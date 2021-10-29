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«Манчестер Юнайтед» опережает «Челси» в борьбе за Кунде

вчера, 20:13

За защитника испанской «Севильи» Жуля Кунде, судя по всему, ближайшим летом будет ожесточенная борьба. В минувшее трансферное окно игрока отчаянно пытался подписать «Челси», но сделка не состоялась. Интерес лондонцев не остыл, они по-прежнему претендуют на француза.

Однако их теперь опережает «Манчестер Юнайтед», который ищет ещё одного центрального защитника. В стане «красных дьяволов» считают, что Кунде и Рафаэль Варан могут стать отличной связкой на ближайшие годы.

По слухам, за Кунде «Севилья» будет просить не менее 65 млн евро.

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Все комментарии
Генадий Павлович
Генадий Павлович
сегодня в 05:47, ред.
Магваира которого купили за 80ММ срочно в утиль - очень медленный для МЮ.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 23:59
«Манчестер Юнайтед» может возобновить интерес к центральному защитнику «Севильи» Жюлю Кунде в преддверии трансферного окна следующего лета.

«Юнайтед» «рассматривает» новый шаг для француза после того, как ранее был связан с ним летом, прежде чем приземлился Рафаэль Варан из испанского тяжеловеса «Реал Мадрид».

«Челси» также очень заинтересован в обеспечении подписи Кунде, настолько, что какое-то время к концу летнего окна казалось, что они заключат сделку сверх черты.

Тем не менее, «Севилья» переместила стойки ворот в отношении своей оценки 22-летнего игрока в последний момент, положив конец стремлению «Челси» добавить его в свои ряды еще до того, как окно закрылось.

МЮ или Челси? — Челси!
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 20:26
А самый дорогой защитник в истории - бревнище Магуаир уже не нужен?
dimagas2
dimagas2
вчера в 20:15
Пусть тренера ищут)))
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