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Ибрагимович: «Мбаппе может стать очень сильным»

вчера, 20:07

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович считает, что нападающему ПСЖ Килиану Мбаппе следует улучшить свою игру.

Мне нравится Мбаппе, но он делает недостаточно. Он может стать очень сильным, если будет страдать. Ему нужно почувствовать вкус крови и пройти через огонь.

Окружайте себя людьми, которые будут говорить вам, что вы недостаточно хороши, и вы станете лучшим.

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Ironigor
Ironigor
вчера в 22:56
Ибрагимович: «Мбаппе может стать очень сильным».
Мбаппе очень амбициозный молодой и очень перспективный нападающий клуба «Пари Сен-Жермен» и национальной сборной Франции. Признаётся одним из лучших молодых игроков мира. Чемпион мира 2018 года. Лучший молодой игрок чемпионата мира 2018 года . С 2017 года играет в ПСЖ , в своем дебютном сезоне в парижском клубе Мбаппе выиграл все три внутренних соревнования — чемпионат Франции, Кубок Франции и Кубок французской лиги. В 2018 году по версии аналитической компании CIES Football Observatory, Мбаппе был признан самым дорогим игроком в мире, его трансферная стоимость была оценена в 216,5 млн евро. И до сих пор считается одним из самых дорогих и лучших игроков мира . Сейчас Килиан делает всё чтобы оказаться в Реале, где мечтал играть с детства . И даже огромные гонорары которыми хотят оставить его хозяева парижского клуба, не останавливают его от детской мечты. И это заслуживает внимания и конечно же уважения. Значит есть у паренька характер и нет сверх жадности к деньгам, которая сгубила много перспективной молодёжи, не дав им расктыть свой потенциал и заиграть на топ уровне. Очень хочется надеяться что Килиан своим характером и работоспособностью докажет свою значимость играя за свой любимый клуб Реал и добьётся с ним больших Успехов. Удачи тебе Килиан !!! Всем Добра !!!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 20:48
По словам Златана Ибрагимовича, Килиану Мбаппе «нужно почувствовать вкус крови», который говорит, что звезда «Пари Сен-Жермен» должна научиться «ходить по огню» и «причинять себе вред», чтобы полностью раскрыть свой потенциал.

Мбаппе широко известен как один из лучших нападающих в мире, который помог ПСЖ завоевать множество внутренних трофеев, а с сборной Франции ​​завоевал титул чемпионата мира в 2018 году. Он изо всех сил старался соответствовать своим обычным высоким стандартам в начале 2021 года.

Было высказано предположение, что 22-летний футболист, который из-за болезни пропустил победу со счетом 2:1 над Лиллем в пятницу, был отвлечен разговорами о трансфере после того, как не смог добиться перехода в Реал Мадрид летом, и Ибрагимович считает, что ему мешает отсутствие мотивации.

Бывший фаворит «Парка де Пренс» выразил уверенность в том, что нападающий «недостаточно делает» на фоне его недавнего падения в форме.

Ветеран «Милана», игравший за «ПСЖ» с 2012 по 2016 год, считает, что Мбаппе нужны люди вокруг него, которые готовы указать на недостатки его игры, чтобы он мог стать лучше.

«Я люблю его, но он делает недостаточно», - сказал Ибрагимович. «Он может стать таким хорошим, если он научится причинять себе вред. Ему нужно почувствовать вкус крови, ходить по огню».

Ибра добавил: «Килиан Мбаппе входит в мою десятку лучших. Есть игроки, которые были на вершине очень долгое время, но из молодых парней есть Эрлинг Холанд и кто еще... есть Ибрагимович, не нужно говорить о других!»

Ибрагимович по-прежнему рассматривает группу Маурисио Почеттино как команду отдельных людей, как он сказал, когда его спросили, лучше ли они, чем команда, в которой он играл в Парк-де-Пренс: «Нет. Потому что мы были командой. Сегодня это не команда. Может быть, позже. Я верю в эту команду, но они не самые лучшие».
Cat01
Cat01
вчера в 20:43
Он уже сильный
протон
протон
вчера в 20:38
Король дело говорит!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 20:25
Многие моли бы, но не стали...Тот же Балотелли...возраст-31 год...

Всё зависит от характера человека, его целеустремлённости, как на мой взгляд, лучший пример, как многого достичь, достичь максимум, из своих возможностей, это К.Роналду... Трудоголик, у которого есть цель, и он добивается этой цели, своим трудом... Не имея такого таланта, как тот же Неймар, он добился и добьётся больше, чем тот же Неймар...

У Мбаппе безусловно есть талант, а вот как он распорядится этим талантом, посмотрим... Хотелось бы, чтобы не "зазвездился", трудился и достиг максимум в своей футбольной карьере, чтобы свой талант использовал максимально!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:13
В псж Мбаппе точно деградирует.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:10
Когда дождемся.
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