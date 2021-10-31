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«Торпедо» вышло в лидеры, «Алания» взяла 3 очка. Итоги 20-го тура ФНЛ

вчера, 22:38

Завершились все матчи 20-го тура Футбольной Национальной Лиги.

«СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик» 3:1
Голы: Караев Давид 35 (пенальти), Тихонов Михаил 85, Смирнов Александр 90+4 — Юшин Александр 23

«Текстильщик» — «КАМАЗ» 4:1
Голы: Гогричиани Гоча 18, Губочкин Алексей 48, Гогричиани Гоча 74, Гогричиани Гоча 80 — Гаглоев Александр 9 (пенальти)

«Олимп-Долгопрудный» — «Ротор» 2:2
Голы: Джозеф Адах 19, Большаков Кирилл 82 (пенальти) — Щеткин Алексей 58, Щеткин Алексей 78 (пенальти)

«Волгарь» — «Акрон» 1:0
Гол: Лесников Дмитрий 68

«Металлург» — «Оренбург» 1:0
Гол: Арустамян Артур 65

«Велес» — «Факел» 0:4
Голы: Максимов Максим 34, Разборов Андрей 54, Мендель Андрей 82, Кулишев Артем 84

«Кубань» — «Енисей» 2:1
Голы: Козлов Андрей 74, Алейников Василий 77 — Комков Михаил 21

«Алания» — «Краснодар-2» 2:1
Голы: Гиоргобиани Николай 65, Татаев Алексей 82 — Олусегун Олакунле 80 (пенальти)

«Балтика» — «Томь» 4:0
Голы: Мещанинов Артем 12, Кленкин Данил 57, Остойич Иван 60, Лазарев Владислав 86

«Спартак-2» — «Торпедо» 0:1
Гол: Померко Алексей 41

«Торпедо» вышло в лидеры, «Алания» взяла 3 очка. Итоги 20-го тура ФНЛ

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik ответ rubinovyi2 (раскрыть)
сегодня в 00:20
Доброго Здоровья, rubinovyi.
Кроме силенок еще и деньжата нужны
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 23:12
Вперед Торпедо,единственное,хватит ли силенок в РПЛ играть?
Ironigor
Ironigor ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 23:04, ред.
На интерес посмотри обзор матча, такого наглого беспредела я ещё не видел. Алания бьёт штрафной, защитник ОТБИВАЕТ рукой и судья этого не хочет видеть, а потом их нападающий заваливает нашего защитника в штрафной и нам в ворота назначается пенальти. 😱
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:53
Давай Алания, надо пройти в РПЛ!
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