«Боруссия» Д продолжает преследовать «Баварию». Итоги 9-го тура Бундеслиги

Закончились все матчи 9-го тура Бундеслиги.
«Майнц» — «Аугсбург» 4:1
Голы: Онисиво Карим 10, Белл Штефан 15, Буркардт Йонатан 26, Буркардт Йонатан 71 — Зекири Энди 69
«Бавария» — «Хоффенхайм» 4:0
Голы: Гнабри Серж 16, Левандовски Роберт 30, Чупо-Мотинг Эрик 82, Коман Кингсли 87
«РБ Лейпциг» — «Гройтер Фюрт» 4:1
Голы: Поульсен Юссуф 46, Форсберг Эмиль 53 (пенальти), Собослои Доминик 65, Новоа Уго 88 — Хргота Бранимир 45 (пенальти)
«Вольфсбург» — «Фрайбург» 0:2
Голы: Лиенхарт Филипп 27, Хелер Лукас 68
«Арминия» — «Боруссия» 1:3
Голы: Клос Фабиан 87 (пенальти) — Джан Эмре 31 (пенальти), Хуммельс Матс 45, Беллингхэм Джуд 72
«Герта» — «Боруссия» 1:0
Гол: Рихтер Марко 40
«Кёльн» — «Байер» 2:2
Голы: Модест Антони 63, Модест Антони 82 — Шик Патрик 15, Беллараби Карим 17
«Штутгарт» — «Унион» 1:1
Голы: Фагир Ваидула 90+3 — Авонийи Тайво 31
«Бохум» — «Айнтрахт» 2:0
Голы: Блум Дэнни 3, Полтер Себастьян 90+2
С результатами прошлого тура вы можете ознакомиться по ссылке.