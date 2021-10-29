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«Челси» хочет продать Вернера и подписать зимой Дувана Сапату

вчера, 18:39

Лондонский «Челси» намерен расстаться с нападающим Тимо Вернером. Лондонцы уже подыскивают потенциального покупателя на игрока, который хотел бы приобрести немца уже зимой.

На его место «аристократы» хотят купить Дувана Сапату из «Аталанты». Колумбиец, который недавно забил юбилейный гол, имеет контракт с итальянским клубом до 2023 года.

Лондонцы хотят предложить за 30-летнего игрока около 45 млн евро.

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Все комментарии
Aidos Ayazov
Aidos Ayazov ответ DEIVID_777 (раскрыть)
сегодня в 08:37
Дортмунду подошел бы в самый раз.
Evgeny Moreman
Evgeny Moreman
сегодня в 01:56
Утки летят над Англией ,Вернер проявит ещё себя ,даже слепые видят потенциал Тимо ,продажа будет ошибкой.Не везёт да ,в завершение моментов ,но ЛЧ с Вернером же выиграли.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 22:51
Челси рассматривает возможность подписания в январе нападающего за 38 миллионов фунтов стерлингов, Тимо Вернер может уйти.

Сообщается, что «Челси» может заменить Тимо Вернера нападающим «Аталанты» Дуваном Сапатой.

Вернер присоединился к «Челси» после очень плодотворной кампании с «РБ Лейпциг». У немецкого футболиста были все полномочия, чтобы положить конец проклятию нападающего на «Стэмфорд Бридж», но он явно не взял с собой в Англию свои стрелковые бутсы.

В результате этим летом «Челси» был вынужден снова обратиться к трансферному рынку, чтобы устранить эту слабость, повторно подписав Ромелу Лукаку из миланского «Интера». Тем не менее, даже он изо всех сил пытается найти конец сети.

Сейчас есть некоторые предположения, что «Челси» может нанять нападающего в январе в трансферном окне в надежде создать здоровую конкуренцию для Лукаку.

По словам Тодо Фичажеса, «Челси» рассматривает возможность позволить Вернеру уйти этой зимой и заменить его голевым автоматом «Аталанты» Дуваном Сапатой. Предполагается, что «синие» готовят заявку на покупку форварда в размере 38 миллионов фунтов стерлингов.

Вернеру действительно удалось пробиться в «Челси» в стартовом составе до недавней травмы подколенного сухожилия, поэтому к утверждениям о том, что клуб открыт для идеи обналичить его через два месяца, следует относиться с недоверием.

Тем не менее, Сапата был бы достойной заменой, если бы «Челси» покончил с Вернером. Нет никаких гарантий, что даже он сможет улучшить их состояние перед воротами, но вы не можете винить их за попытку ...
azkan
azkan ответ David Young (раскрыть)
вчера в 21:51
Да вряд ли. Вернер хорош и будет еще играть за Челси.
dimagas2
dimagas2 ответ DEIVID_777 (раскрыть)
вчера в 19:06
Зимой?Почти не реальный вариант.
David Young
David Young ответ DEIVID_777 (раскрыть)
вчера в 18:46
Неплохой вариант, на мой взгляд.
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 18:43
Дортмунду надо впаривать Холланда и брать Вернера.
Cat01
Cat01
вчера в 18:40
Хороший вариант
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