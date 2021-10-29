«Интер» стал ещё одним претендентом на полузащитника «Зальцбурга» Адейеми

Полузащитник «Ред Булл Зальцбурга» Карим Адейеми продолжает привлекать внимание европейских топ-клубов.
Ещё одним претендентом на подписание 19-летнего немца стал «Интер». Соломон Томас, генеральный директор агентства, представляющего интересы игрока, в четверг посетил офис «Интера». Скорее всего, стороны провели переговоры о возможном переходе Адейеми в миланский клуб.
В нынешнем сезоне Адейеми провёл 19 матчей во всех турнирах за «Зальцбург», записав на свой счёт 14 голов и 2 результативные передачи.
«Интер», конечно, не единственная команда, заинтересованная в Кариме Адейеми. Почти каждая крупная команда Европы знает о его прекрасной форме в Лиге чемпионов УЕФА в этом сезоне, и все они надеются подписать его в ближайшем будущем.
У Томаса Соломона также запланирована встреча с мюнхенской «Баварией» на ближайшее время. Все переговоры направлены на то, чтобы переместить игрока в летнее трансферное окно 2022 года. Директор Кристиан Фройнд, исключил переезд Карима Адейеми в январе, поскольку это серьезно подорвало бы их кампанию, если бы ключевой игрок ушел.
«Интер», конечно, не единственная команда, заинтересованная в Кариме Адейеми. Почти каждая крупная команда Европы знает о его прекрасной форме в Лиге чемпионов УЕФА в этом сезоне, и все они надеются подписать его в ближайшем будущем.
У Томаса Соломона также запланирована встреча с мюнхенской «Баварией» на ближайшее время. Все переговоры направлены на то, чтобы переместить игрока в летнее трансферное окно 2022 года. Директор Кристиан Фройнд, исключил переезд Карима Адейеми в январе, поскольку это серьезно подорвало бы их кампанию, если бы ключевой игрок ушел.