Тухель просит у руководства «Челси» подписать ещё одного нападающего

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вчера, 17:33

«Челси» собирается выйти на трансферный рынок в январе.

Главный тренер «синих» обратился к руководству лондонского клуба с просьбой приобрести ещё одного нападающего в зимнее трансферное окно. Такое решение немецкого специалиста связано с тем, что в последних матчах у начался спад. Кроме того, в обойме «Челси» всего два форварда, чего может не хватить на всю дистанцию сезона.