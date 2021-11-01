Ибрагимович: «Мбаппе может стать очень сильным».

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович считает, что нападающему ПСЖ Килиану Мбаппе следует улучшить свою игру.
Мне нравится Мбаппе, но он делает недостаточно. Он может стать очень сильным, если будет страдать. Ему нужно почувствовать вкус крови и пройти через огонь.
Окружайте себя людьми, которые будут говорить вам, что вы недостаточно хороши, и вы станете лучшим.
Всё зависит от характера человека, его целеустремлённости, как на мой взгляд, лучший пример, как многого достичь, достичь максимум, из своих возможностей, это К.Роналду... Трудоголик, у которого есть цель, и он добивается этой цели, своим трудом... Не имея такого таланта, как тот же Неймар, он добился и добьётся больше, чем тот же Неймар...
У Мбаппе безусловно есть талант, а вот как он распорядится этим талантом, посмотрим... Хотелось бы, чтобы не "зазвездился", трудился и достиг максимум в своей футбольной карьере, чтобы свой талант использовал максимально!
Всё зависит от характера человека, его целеустремлённости, как на мой взгляд, лучший пример, как многого достичь, достичь максимум, из своих возможностей, это К.Роналду... Трудоголик, у которого есть цель, и он добивается этой цели, своим трудом... Не имея такого таланта, как тот же Неймар, он добился и добьётся больше, чем тот же Неймар...
У Мбаппе безусловно есть талант, а вот как он распорядится этим талантом, посмотрим... Хотелось бы, чтобы не "зазвездился", трудился и достиг максимум в своей футбольной карьере, чтобы свой талант использовал максимально!
Мбаппе очень амбициозный молодой и очень перспективный нападающий клуба «Пари Сен-Жермен» и национальной сборной Франции. Признаётся одним из лучших молодых игроков мира. Чемпион мира 2018 года. Лучший молодой игрок чемпионата мира 2018 года . С 2017 года играет в ПСЖ , в своем дебютном сезоне в парижском клубе Мбаппе выиграл все три внутренних соревнования — чемпионат Франции, Кубок Франции и Кубок французской лиги. В 2018 году по версии аналитической компании CIES Football Observatory, Мбаппе был признан самым дорогим игроком в мире, его трансферная стоимость была оценена в 216,5 млн евро. И до сих пор считается одним из самых дорогих и лучших игроков мира . Сейчас Килиан делает всё чтобы оказаться в Реале, где мечтал играть с детства . И даже огромные гонорары которыми хотят оставить его хозяева парижского клуба, не останавливают его от детской мечты. И это заслуживает внимания и конечно же уважения. Значит есть у паренька характер и нет сверх жадности к деньгам, которая сгубила много перспективной молодёжи, не дав им расктыть свой потенциал и заиграть на топ уровне. Очень хочется надеяться что Килиан своим характером и работоспособностью докажет свою значимость играя за свой любимый клуб Реал и добьётся с ним больших Успехов. Удачи тебе Килиан !!! Всем Добра !!!
Мбаппе очень амбициозный молодой и очень перспективный нападающий клуба «Пари Сен-Жермен» и национальной сборной Франции. Признаётся одним из лучших молодых игроков мира. Чемпион мира 2018 года. Лучший молодой игрок чемпионата мира 2018 года . С 2017 года играет в ПСЖ , в своем дебютном сезоне в парижском клубе Мбаппе выиграл все три внутренних соревнования — чемпионат Франции, Кубок Франции и Кубок французской лиги. В 2018 году по версии аналитической компании CIES Football Observatory, Мбаппе был признан самым дорогим игроком в мире, его трансферная стоимость была оценена в 216,5 млн евро. И до сих пор считается одним из самых дорогих и лучших игроков мира . Сейчас Килиан делает всё чтобы оказаться в Реале, где мечтал играть с детства . И даже огромные гонорары которыми хотят оставить его хозяева парижского клуба, не останавливают его от детской мечты. И это заслуживает внимания и конечно же уважения. Значит есть у паренька характер и нет сверх жадности к деньгам, которая сгубила много перспективной молодёжи, не дав им расктыть свой потенциал и заиграть на топ уровне. Очень хочется надеяться что Килиан своим характером и работоспособностью докажет свою значимость играя за свой любимый клуб Реал и добьётся с ним больших Успехов. Удачи тебе Килиан !!! Всем Добра !!!