Месси: «Меня не просили играть бесплатно. Слова Лапорты ранили меня»

Нападающий ПСЖ Лионель Месси прокомментировал слова президента «Барселоны» Жоана Лапорты. Функционер заявил, что в каталонском клубе надеялись, что Лео будет выступать за «сине-гранатовых» бесплатно.
Никто в «Барселоне» не просил меня играть бесплатно, я пошёл на понижение зарплаты на 50%, и я был готов помочь клубу ещё больше. Слова президента Жоана Лапорты ранили меня. Я этого не заслужил.
Если верить Месси, то он был готов играть бесплатно, если бы его попросили, но не очень в это верится...
Ну а по поводу Лапорты, лучше было бы промолчат в этой ситуации, тем более что он не выполнил своё обещание по поводу того, что Месси будет играть за "Барсу", если он, Лапорта, будет Президентом "Барселоны".... И тем более что Месси его поддерживал когда были выборы нового Президента...
Эти разговоры никому не нужны, как вы это себе представляете, у Месси заканчивается контракт с "Барселоной", и он играет бесплатно, это невозможно даже с юридической точки зрения, и вряд ли об этом не знает Месси, и тем более адвокат Лапорты...
И один и второй пиарят каждый самого себя, и не более того....
Если верить Месси, то он был готов играть бесплатно, если бы его попросили, но не очень в это верится...
Ну а по поводу Лапорты, лучше было бы промолчат в этой ситуации, тем более что он не выполнил своё обещание по поводу того, что Месси будет играть за "Барсу", если он, Лапорта, будет Президентом "Барселоны".... И тем более что Месси его поддерживал когда были выборы нового Президента...
Эти разговоры никому не нужны, как вы это себе представляете, у Месси заканчивается контракт с "Барселоной", и он играет бесплатно, это невозможно даже с юридической точки зрения, и вряд ли об этом не знает Месси, и тем более адвокат Лапорты...
И один и второй пиарят каждый самого себя, и не более того....