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«Интер» стал ещё одним претендентом на полузащитника «Зальцбурга» Адейеми

вчера, 18:04

Полузащитник «Ред Булл Зальцбурга» Карим Адейеми продолжает привлекать внимание европейских топ-клубов.

Ещё одним претендентом на подписание 19-летнего немца стал «Интер». Соломон Томас, генеральный директор агентства, представляющего интересы игрока, в четверг посетил офис «Интера». Скорее всего, стороны провели переговоры о возможном переходе Адейеми в миланский клуб.

В нынешнем сезоне Адейеми провёл 19 матчей во всех турнирах за «Зальцбург», записав на свой счёт 14 голов и 2 результативные передачи.

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 22:39
Интер встретился с агентом Каримa Адейеми. Встреча Интера с Томасом Соломоном была вчера и показывает, что игрок проявляет интерес к «Нерадзурри».

«Интер», конечно, не единственная команда, заинтересованная в Кариме Адейеми. Почти каждая крупная команда Европы знает о его прекрасной форме в Лиге чемпионов УЕФА в этом сезоне, и все они надеются подписать его в ближайшем будущем.

У Томаса Соломона также запланирована встреча с мюнхенской «Баварией» на ближайшее время. Все переговоры направлены на то, чтобы переместить игрока в летнее трансферное окно 2022 года. Директор Кристиан Фройнд, исключил переезд Карима Адейеми в январе, поскольку это серьезно подорвало бы их кампанию, если бы ключевой игрок ушел.
STVA 1
STVA 1 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 18:38
Приветствую!Думаю ты прав!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:11
Наверно ему лучше в бундеслигу идти, а дальше уже видно будет
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