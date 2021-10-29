«Ювентус» начал вести переговоры по Влаховичу

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вчера, 23:32

Туринский «Ювентус» собирается усилить переднюю линию с помощью нападающего «Фиорентины» . Туринцы, по информации СМИ , уже вступили в переговоры касательно потенциального перехода игрока в стан «зебр».

«Фиорентина» после провальных переговоров о продлении контракта решила снизить ценник на нападающего до 60 млн евро.

Туринцы хотят взять Влаховича зимой в аренду с последующим выкупом. Игроку будет предложен контракт до 2026 года. Заработная плата составит 6 млн евро.