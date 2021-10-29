Моуриньо хочет видеть в «Роме» игрока «Реала»

Полузащитник Даниэль Себальос может покинуть «Реал».
Мадридский клуб намерен продать своего футболиста, а главным претендентом на игрока является «Бетис». Себальос хотел бы вернуться в команду, где он выступал с 2014 по 2017 год, однако «Бетис» не готов заплатить «Реалу» за трансфер полузащитника 20 млн евро, которые требуют «сливочные».
Новым претендентом на подписание Себальоса стала «Рома». В переходе испанца лично заинтересован главный тренер римского клуба Жозе Моуриньо. «Рома» рассчитывает взять полузащитника в аренду до конца сезона.
Согласно сообщению, Дани Себальос вызывает интерес со стороны Ромы в связи с переездом в январское трансферное окно. Интерес исходит прямо от бывшего менеджера «Реала» Жозе Моуринью, который этой зимой стремится укрепить свою полузащиту.
Дани Себальос перешел в «Реал Мадрид» из «Реал Бетис» летом 2017 года, объявили его потенциальным долгосрочным преемником Модрича. Однако, в частности, Зинедин Зидан использовал испанца с осторожностью, так как француз не особо его любил.
Итак, после 56 матчей в первых двух сезонах за «Лос-Бланкос» 25-летний футболист был отправлен в аренду в «Арсенал» дважды на сезон. Себальос пережил неоднозначную борьбу с «канонирами», но все же сумел быть ключевой фигурой за свои два года в «Арсенале».
Вернувшись в «Реал Мадрид», Себальос, похоже, не имеет большого будущего в «Сантьяго Бернабеу». Фактически, летний выход увидел бы свет, если бы он не получил травму лодыжки во время работы на Олимпийских играх в Токио. У игрока, однако, нет недостатка в поклонниках, так как «Рома» теперь увлечен полузащитником «Реала».
В результате Жозе Моуринью стремится укрепить свою команду в январском трансферном окне, а полузащита становится приоритетом для бывшего тренера «Реала». В связи с этим Себальос - реальная цель для «Ромы». «Рому» в последнее время связывали с другим полузащитником Ла Лиги - Рики Пучем. Однако не только гиганты Серии А преследуют полузащитника мадридского «Реала», за которым выстроились поклонники.
В частности, клуб детства «Реал Бетис» очень хочет повторно подписать Себальоса, а «Реал Мадрид» также подогревает идею отправить его обратно на стадион «Бенито Вильямарин». Что теперь еще неизвестно, так это то, сможет ли Рома налететь с опозданием, чтобы обеспечить услуги 25-летнего игрока?
Согласно сообщению, Дани Себальос вызывает интерес со стороны Ромы в связи с переездом в январское трансферное окно. Интерес исходит прямо от бывшего менеджера «Реала» Жозе Моуринью, который этой зимой стремится укрепить свою полузащиту.
Дани Себальос перешел в «Реал Мадрид» из «Реал Бетис» летом 2017 года, объявили его потенциальным долгосрочным преемником Модрича. Однако, в частности, Зинедин Зидан использовал испанца с осторожностью, так как француз не особо его любил.
Итак, после 56 матчей в первых двух сезонах за «Лос-Бланкос» 25-летний футболист был отправлен в аренду в «Арсенал» дважды на сезон. Себальос пережил неоднозначную борьбу с «канонирами», но все же сумел быть ключевой фигурой за свои два года в «Арсенале».
Вернувшись в «Реал Мадрид», Себальос, похоже, не имеет большого будущего в «Сантьяго Бернабеу». Фактически, летний выход увидел бы свет, если бы он не получил травму лодыжки во время работы на Олимпийских играх в Токио. У игрока, однако, нет недостатка в поклонниках, так как «Рома» теперь увлечен полузащитником «Реала».
В результате Жозе Моуринью стремится укрепить свою команду в январском трансферном окне, а полузащита становится приоритетом для бывшего тренера «Реала». В связи с этим Себальос - реальная цель для «Ромы». «Рому» в последнее время связывали с другим полузащитником Ла Лиги - Рики Пучем. Однако не только гиганты Серии А преследуют полузащитника мадридского «Реала», за которым выстроились поклонники.
В частности, клуб детства «Реал Бетис» очень хочет повторно подписать Себальоса, а «Реал Мадрид» также подогревает идею отправить его обратно на стадион «Бенито Вильямарин». Что теперь еще неизвестно, так это то, сможет ли Рома налететь с опозданием, чтобы обеспечить услуги 25-летнего игрока?