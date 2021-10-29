«Манчестер Юнайтед» опережает «Челси» в борьбе за Кунде

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вчера, 20:13

За защитника испанской «Севильи» , судя по всему, ближайшим летом будет ожесточенная борьба. В минувшее трансферное окно игрока отчаянно пытался подписать «Челси», но сделка не состоялась. Интерес лондонцев не остыл, они по-прежнему претендуют на француза.

Однако их теперь опережает «Манчестер Юнайтед», который ищет ещё одного центрального защитника. В стане «красных дьяволов» считают, что Кунде и могут стать отличной связкой на ближайшие годы.

По слухам, за Кунде «Севилья» будет просить не менее 65 млн евро.