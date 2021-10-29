Тухель просит у руководства «Челси» подписать ещё одного нападающего

«Челси» собирается выйти на трансферный рынок в январе.
Главный тренер «синих» Томас Тухель обратился к руководству лондонского клуба с просьбой приобрести ещё одного нападающего в зимнее трансферное окно. Такое решение немецкого специалиста связано с тем, что в последних матчах у Ромелу Лукаку начался спад. Кроме того, в обойме «Челси» всего два форварда, чего может не хватить на всю дистанцию сезона.
На данный момент никакие имена не фигурируют в шорт-листе «синих», однако СМИ предположили, кто может стать новым нападающим лондонского клуба.
Поскольку «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» играют одновременно, для Томаса Тухеля и его команды становится еще более важным набрать максимальное количество очков в парке «Сент-Джеймс».
В то время как внимание «Челси» сейчас приковано к их столкновению в Премьер-лиге с «Ньюкаслом», часть внимания клуба может быть сосредоточена на закулисных трансферах, а игроки по-прежнему связаны с переездом в западный Лондон.
Сегодня у нас есть новости об Эдене Азаре, Рубене Лофтус-Чике. Лукаку и Вернер травмированы, и они(в Челси) думают, что Эден Азар может быть полезен, если вернется в Челси. В Реале он не очень, и он может стать их целем в это зимнее трансферное окно. Хотя более вероятно что это случится следующим летом. Но если травмы Вернера и Лукаку серьезны, даже если это не будет Азар, то Челси должен рассмотреть другой вариант в это зимнее трансферное окно. Удачи!
Поскольку «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» играют одновременно, для Томаса Тухеля и его команды становится еще более важным набрать максимальное количество очков в парке «Сент-Джеймс».
В то время как внимание «Челси» сейчас приковано к их столкновению в Премьер-лиге с «Ньюкаслом», часть внимания клуба может быть сосредоточена на закулисных трансферах, а игроки по-прежнему связаны с переездом в западный Лондон.
Сегодня у нас есть новости об Эдене Азаре, Рубене Лофтус-Чике. Лукаку и Вернер травмированы, и они(в Челси) думают, что Эден Азар может быть полезен, если вернется в Челси. В Реале он не очень, и он может стать их целем в это зимнее трансферное окно. Хотя более вероятно что это случится следующим летом. Но если травмы Вернера и Лукаку серьезны, даже если это не будет Азар, то Челси должен рассмотреть другой вариант в это зимнее трансферное окно. Удачи!