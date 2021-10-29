Моуриньо хочет видеть в «Роме» игрока «Реала»

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вчера, 17:22

Полузащитник может покинуть «Реал».

Мадридский клуб намерен продать своего футболиста, а главным претендентом на игрока является «Бетис». Себальос хотел бы вернуться в команду, где он выступал с 2014 по 2017 год, однако «Бетис» не готов заплатить «Реалу» за трансфер полузащитника 20 млн евро, которые требуют «сливочные».

Новым претендентом на подписание Себальоса стала «Рома». В переходе испанца лично заинтересован главный тренер римского клуба . «Рома» рассчитывает взять полузащитника в аренду до конца сезона.