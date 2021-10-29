«Реал Сосьедад» продолжает лидировать. Итоги 11-го тура Примеры

Завершились все матчи 11-го тура чемпионата Испании.
«Алавес» — «Эльче» 1:0
Гол: Ндиайе Мамаду 47
«Эспаньол» — «Атлетик» 1:1
Голы: Де Томас Рауль 33 (пенальти) — Уильямс Иньяки 52
«Вильярреал» — «Кадис» 3:3
Голы: Торрес Пау 43, Диа Булайе 80, Груневельд Арно 90+5 — Лозано Энтони 14, Лозано Энтони 45+1, Лозано Энтони 52
«Мальорка» — «Севилья» 1:1
Голы: Санчес Антонио 22 — Ламела Эрик 73
«Райо Вальекано» — «Барселона» 1:0
Гол: Фалькао Радамель 30
«Бетис» — «Валенсия» 4:1
Голы: Борха Иглесиас 14 (пенальти), Борха Иглесиас 30, Пеццелья Херман 61, Хуанми 68 — Паулиста Габриэль 39
«Реал» — «Осасуна» 0:0
«Сельта» — «Реал Сосьедад» 0:2
Голы: Исак Александер 55, Элустондо Ариц 80
«Гранада» — «Хетафе» 1:1
Голы: Молина Хорхе 90+7 — Унал Энес 36
«Леванте» — «Атлетико» 2:2
Голы: Барди Энис 37 (пенальти), Барди Энис 90 (пенальти) — Гризманн Антуан 12, Кунья Матеус 76
Тете Артур
Каждые 2 пропущенных гола Вратарь и защитник -1
Сыграно 60 минут и более 2
Замбо Ангисса Андре-Франк
Желтая карточка -1
Сухой матч (игрок сыграл 60 и более минут) Полузащитник 1
Сыграно 60 минут и более 2
Тете Артур
Каждые 2 пропущенных гола Вратарь и защитник -1
Сыграно 60 минут и более 2
Замбо Ангисса Андре-Франк
Желтая карточка -1
Сухой матч (игрок сыграл 60 и более минут) Полузащитник 1
Сыграно 60 минут и более 2