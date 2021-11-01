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Консул РФ в Неаполе: «Матч „Спартак“ — „Наполи“ стоит перенести из Москвы»

вчера, 19:11
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи24.11.2021 в 18:30 Не начался

Почетный консул России в Неаполе Винченцо Скьяво порассуждал о предстоящем матче группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и «Наполи».

В России не самая лучшая ситуация по коронавирусу. Зараженных много, это сложный период.

Проведение матча в Москве находится под вопросом. Думаю, игра состоится при пустых трибунах.

Это эгоистично, но я бы хотел, чтобы в Неаполе прошел еще один матч. Разумеется, что так сделать нельзя, поэтому я бы предпочел, чтобы игру перенесли.

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Все комментарии
Vik_ont25
Vik_ont25 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 02:47, ред.
И снова здравствуйте. Как говорится, у каждого своя правда. Я только одного не пойму... Если Вы действительно микробиолог, то Вы меня поймете. Ковид, давайте честно, это очередной штам гриппа. Почему я должен делать прививку, чтобы меня не отстранили от работы?
antant1
antant1 ответ Анатолий Калашников (раскрыть)
сегодня в 01:46
Почетный консул, это нормально
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
сегодня в 01:42
Российский консул в Неаполе Итальянец .
Ни чо не понял
протон
протон ответ Эспиноза (раскрыть)
сегодня в 00:10, ред.
Что ж друзья скажу, не скрою! Просто русский так устроен,
И пока его не клюнет в...общем жареный петух!
Дремлет в нем великий воин, до поры как грязь спокоен,
Потому что в общем добрый, в русских людях русский дух

Это крылатое выражение мы употребляем тогда, когда хотим сказать,что наступил крайний срок для какого-либо действия и уже происходят необратимые последствия, надо что-то срочно делать, человек дотянул до последнего момента; уже "приспичило" и прижало, а петух и есть тот самый "волшебный пендель", ведь клюет-то он в пятую точку.
Эспиноза
Эспиноза ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:52, ред.
У меня коллега тоже ждал. Но после 4-х дней реанимации уверовал в силу прививки

З.Ы. Сан-Марино
протон
протон
вчера в 23:33
В России не самая лучшая ситуация по коронавирусу. Зараженных много, это сложный период.

это цитата что бы очернить хваленный Спутник ?
протон
протон ответ Эспиноза (раскрыть)
вчера в 23:30
я не отрицаю что помогает , я верю, я сам микробиолог по профессии, у нас еще от СССр осталась высокая школа генетиков, не хотят прививаться , думают что путин там чип вводит что бы управлять как жид массами, д амного заговоров на тему. люди не верят. ждут просто ждут а что будет через год? может 2 года? Спутник кстати уничтожил вирус в одной Итальянской среде. не помню название страны оно малое . только массовая прививка. только массоваяя.
Эспиноза
Эспиноза ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:25, ред.
Хвалёный Спутник помогает, вот только оказалось, что 85% населения России - мракобесы-антипрививочники
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:08
Я так и не понял - это итальянец в России...или россиянин в Италии...??
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 23:02
во Владивосток
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:49
Уникальная у нас страна, уникальные люди. Почётный консул в связи с резко возросшими случаями заражения Ковидом в России заботится о здоровье людей и футболистов, а некоторые пользователи на этой ветке оскорбляют итальянца за это. Действительно, "умом Россию не понять". И не только иностранцам, но и любому здравомыслящему человеку в нашей стране.
KLINSI
KLINSI ответ VIC2 (раскрыть)
вчера в 22:40
Ливерпуль, Зенит теперь ещё пресловутый Знинт вам полную авоську навалил)).
4RT
4RT
вчера в 22:22, ред.
Поменьше "новостей" по телику смотри
протон
протон ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:54
надо учесть что люди в большинстве не доверяют ни Спутнику. не астра зенеке
311
311
вчера в 21:50
Макароновирус можно подхватить! )
njc 595
njc 595
вчера в 21:42
А не пошёл бы посол....
Сп62
Сп62
вчера в 21:32
Можно было бы перенести матч в Питер (там болельщики о-го-го), но по ковиду они на втором месте.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 21:28
Печаль за Спартак, все таки неспортивно матч переносить
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 21:21
Этот макаронник совсем рехнулся !Да у нас самая лучшая вакцина в мире
Путин еще 2 года назад заявил что Российская медицина спасет мир !
А Собянин уже провакцинировал всю родню в обмен на квартиры !

А кто это отправлял 30 самолетов с врвчвми в Италию ?И почему они до сих пор не вернулись ? Неужели до сих пор брызгают стены ?
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:16, ред.
и я за перенос к гостям, там мы их умеем побеждать.
а вообще посол знает, что Спартаку терять нечего и их ждет опять куча голов
berda2003
berda2003
вчера в 20:47
каждая макаронна суёт свои советы - засунул бы вместе с макаронами ...
VIC2
VIC2
вчера в 20:35, ред.
Игратьв Москве и победить
1:7 от Знинта сослужит "Спартаку"добрую шутку
против "Наполи" и "Спартак" выиграет только
страхуйте Рассказова (за одного битого дают двух небитых)
И "Спартаку" будет играть спокойнее без своих
бесноватых фанатов -это не болельщики
"Спартак", я уповаю на чудо
Аминь!
ABir
ABir
вчера в 20:35
А в Лестере, как с заболеваемостью, может в Казахстане или Болгарии провести ответочку?
particular
particular
вчера в 20:31
Там, где начинают щебетать консулы, послы и дипломаты - хорошего не жди...
Всё будет через одно место и вопреки всему...
Futurista
Futurista ответ Vladimir808 (раскрыть)
вчера в 20:29
Нет...там Везувий может долбануть....нам страшно)...
oFANATo
oFANATo ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 20:26
спартак никакущий Ростов хлопнуть не может...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:21
Спартак их второй раз хоопнет, будет весело.
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 20:20
Ещё раз в Неаполе?)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Kolenok (раскрыть)
вчера в 20:15
Вот когда на вековой юбилей Спартак станет чемпионом, и выиграет ЛЕ, вот тогда все и порадуемся. Согласен? Или рак на горе раньше свистнет?
makkie
makkie
вчера в 20:14
Чтобы лишить Спартак козыря в виде фактора своего поля? Нет уж!
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