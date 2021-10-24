ГлавнаяНовостиПротоколыИталия. Серия А 2021/2022

«Наполи» впервые потерял очки. Итоги 9-го тура Серии А

вчера, 23:48

Закончились все матчи 9-го тура Серии А.

«Торино» — «Дженоа» 3:2
Голы: Санабрия Антонио 14, Побега Томмазо 31, Брекало Йосип 77 — Дестро Маттиа 70, Кайседо Фелипе 81

«Сампдория» — «Специа» 2:1
Голы: Гьяси Эмануэль 15 (автогол), Кандрева Антонио 36 — Верде Даниэле 90+4

«Салернитана» — «Эмполи» 2:4
Голы: Раньери Лука 48, Исмаили Ардиан 55 (автогол) — Пинамонти Андреа 2, Кутроне Патрик 11, Страндберг Стефан 13 (автогол), Пинамонти Андреа 45 (пенальти)

«Сассуоло» — «Венеция» 3:1
Голы: Берарди Доменико 37, Анри Томас 50 (автогол), Фраттези Давиде 67 — Окереке Давид 32

«Болонья» — «Милан» 2:4
Голы: Ибрагимович Златан 49 (автогол), Бэрроу Муса 52 — Леау Рафаэл 16, Калабрия Давиде 35, Беннасер Исмаэль 84, Ибрагимович Златан 90

«Аталанта» — «Удинезе» 1:1
Голы: Малиновский Руслан 56 — Бето 90+4

«Фиорентина» — «Кальяри» 3:0
Голы: Бираги Кристиано 21 (пенальти), Гонсалес Николас 42, Влахович Душан 49

«Верона» — «Лацио» 4:1
Голы: Симеоне Джованни 30, Симеоне Джованни 36, Симеоне Джованни 62, Симеоне Джованни 90+2 — Иммобиле Чиро 46

«Рома» — «Наполи» 0:0

«Интер» — «Ювентус» 1:1
Голы: Джеко Эдин 17 — Дибала Пауло 89 (пенальти)

«Наполи» впервые потерял очки. Итоги 9-го тура Серии А

С результатами прошлого тура вы можете ознакомиться по ссылке.

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Zhgoon
Zhgoon
сегодня в 12:20
У «Милана» в последних трех матчах шесть пропущенных. Меньян хорошо начинал, а теперь каждая победа через перестрелки. Плохо.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 07:44
Наполи особо и не напрягались!
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 00:26
Интер че то забуксовал. Наполи с Миланом уверенно лидируют. 7 очков это солидный задел.
протон
протон
вчера в 23:53
посмотрел стату матча-Моуринью удален, Спалетти удален, во жесть была наверно,не помню чтоб сразу 2 тренеров удаляли
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