ГлавнаяНовостиПротоколыГермания. Бундеслига 2021/2022

«Боруссия» Д продолжает преследовать «Баварию». Итоги 9-го тура Бундеслиги

вчера, 22:31

Закончились все матчи 9-го тура Бундеслиги.

«Майнц» — «Аугсбург» 4:1
Голы: Онисиво Карим 10, Белл Штефан 15, Буркардт Йонатан 26, Буркардт Йонатан 71 — Зекири Энди 69

«Бавария» — «Хоффенхайм» 4:0
Голы: Гнабри Серж 16, Левандовски Роберт 30, Чупо-Мотинг Эрик 82, Коман Кингсли 87

«РБ Лейпциг» — «Гройтер Фюрт» 4:1
Голы: Поульсен Юссуф 46, Форсберг Эмиль 53 (пенальти), Собослои Доминик 65, Новоа Уго 88 — Хргота Бранимир 45 (пенальти)

«Вольфсбург» — «Фрайбург» 0:2
Голы: Лиенхарт Филипп 27, Хелер Лукас 68

«Арминия» — «Боруссия» 1:3
Голы: Клос Фабиан 87 (пенальти) — Джан Эмре 31 (пенальти), Хуммельс Матс 45, Беллингхэм Джуд 72

«Герта» — «Боруссия» 1:0
Гол: Рихтер Марко 40

«Кёльн» — «Байер» 2:2
Голы: Модест Антони 63, Модест Антони 82 — Шик Патрик 15, Беллараби Карим 17

«Штутгарт» — «Унион» 1:1
Голы: Фагир Ваидула 90+3 — Авонийи Тайво 31

«Бохум» — «Айнтрахт» 2:0
Голы: Блум Дэнни 3, Полтер Себастьян 90+2

«Боруссия» Д продолжает преследовать «Баварию». Итоги 9-го тура Бундеслиги

С результатами прошлого тура вы можете ознакомиться по ссылке.

Все новости
«Наполи» впервые потерял очки. Итоги 9-го тура Серии А
Вчера, 23:48 ФотоКомментарии4
Ничья ПСЖ и победа «Монако». Итоги 11-го тура Лиги 1
Вчера, 23:44 ФотоКомментарии5
«Ливерпуль» разгромил МЮ, «Челси» удерживает лидерство. Итоги 9-го тура АПЛ
Вчера, 20:28 ФотоКомментарии7
«Челси» продолжает удерживать 1-е место. Итоги 8-го тура АПЛ
19 октября ФотоКомментарии7
«Наполи» и «Милан» продолжают побеждать. Итоги 8-го тура Серии А
18 октября ФотоКомментарии5
Поражение «Монако» и очередная победа ПСЖ. Итоги 10-го тура Лиги 1
17 октября ФотоКомментарии4
Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 06:30
Все равно не догонит.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 00:59
Лидеры победили, как и должно было быть.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100