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«Ливерпуль» разгромил МЮ, «Челси» удерживает лидерство. Итоги 9-го тура АПЛ

вчера, 20:28

Закончились все матчи 9-го тура Английской Премьер-Лиги.

«Арсенал» — «Астон Вилла» 3:1
Голы: Партей Томас 23, Обамеянг Пьер-Эмерик 45+6, Смит-Роу Эмиль 56 — Рэмзи Якоб 82

«Челси» — «Норвич Сити» 7:0
Голы: Маунт Мэйсон 8, Хадсон-Одои Каллум 18, Джеймс Рис 42, Чилуэлл Бенжамин 57, Ааронс Макс 62 (автогол), Маунт Мэйсон 85 (пенальти), Маунт Мэйсон 90+1

«Кристал Пэлас» — «Ньюкасл Юнайтед» 1:1
Голы: Бентеке Кристиан 56 — Уилсон Каллум 65

«Эвертон» — «Уотфорд» 2:5
Голы: Дэвис Том 3, Ришарлисон 63 — Кинг Джошуа 13, Куцка Юрай 78, Кинг Джошуа 80, Кинг Джошуа 86, Деннис Эммануэль 90+1

«Лидс» — «Вулверхэмптон» 1:1
Голы: Родриго 90+3 (пенальти) — Хван Хи-Чхан 10

«Саутгемптон» — «Бернли» 2:2
Голы: Ливраменто Валентино 41, Бройя Армандо 50 — Корне Максвел 13, Корне Максвел 57

«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Сити» 1:4
Голы: МакАлистер Алексис 81 (пенальти) — Гюндоган Илкай 13, Фоден Фил 28, Фоден Фил 31, Марез Рияд 90+5

«Брентфорд» — «Лестер Сити» 1:2
Голы: Йоргенсен Занка Матиас 60 — Тилеманс Юри 14, Мэддисон Джеймс 73

«Вест Хэм» — «Тоттенхэм» 1:0
Гол: Антонио Майкл 72

«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» 0:5
Голы: Кейта Наби 5, Жота Диого 13, Салах Мохамед 38, Салах Мохамед 45+5, Салах Мохамед 50

«Ливерпуль» разгромил МЮ, «Челси» удерживает лидерство. Итоги 9-го тура АПЛ

С результатами прошлого тура вы можете ознакомиться по ссылке.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ azkan (раскрыть)
сегодня в 09:05
В следующем сезоне за просмотр эль классики будут доплачивать.
azkan
azkan
вчера в 23:37
Прекрасный тур получился. Красивое противостояние Бенитеса и Раньери. Огонь матч был. Лондонское дерби. И конечно же игра в Манчестере. И результаты красивые. А эль классико отошёл на второй план. Молодцы апловцы!
протон
протон
вчера в 21:41
Ливерпуль чуть сбавил обороты, видимо осознали, что если забьют 10, то рыбака уволят, а это +1 конкурент в чемпионате.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 21:34
Всё идёт по плану португальца,ведь у него есть магическая цифра на футболке и к этому ещё и бонусом АНАЛогичное место в турнирной таблице.
allemz
allemz
вчера в 20:52
Фух, МЮ еще далек от зоны вылета, а то переживал)))
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 20:42
Челси, Ливерпуль, МС...всё плотничком так 👌🏽
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:40
У челси и ливера соперники одного уровня, но синие забили на 2 гола больше, наверно потому что дома играли))
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