближайшем будущем он обменяет «Виолу» на «Турин», следуя по стопам Федерико Кьезы, который сам отклонил улучшенное предложение Ливерпуля, чтобы присоединиться к "Юве".

Рокко Комиссо будет бессилен, поэтому позволит его нападающему уйти. Хотя он явно не хочет этого. А кто бы хотел? Думаю в Юве он будет «стрелять без отдыха», если этот трансфер состоится.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:31
Очень хорошее предложение!
протон
протон
сегодня в 00:03
Влахович без Кокорина - деньги на ветер, при отсутствии такой мощной конкуренции быстро скиснет в Юве
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:42
Было бы хорошееприобретение.
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