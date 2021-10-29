«Челси» хочет продать Вернера и подписать зимой Дувана Сапату

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вчера, 18:39

Лондонский «Челси» намерен расстаться с нападающим . Лондонцы уже подыскивают потенциального покупателя на игрока, который хотел бы приобрести немца уже зимой.

На его место «аристократы» хотят купить у из «Аталанты». Колумбиец, который недавно забил юбилейный гол, имеет контракт с итальянским клубом до 2023 года.

Лондонцы хотят предложить за 30-летнего игрока около 45 млн евро.