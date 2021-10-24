«Ливерпуль» разгромил МЮ, «Челси» удерживает лидерство. Итоги 9-го тура АПЛ

Закончились все матчи 9-го тура Английской Премьер-Лиги.
«Арсенал» — «Астон Вилла» 3:1
Голы: Партей Томас 23, Обамеянг Пьер-Эмерик 45+6, Смит-Роу Эмиль 56 — Рэмзи Якоб 82
«Челси» — «Норвич Сити» 7:0
Голы: Маунт Мэйсон 8, Хадсон-Одои Каллум 18, Джеймс Рис 42, Чилуэлл Бенжамин 57, Ааронс Макс 62 (автогол), Маунт Мэйсон 85 (пенальти), Маунт Мэйсон 90+1
«Кристал Пэлас» — «Ньюкасл Юнайтед» 1:1
Голы: Бентеке Кристиан 56 — Уилсон Каллум 65
«Эвертон» — «Уотфорд» 2:5
Голы: Дэвис Том 3, Ришарлисон 63 — Кинг Джошуа 13, Куцка Юрай 78, Кинг Джошуа 80, Кинг Джошуа 86, Деннис Эммануэль 90+1
«Лидс» — «Вулверхэмптон» 1:1
Голы: Родриго 90+3 (пенальти) — Хван Хи-Чхан 10
«Саутгемптон» — «Бернли» 2:2
Голы: Ливраменто Валентино 41, Бройя Армандо 50 — Корне Максвел 13, Корне Максвел 57
«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Сити» 1:4
Голы: МакАлистер Алексис 81 (пенальти) — Гюндоган Илкай 13, Фоден Фил 28, Фоден Фил 31, Марез Рияд 90+5
«Брентфорд» — «Лестер Сити» 1:2
Голы: Йоргенсен Занка Матиас 60 — Тилеманс Юри 14, Мэддисон Джеймс 73
«Вест Хэм» — «Тоттенхэм» 1:0
Гол: Антонио Майкл 72
«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» 0:5
Голы: Кейта Наби 5, Жота Диого 13, Салах Мохамед 38, Салах Мохамед 45+5, Салах Мохамед 50
С результатами прошлого тура вы можете ознакомиться по ссылке.