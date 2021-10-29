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«Атлетико» хочет подписать Толиссо

вчера, 20:34

Мадридский «Атлетико» собирается подписать Корентена Толиссо, который не будет продлевать контракт с «Баварией». Соглашение истекает будущим летом. «Матрасники» собираются предложить футболисту выгодные условия контракта.

В борьбу за игрока решили выступить ещё и «Рома» с «Тоттенхэмом». Наставник римлян Жозе Моуриньо высоко ценит игровые качества француза и хотел бы переманить его в свой клуб.

Ранее сообщалось, что Толиссо может переехать в Лигу 1.

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 00:10
Команда из северного Лондона лидирует в гонке за подписку полузащитника «Баварии» после того, как стало известно, что он не продлит свой текущий контракт, который истекает летом.

После пяти лет, проведенных в Германии, победитель ЧМ-2018 столкнулся с новым вызовом, потенциальным претендентом на которого может стать Атлетико Мадрид, в то время как он контактировал с Ювентусом прошлым летом.

Миланский Интер и Рома - два других клуба, которые заинтересованы, но их отпугивают его требования о заработной плате в размере 6 миллионов евро в год (5 миллионов фунтов стерлингов).

Толиссо в настоящее время оценивается в 13,5 млн фунтов стерлингов, а в 2017 году он стоил около 35 млн фунтов стерлингов.

Паратичи известен тем, что завершил некоторые дела таким образом после того, как совершенно бесплатно привез в Турин таких, как Андреа Пирло, Поль Погба и Кингсли Коман, и 27-летний маэстро может стать следующим в этом списке.

На первый взгляд, потребность в новом человеке в Тоттенхэме, похоже, меньше всего беспокоит Нуну Санту, но это не так, после того как на этой неделе в центре внимания было будущее Деле Алли и Гарри Винкса.

Предполагается, что последний хочет выйти в январское трансферное окно, поэтому Толиссо может быть идеальным обновлением.
beefs
beefs
вчера в 20:36
Предложат хороший контракт, перейдет...
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