«Ювентус» опустился на седьмое место. Итоги 10-го тура Серии А

Завершились все матчи 10-го тура Серии А.
«Специа» — «Дженоа» 1:1
Голы: Сиригу Сальваторе 66 (автогол) — Кришито Доменико 86 (пенальти)
«Венеция» — «Салернитана» 1:2
Голы: Араму Маттиа 14 — Бонаццоли Федерико 61, Скьявоне Андреа 90+5
«Милан» — «Торино» 1:0
Гол: Жиру Оливье 14
«Ювентус» — «Сассуоло» 1:2
Голы: МакКенни Уэстон 76 — Фраттези Давиде 44, Лопес Максим 90+5
«Сампдория» — «Аталанта» 1:3
Голы: Капуто Франческо 10 — Аскильдсен Кристоффер 17 (автогол), Сапата Дуван 21, Иличич Йосип 90+5
«Удинезе» — «Верона» 1:1
Голы: Саксесс Исаак 3 — Барак Антонин 83 (пенальти)
«Кальяри» — «Рома» 1:2
Голы: Паволетти Леонардо 52 — Роджер Ибаньес 71, Пеллегрини Лоренцо 78
«Эмполи» — «Интер» 0:2
Голы: Д'Амброзио Данило 34, Димарко Федерико 66
«Лацио» — «Фиорентина» 1:0
Гол: Педро 52
«Наполи» — «Болонья» 3:0
Голы: Руис Фабиан 18, Инсинье Лоренцо 41 (пенальти), Инсинье Лоренцо 62 (пенальти)
Приятно радуют Наполи и Милан
Приятно радуют Наполи и Милан