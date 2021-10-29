«Атлетико» хочет подписать Толиссо

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вчера, 20:34

Мадридский «Атлетико» собирается подписать , который не будет продлевать контракт с «Баварией». Соглашение истекает будущим летом. «Матрасники» собираются предложить футболисту выгодные условия контракта.

В борьбу за игрока решили выступить ещё и «Рома» с «Тоттенхэмом». Наставник римлян высоко ценит игровые качества француза и хотел бы переманить его в свой клуб.

Ранее сообщалось, что Толиссо может переехать в Лигу 1.