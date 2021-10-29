«Интер» стал ещё одним претендентом на полузащитника «Зальцбурга» Адейеми

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вчера, 18:04

Полузащитник «Ред Булл Зальцбурга» продолжает привлекать внимание европейских топ-клубов.

Ещё одним претендентом на подписание 19-летнего немца стал «Интер». Соломон Томас, генеральный директор агентства, представляющего интересы игрока, в четверг посетил офис «Интера». Скорее всего, стороны провели переговоры о возможном переходе Адейеми в миланский клуб.

В нынешнем сезоне Адейеми провёл 19 матчей во всех турнирах за «Зальцбург», записав на свой счёт 14 голов и 2 результативные передачи.