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Тухель просит у руководства «Челси» подписать ещё одного нападающего

вчера, 17:33

«Челси» собирается выйти на трансферный рынок в январе.

Главный тренер «синих» Томас Тухель обратился к руководству лондонского клуба с просьбой приобрести ещё одного нападающего в зимнее трансферное окно. Такое решение немецкого специалиста связано с тем, что в последних матчах у Ромелу Лукаку начался спад. Кроме того, в обойме «Челси» всего два форварда, чего может не хватить на всю дистанцию сезона.

На данный момент никакие имена не фигурируют в шорт-листе «синих», однако СМИ предположили, кто может стать новым нападающим лондонского клуба.

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BagioR
BagioR
сегодня в 07:03
Морату заберайте
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 22:06
Завтра во второй половине дня «синие» выступят на Тайнсайде, чтобы сразиться с «Ньюкасл Юнайтед» в Премьер-лиге.

Поскольку «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» играют одновременно, для Томаса Тухеля и его команды становится еще более важным набрать максимальное количество очков в парке «Сент-Джеймс».

В то время как внимание «Челси» сейчас приковано к их столкновению в Премьер-лиге с «Ньюкаслом», часть внимания клуба может быть сосредоточена на закулисных трансферах, а игроки по-прежнему связаны с переездом в западный Лондон.

Сегодня у нас есть новости об Эдене Азаре, Рубене Лофтус-Чике. Лукаку и Вернер травмированы, и они(в Челси) думают, что Эден Азар может быть полезен, если вернется в Челси. В Реале он не очень, и он может стать их целем в это зимнее трансферное окно. Хотя более вероятно что это случится следующим летом. Но если травмы Вернера и Лукаку серьезны, даже если это не будет Азар, то Челси должен рассмотреть другой вариант в это зимнее трансферное окно. Удачи!
BDA8181
BDA8181
вчера в 18:04
Интересно при Лукаку кто захочет из топовых форвардов идти на второй план?! Смотрим, наблюдаем и предполагаем у кого деньги не пахнут))
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
вчера в 17:49
в обойме Челси два форварда. Второй Вернер что-ли? действительно ?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:46
Может Икарди? Работали вместе, да и аргентинец уже собирается на выход)
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:36, ред.
Ромка раскошелится
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 17:34
Если деньги есть, так чтобы не купить.
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