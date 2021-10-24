Ничья ПСЖ и победа «Монако». Итоги 11-го тура Лиги 1

Закончились все матчи 11-го тура Лиги 1.
«Сент-Этьен» — «Анже» 2:2
Голы: Хазри Вахби 61, Наде Микаэл 90+3 — Траоре Исмаэль 28, Фулджини Анджело 56
«Нант» — «Клермон» 2:1
Голы: Жиротто Андреи 38, Блас Людовик 61 — Байо Мохаммед 49
«Лилль» — «Брест» 1:1
Голы: Дэвид Джонатан 19 — Февр Ромен 32
«Ницца» — «Лион» 3:2
Голы: Атал Юсеф 81, Делор Анди 89 (пенальти), Гессан Эванн 90+3 — Токо Экамби Карл 34, Ауар Уссем 68
«Ланс» — «Мец» 4:1
Голы: Саид Уэсли 14, Саид Уэсли 37, Ганаго Игнатиус 83, Франковски Пшемыслав 90 — Де Превиль Николя 33
«Лорьян» — «Бордо» 1:1
Голы: Ляпорт Жульен 76 — Элис Альберто 46
«Реймс» — «Труа» 1:2
Голы: Абдельхамид Юнес 6 — Бальде Мама 41, Шавалерен Хавьер 65
«Ренн» — «Страсбур» 1:0
Гол: Агер Наиф 82
«Монако» — «Монпелье» 3:1
Голы: Фолланд Кевин 12, Бен-Йеддер Виссам 17, Мартинш Желсон 62 — Саванье Теджи 81 (пенальти)
«Марсель» — «Пари Сен-Жермен» 0:0
С результатами прошлого тура вы можете ознакомиться по ссылке.