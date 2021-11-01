Консул РФ в Неаполе: «Матч „Спартак“ — „Наполи“ стоит перенести из Москвы»

Почетный консул России в Неаполе Винченцо Скьяво порассуждал о предстоящем матче группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и «Наполи».

В России не самая лучшая ситуация по коронавирусу. Зараженных много, это сложный период.

Проведение матча в Москве находится под вопросом. Думаю, игра состоится при пустых трибунах.

Это эгоистично, но я бы хотел, чтобы в Неаполе прошел еще один матч. Разумеется, что так сделать нельзя, поэтому я бы предпочел, чтобы игру перенесли.