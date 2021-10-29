ГлавнаяНовостиПротоколыИспания. Примера 2021/2022

«Реал Сосьедад» продолжает лидировать. Итоги 11-го тура Примеры

сегодня, 00:42

Завершились все матчи 11-го тура чемпионата Испании.

«Алавес» — «Эльче» 1:0
Гол: Ндиайе Мамаду 47

«Эспаньол» — «Атлетик» 1:1
Голы: Де Томас Рауль 33 (пенальти) — Уильямс Иньяки 52

«Вильярреал» — «Кадис» 3:3
Голы: Торрес Пау 43, Диа Булайе 80, Груневельд Арно 90+5 — Лозано Энтони 14, Лозано Энтони 45+1, Лозано Энтони 52

«Мальорка» — «Севилья» 1:1
Голы: Санчес Антонио 22 — Ламела Эрик 73

«Райо Вальекано» — «Барселона» 1:0
Гол: Фалькао Радамель 30

«Бетис» — «Валенсия» 4:1
Голы: Борха Иглесиас 14 (пенальти), Борха Иглесиас 30, Пеццелья Херман 61, Хуанми 68 — Паулиста Габриэль 39

«Реал» — «Осасуна» 0:0

«Сельта» — «Реал Сосьедад» 0:2
Голы: Исак Александер 55, Элустондо Ариц 80

«Гранада» — «Хетафе» 1:1
Голы: Молина Хорхе 90+7 — Унал Энес 36

«Леванте» — «Атлетико» 2:2
Голы: Барди Энис 37 (пенальти), Барди Энис 90 (пенальти) — Гризманн Антуан 12, Кунья Матеус 76

«Реал Сосьедад» продолжает лидировать. Итоги 11-го тура Примеры

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:45
Реал сегодня не подвёл!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 08:16
Плотная таблица в Ла Лиге.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:15
Хетафе ну очень не повезло.
ДСА
ДСА
сегодня в 08:13
Барселоне в этом сезоне рассчитывать не на что.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:11
Каждый матч Реал Сосьедад выигрывает с большим трудом. Наверное везет.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 08:09
Это лидерство временное
mihaluch
mihaluch
сегодня в 08:07
Сосьедад в лидерах кто бы подумал.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:50
Скоро гранды подключат кого следует, наберут немножко кредитов, купят пару звёзд и фсё пойдёт по накатанной. Эти Сосьедады-Осасуны калифы на час, мальца потешат самолюбие, а потом на обжитые 9-10 места съедут. ТАК ДУМАЮ...
1bear
1bear
сегодня в 07:43
Сосьедад - молодцы,только надолго ли их хватит?
shlomo
shlomo
сегодня в 07:13
Молодцы....пора менять лидеров в Испании
112910415
112910415
сегодня в 07:07
стабильности новому лидеру !
Gahi
Gahi
сегодня в 06:59
Ну что хороший старт получился у команды Реал Сосьедад, теперь нужно развивать успех и дальше в игре с принципиальными соперниками. Аппетит как говорится приходит во время еды, а в данным случае во время игры. Удачи
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 06:51
Чемпионат очень длинный
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 06:48
Кризис "Барселоны", нестабильная игра "Реала" и "Атлетико" приводит к неожиданным лидерам в таблице испанской Ла-Лиги.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 06:47
В ЛЧ попадут
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 06:37
Это неожиданный результат
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:37
Это проделки пандемии...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 03:20
Молодцы, сегодня выиграли чисто на тренерской установке . И немного повезло.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:42
Реал Сосьедад хорошо держится!
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 01:29
Сосьедад молодцы. Выиграли непростой матч у Сельты и подтвердили свои амбиции вырвавшись в единоличные лидеры лиги а впереди баскское дерби. Будет интересно.
alexgurzan
alexgurzan ответ sbk (раскрыть)
сегодня в 00:55
sbk3:

Тете Артур
Каждые 2 пропущенных гола Вратарь и защитник -1
Сыграно 60 минут и более 2

Замбо Ангисса Андре-Франк
Желтая карточка -1
Сухой матч (игрок сыграл 60 и более минут) Полузащитник 1
Сыграно 60 минут и более 2
Mangur
Mangur
сегодня в 00:54
Барселона девятая, Ювенту седьмой, Сосьедат первый. Чудеса да и только.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:49
Неплохо,так и надо продолжать.
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