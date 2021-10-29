«Манчестер Юнайтед» опережает «Челси» в борьбе за Кунде

За защитника испанской «Севильи» Жуля Кунде, судя по всему, ближайшим летом будет ожесточенная борьба. В минувшее трансферное окно игрока отчаянно пытался подписать «Челси», но сделка не состоялась. Интерес лондонцев не остыл, они по-прежнему претендуют на француза.
Однако их теперь опережает «Манчестер Юнайтед», который ищет ещё одного центрального защитника. В стане «красных дьяволов» считают, что Кунде и Рафаэль Варан могут стать отличной связкой на ближайшие годы.
По слухам, за Кунде «Севилья» будет просить не менее 65 млн евро.
«Юнайтед» «рассматривает» новый шаг для француза после того, как ранее был связан с ним летом, прежде чем приземлился Рафаэль Варан из испанского тяжеловеса «Реал Мадрид».
«Челси» также очень заинтересован в обеспечении подписи Кунде, настолько, что какое-то время к концу летнего окна казалось, что они заключат сделку сверх черты.
Тем не менее, «Севилья» переместила стойки ворот в отношении своей оценки 22-летнего игрока в последний момент, положив конец стремлению «Челси» добавить его в свои ряды еще до того, как окно закрылось.
МЮ или Челси? — Челси!
«Юнайтед» «рассматривает» новый шаг для француза после того, как ранее был связан с ним летом, прежде чем приземлился Рафаэль Варан из испанского тяжеловеса «Реал Мадрид».
«Челси» также очень заинтересован в обеспечении подписи Кунде, настолько, что какое-то время к концу летнего окна казалось, что они заключат сделку сверх черты.
Тем не менее, «Севилья» переместила стойки ворот в отношении своей оценки 22-летнего игрока в последний момент, положив конец стремлению «Челси» добавить его в свои ряды еще до того, как окно закрылось.
МЮ или Челси? — Челси!