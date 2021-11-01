Консул РФ в Неаполе: «Матч „Спартак“ — „Наполи“ стоит перенести из Москвы»

Почетный консул России в Неаполе Винченцо Скьяво порассуждал о предстоящем матче группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и «Наполи».
В России не самая лучшая ситуация по коронавирусу. Зараженных много, это сложный период.
Проведение матча в Москве находится под вопросом. Думаю, игра состоится при пустых трибунах.
Это эгоистично, но я бы хотел, чтобы в Неаполе прошел еще один матч. Разумеется, что так сделать нельзя, поэтому я бы предпочел, чтобы игру перенесли.
Ни чо не понял
Ни чо не понял
И пока его не клюнет в...общем жареный петух!
Дремлет в нем великий воин, до поры как грязь спокоен,
Потому что в общем добрый, в русских людях русский дух
Это крылатое выражение мы употребляем тогда, когда хотим сказать,что наступил крайний срок для какого-либо действия и уже происходят необратимые последствия, надо что-то срочно делать, человек дотянул до последнего момента; уже "приспичило" и прижало, а петух и есть тот самый "волшебный пендель", ведь клюет-то он в пятую точку.
И пока его не клюнет в...общем жареный петух!
Дремлет в нем великий воин, до поры как грязь спокоен,
Потому что в общем добрый, в русских людях русский дух
Это крылатое выражение мы употребляем тогда, когда хотим сказать,что наступил крайний срок для какого-либо действия и уже происходят необратимые последствия, надо что-то срочно делать, человек дотянул до последнего момента; уже "приспичило" и прижало, а петух и есть тот самый "волшебный пендель", ведь клюет-то он в пятую точку.
З.Ы. Сан-Марино
З.Ы. Сан-Марино
это цитата что бы очернить хваленный Спутник ?
это цитата что бы очернить хваленный Спутник ?
Путин еще 2 года назад заявил что Российская медицина спасет мир !
А Собянин уже провакцинировал всю родню в обмен на квартиры !
А кто это отправлял 30 самолетов с врвчвми в Италию ?И почему они до сих пор не вернулись ? Неужели до сих пор брызгают стены ?
Путин еще 2 года назад заявил что Российская медицина спасет мир !
А Собянин уже провакцинировал всю родню в обмен на квартиры !
А кто это отправлял 30 самолетов с врвчвми в Италию ?И почему они до сих пор не вернулись ? Неужели до сих пор брызгают стены ?
а вообще посол знает, что Спартаку терять нечего и их ждет опять куча голов
а вообще посол знает, что Спартаку терять нечего и их ждет опять куча голов
1:7 от Знинта сослужит "Спартаку"добрую шутку
против "Наполи" и "Спартак" выиграет только
страхуйте Рассказова (за одного битого дают двух небитых)
И "Спартаку" будет играть спокойнее без своих
бесноватых фанатов -это не болельщики
"Спартак", я уповаю на чудо
Аминь!
1:7 от Знинта сослужит "Спартаку"добрую шутку
против "Наполи" и "Спартак" выиграет только
страхуйте Рассказова (за одного битого дают двух небитых)
И "Спартаку" будет играть спокойнее без своих
бесноватых фанатов -это не болельщики
"Спартак", я уповаю на чудо
Аминь!
Всё будет через одно место и вопреки всему...
Всё будет через одно место и вопреки всему...