«Торпедо» вышло в лидеры, «Алания» взяла 3 очка. Итоги 20-го тура ФНЛ

Завершились все матчи 20-го тура Футбольной Национальной Лиги.
«СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик» 3:1
Голы: Караев Давид 35 (пенальти), Тихонов Михаил 85, Смирнов Александр 90+4 — Юшин Александр 23
«Текстильщик» — «КАМАЗ» 4:1
Голы: Гогричиани Гоча 18, Губочкин Алексей 48, Гогричиани Гоча 74, Гогричиани Гоча 80 — Гаглоев Александр 9 (пенальти)
«Олимп-Долгопрудный» — «Ротор» 2:2
Голы: Джозеф Адах 19, Большаков Кирилл 82 (пенальти) — Щеткин Алексей 58, Щеткин Алексей 78 (пенальти)
«Волгарь» — «Акрон» 1:0
Гол: Лесников Дмитрий 68
«Металлург» — «Оренбург» 1:0
Гол: Арустамян Артур 65
«Велес» — «Факел» 0:4
Голы: Максимов Максим 34, Разборов Андрей 54, Мендель Андрей 82, Кулишев Артем 84
«Кубань» — «Енисей» 2:1
Голы: Козлов Андрей 74, Алейников Василий 77 — Комков Михаил 21
«Алания» — «Краснодар-2» 2:1
Голы: Гиоргобиани Николай 65, Татаев Алексей 82 — Олусегун Олакунле 80 (пенальти)
«Балтика» — «Томь» 4:0
Голы: Мещанинов Артем 12, Кленкин Данил 57, Остойич Иван 60, Лазарев Владислав 86
«Спартак-2» — «Торпедо» 0:1
Гол: Померко Алексей 41
Кроме силенок еще и деньжата нужны
Кроме силенок еще и деньжата нужны