«Ювентус» начал вести переговоры по Влаховичу

Туринский «Ювентус» собирается усилить переднюю линию с помощью нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича. Туринцы, по информации СМИ, уже вступили в переговоры касательно потенциального перехода игрока в стан «зебр».
«Фиорентина» после провальных переговоров о продлении контракта решила снизить ценник на нападающего до 60 млн евро.
Туринцы хотят взять Влаховича зимой в аренду с последующим выкупом. Игроку будет предложен контракт до 2026 года. Заработная плата составит 6 млн евро.
В последние сезоны сербский бомбардир оказался смертельно опасным игроком, и это было лишь вопросом времени, когда ряд клубов заявили о своем интересе в его подписи.
Гиганты Премьер-лиги «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал» уже были связаны с потенциальными ходами для его подписи, но все они, возможно, отстают, поскольку в сообщениях утверждается, что игрок уже посвятил себя «Старой Синьоре» мысленно.
Есть многочисленные сообщения, в которых утверждается, что Влахович уже имеет соглашение о том, что в ближайшем будущем он обменяет «Виолу» на «Турин», следуя по стопам Федерико Кьезы, который сам отклонил улучшенное предложение Ливерпуля, чтобы присоединиться к "Юве".
Рокко Комиссо будет бессилен, поэтому позволит его нападающему уйти. Хотя он явно не хочет этого. А кто бы хотел? Думаю в Юве он будет «стрелять без отдыха», если этот трансфер состоится.
В последние сезоны сербский бомбардир оказался смертельно опасным игроком, и это было лишь вопросом времени, когда ряд клубов заявили о своем интересе в его подписи.
Гиганты Премьер-лиги «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал» уже были связаны с потенциальными ходами для его подписи, но все они, возможно, отстают, поскольку в сообщениях утверждается, что игрок уже посвятил себя «Старой Синьоре» мысленно.
Есть многочисленные сообщения, в которых утверждается, что Влахович уже имеет соглашение о том, что в ближайшем будущем он обменяет «Виолу» на «Турин», следуя по стопам Федерико Кьезы, который сам отклонил улучшенное предложение Ливерпуля, чтобы присоединиться к "Юве".
Рокко Комиссо будет бессилен, поэтому позволит его нападающему уйти. Хотя он явно не хочет этого. А кто бы хотел? Думаю в Юве он будет «стрелять без отдыха», если этот трансфер состоится.