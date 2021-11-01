Ибрагимович: «Мбаппе может стать очень сильным».

Форвард «Милана» считает, что нападающему ПСЖ следует улучшить свою игру.

Мне нравится Мбаппе, но он делает недостаточно. Он может стать очень сильным, если будет страдать. Ему нужно почувствовать вкус крови и пройти через огонь.

Окружайте себя людьми, которые будут говорить вам, что вы недостаточно хороши, и вы станете лучшим.