«Челси» хочет продать Вернера и подписать зимой Дувана Сапату

Лондонский «Челси» намерен расстаться с нападающим Тимо Вернером. Лондонцы уже подыскивают потенциального покупателя на игрока, который хотел бы приобрести немца уже зимой.
На его место «аристократы» хотят купить Дувана Сапату из «Аталанты». Колумбиец, который недавно забил юбилейный гол, имеет контракт с итальянским клубом до 2023 года.
Лондонцы хотят предложить за 30-летнего игрока около 45 млн евро.
Сообщается, что «Челси» может заменить Тимо Вернера нападающим «Аталанты» Дуваном Сапатой.
Вернер присоединился к «Челси» после очень плодотворной кампании с «РБ Лейпциг». У немецкого футболиста были все полномочия, чтобы положить конец проклятию нападающего на «Стэмфорд Бридж», но он явно не взял с собой в Англию свои стрелковые бутсы.
В результате этим летом «Челси» был вынужден снова обратиться к трансферному рынку, чтобы устранить эту слабость, повторно подписав Ромелу Лукаку из миланского «Интера». Тем не менее, даже он изо всех сил пытается найти конец сети.
Сейчас есть некоторые предположения, что «Челси» может нанять нападающего в январе в трансферном окне в надежде создать здоровую конкуренцию для Лукаку.
По словам Тодо Фичажеса, «Челси» рассматривает возможность позволить Вернеру уйти этой зимой и заменить его голевым автоматом «Аталанты» Дуваном Сапатой. Предполагается, что «синие» готовят заявку на покупку форварда в размере 38 миллионов фунтов стерлингов.
Вернеру действительно удалось пробиться в «Челси» в стартовом составе до недавней травмы подколенного сухожилия, поэтому к утверждениям о том, что клуб открыт для идеи обналичить его через два месяца, следует относиться с недоверием.
Тем не менее, Сапата был бы достойной заменой, если бы «Челси» покончил с Вернером. Нет никаких гарантий, что даже он сможет улучшить их состояние перед воротами, но вы не можете винить их за попытку ...
Сообщается, что «Челси» может заменить Тимо Вернера нападающим «Аталанты» Дуваном Сапатой.
Вернер присоединился к «Челси» после очень плодотворной кампании с «РБ Лейпциг». У немецкого футболиста были все полномочия, чтобы положить конец проклятию нападающего на «Стэмфорд Бридж», но он явно не взял с собой в Англию свои стрелковые бутсы.
В результате этим летом «Челси» был вынужден снова обратиться к трансферному рынку, чтобы устранить эту слабость, повторно подписав Ромелу Лукаку из миланского «Интера». Тем не менее, даже он изо всех сил пытается найти конец сети.
Сейчас есть некоторые предположения, что «Челси» может нанять нападающего в январе в трансферном окне в надежде создать здоровую конкуренцию для Лукаку.
По словам Тодо Фичажеса, «Челси» рассматривает возможность позволить Вернеру уйти этой зимой и заменить его голевым автоматом «Аталанты» Дуваном Сапатой. Предполагается, что «синие» готовят заявку на покупку форварда в размере 38 миллионов фунтов стерлингов.
Вернеру действительно удалось пробиться в «Челси» в стартовом составе до недавней травмы подколенного сухожилия, поэтому к утверждениям о том, что клуб открыт для идеи обналичить его через два месяца, следует относиться с недоверием.
Тем не менее, Сапата был бы достойной заменой, если бы «Челси» покончил с Вернером. Нет никаких гарантий, что даже он сможет улучшить их состояние перед воротами, но вы не можете винить их за попытку ...