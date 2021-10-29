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«Ювентус» опустился на седьмое место. Итоги 10-го тура Серии А

сегодня, 00:02

Завершились все матчи 10-го тура Серии А.

«Специа» — «Дженоа» 1:1
Голы: Сиригу Сальваторе 66 (автогол) — Кришито Доменико 86 (пенальти)

«Венеция» — «Салернитана» 1:2
Голы: Араму Маттиа 14 — Бонаццоли Федерико 61, Скьявоне Андреа 90+5

«Милан» — «Торино» 1:0
Гол: Жиру Оливье 14

«Ювентус» — «Сассуоло» 1:2
Голы: МакКенни Уэстон 76 — Фраттези Давиде 44, Лопес Максим 90+5

«Сампдория» — «Аталанта» 1:3
Голы: Капуто Франческо 10 — Аскильдсен Кристоффер 17 (автогол), Сапата Дуван 21, Иличич Йосип 90+5

«Удинезе» — «Верона» 1:1
Голы: Саксесс Исаак 3 — Барак Антонин 83 (пенальти)

«Кальяри» — «Рома» 1:2
Голы: Паволетти Леонардо 52 — Роджер Ибаньес 71, Пеллегрини Лоренцо 78

«Эмполи» — «Интер» 0:2
Голы: Д'Амброзио Данило 34, Димарко Федерико 66

«Лацио» — «Фиорентина» 1:0
Гол: Педро 52

«Наполи» — «Болонья» 3:0
Голы: Руис Фабиан 18, Инсинье Лоренцо 41 (пенальти), Инсинье Лоренцо 62 (пенальти)

«Ювентус» опустился на седьмое место. Итоги 10-го тура Серии А

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:51
и ужасающий отрыв от лидеров !
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:42
Три дня праздновали что Малкома не будет на игре в Турине...и бездарно уступили Сассуоло...
h8you
h8you ответ wbgxakknqa34 (раскрыть)
сегодня в 08:35
ну так в лч в каждом матч пенальти не ставят и игроков у соперника не удаляют
wbgxakknqa34
wbgxakknqa34
сегодня в 07:48
Милан в сериАле и ЛЧ как будто две совершенно разные команды
3u9cup4xjg7v
3u9cup4xjg7v
сегодня в 07:47, ред.
Никак синьора в себя не придёт
shlomo2
shlomo2
сегодня в 07:16
Все.... Старая сеньора прописывает себя середняком
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:13
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 07:06
    Юве экономит силы для встречи с Зенитом.
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    сегодня в 06:41
    Уже дома проигрывает
    Gahi
    Gahi
    сегодня в 05:51
    Есть время чтобы исправить ситуацию у каждой команды, но для этого нужно побеждать в каждом матче. Удачи
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 05:23
    Думаю все наладится
    sv_1969
    sv_1969
    сегодня в 05:20
    Это не предел
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 03:40
    Наполи не раслобляться!
    1bear
    1bear
    сегодня в 02:29
    Юве удручающе выглядит в Серии А,зато в ЛЧ в лидерах и практически обеспечил себе проход дальше...
    Приятно радуют Наполи и Милан
    протон
    протон
    сегодня в 00:47
    Как беспристрастный зритель не могу не отметить одну забавную деталь. Юве выигрывает - в топе комменты про Роналду и как без него стало лучше. Юве проигрывает - в топе комменты про Роналду и как без него стало хуже. Это очень смешно)
    sbk
    sbk
    сегодня в 00:45
    Прошу пересчитать результат sbk3. Играли пятеро. По-моему, потеряно 10 очков.
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 00:40
    Я не удивлен
    allemz
    allemz
    сегодня в 00:14
    Там где ему и место, собсна, неподалеку еще и Серия Б маячит))
    drug01
    drug01
    сегодня в 00:04
    Слишком низко пал
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