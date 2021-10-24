ГлавнаяНовостиПротоколыФранция. Лига 1 2021/2022

Ничья ПСЖ и победа «Монако». Итоги 11-го тура Лиги 1

вчера, 23:44

Закончились все матчи 11-го тура Лиги 1.

«Сент-Этьен» — «Анже» 2:2
Голы: Хазри Вахби 61, Наде Микаэл 90+3 — Траоре Исмаэль 28, Фулджини Анджело 56

«Нант» — «Клермон» 2:1
Голы: Жиротто Андреи 38, Блас Людовик 61 — Байо Мохаммед 49

«Лилль» — «Брест» 1:1
Голы: Дэвид Джонатан 19 — Февр Ромен 32

«Ницца» — «Лион» 3:2
Голы: Атал Юсеф 81, Делор Анди 89 (пенальти), Гессан Эванн 90+3 — Токо Экамби Карл 34, Ауар Уссем 68

«Ланс» — «Мец» 4:1
Голы: Саид Уэсли 14, Саид Уэсли 37, Ганаго Игнатиус 83, Франковски Пшемыслав 90 — Де Превиль Николя 33

«Лорьян» — «Бордо» 1:1
Голы: Ляпорт Жульен 76 — Элис Альберто 46

«Реймс» — «Труа» 1:2
Голы: Абдельхамид Юнес 6 — Бальде Мама 41, Шавалерен Хавьер 65

«Ренн» — «Страсбур» 1:0
Гол: Агер Наиф 82

«Монако» — «Монпелье» 3:1
Голы: Фолланд Кевин 12, Бен-Йеддер Виссам 17, Мартинш Желсон 62 — Саванье Теджи 81 (пенальти)

«Марсель» — «Пари Сен-Жермен» 0:0

Ничья ПСЖ и победа «Монако». Итоги 11-го тура Лиги 1

С результатами прошлого тура вы можете ознакомиться по ссылке.

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zsb1961
zsb1961
сегодня в 09:07
Головина и Монако с победой!
112910415
112910415
сегодня в 08:18
скучно во Франции
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:22
Лилль совсем плох в этом сезоне.
beefs
beefs
вчера в 23:50
Псж имеет огромный задел...
протон
протон
вчера в 23:50
Молодец ПСЖ додержал ничью в меньшинстве.Надеюсь ультрас ПСЖ так,же тепло встретит Марсель.
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