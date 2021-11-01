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Месси: «Меня не просили играть бесплатно. Слова Лапорты ранили меня»

вчера, 10:58

Нападающий ПСЖ Лионель Месси прокомментировал слова президента «Барселоны» Жоана Лапорты. Функционер заявил, что в каталонском клубе надеялись, что Лео будет выступать за «сине-гранатовых» бесплатно.

Никто в «Барселоне» не просил меня играть бесплатно, я пошёл на понижение зарплаты на 50%, и я был готов помочь клубу ещё больше. Слова президента Жоана Лапорты ранили меня. Я этого не заслужил.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:03
Работодатель мечты.
Искренне удивляется, что его работник сам не выразил желание работать бесплатно)
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 19:17
Сдается мне, что в Барсе жопошники жопошников мочат
BoryaSemenovBarnaul
BoryaSemenovBarnaul ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 17:54
Юридически невозможно, ну конечно. Бомжам вон как-то продали их сортир-арену за рубль, ничего.
BoryaSemenovBarnaul
BoryaSemenovBarnaul
вчера в 17:53
Щас бы гному верить, угу.
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 15:54
Месси не говорил,что готов бесплатно, он сказал что готов только на понижение в половину, но никто бесплатно ему не предлагал
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 15:45
А теперь все знают правду.
Несдающийся Князь
Несдающийся Князь
вчера в 15:31
Не верю я этому гормону. Его отмазкам грош цена. А помню его и СМИ выгораживали, делали вброс, что ниже определённого уровня снижать зп нельзя. Но гном сам спалился. До чего же мерзкий человечишка. Аха-ха)
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ Верг (раскрыть)
вчера в 15:21
Да, зато Гризманн прям заслуживал 36 млн. в год. Играя от матча к матчу хуже и хуже, не забивая 100% моменты, лишая команду огромного кол-ва голов.
Да, конечно, Месси должен был получать зарплату ниже этого днаря из Атлетико.
Верг
Верг ответ DEIVID_777 (раскрыть)
вчера в 15:07
Для месси условно бесплатно, это чуть ниже 30 млн евро в год, можно сказать что он почти бесплатно играет за псж
ermak6848
ermak6848
вчера в 14:04
Ой-ой.. какая тонкая натура у Месси...
Плюнь на этого дядю функционера
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 13:59
Месси клятый интриган и заговорщик, хотел все к рукам в Барселоне заграбастать, он уже олицетворял себя больше чем игроком. Прям как Людовик "Государство - это я"
pele1981
pele1981
вчера в 13:52
Меська врун!
4RT
4RT
вчера в 13:50
Мог бы и сам отказаться от денег,не дожидаясь предложения. Раз типа такой "альтруист"
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 13:31
Я тебе больше скажу, ни ты, ни я не забили бы ни одного гола в 38 матчах, играя все 90 минут, даже помести нас в лучшую Барсу, которая была на пике. Да и тренер бы всё понял о нас через 10 минут и убрал бы к х... и никогда бы больше не прибегал к нашей помощи. Если конечно ты не профессиональный игрок, который здесь сидит, тогда может быть один бы и осилил за сезон.
Это из той же оперы, что вот они итак играют за огромное бабло. И какая им разница миллион больше - меньше. Те у кого есть большие деньги так не думают. Всегда легко отказаться от того чего нет.
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 13:20
Проверять надо информацию прежде чем писать.
Alex12357
Alex12357 ответ DEIVID_777 (раскрыть)
вчера в 13:17
Возможно и так,Почеттино никогда не вызывал у меня восторга.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 13:16
У тебя неправильная информация на этот счет)
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ Верг (раскрыть)
вчера в 13:13
Можно пример игрока, который сейчас играет в ведущей лиге забесплатно. Или хотя бы за символическую сумму.
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 13:12
Нет не забьём.
А почему Гризманн не забил 30 мячей? У него миллион моментов было в прошлом сезоне, тот же Месси ему выкатывал регулярно пасы, что оставалась попасть по воротам и переиграть вратаря. Ах да, ещё и 9 голевых пасов. Его партнёры были так запуганы аргентинцем, что превращали его пас в удар с 40 метров в девятку, или после его паса обводили по 5 соперников и закатывали мяч в ворота. Да, всё именно для статистики.
Месси игрок который сам начинает многие атаки, вот Роналду чистейший наконечник на сегодня и на него, и играла вся команда, что действительно характерно для такой роли.
В истории много команд где играли на одного форварда, но эти форварды не могли похвастаться такой результативностью, как гном. И тем более он не нападающий.
Сколько уже Бавария играет на единственного Левандовского. И только последние 2 сезона он показывает сверх результативность, до этого его максимум был 30 голов.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 13:04
Бесплатно никто играть не будет.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ DEIVID_777 (раскрыть)
вчера в 12:59
Если в команде все игроки и тренер работают на одного человека то ничего удивительного, таким макаром и ты и я забьём 30 голов а может и больше.
Павел Цыпцыпкан
Павел Цыпцыпкан ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 12:46
Где вы такую ерунду читали, что Месси не пошел на уступки во время Ковида? В соц сетях мадридского паблика?
Верг
Верг
вчера в 12:45
Месси и играть бесплатно, ну да, конечно!
Baggio R.
Baggio R. ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 12:44
Вообще-то на период пандемии было снижение зарплаты на 70%, о чем договорился с руководством как капитан именно Месси. Кроме того футболисты отчисляли определенные суммы, чтобы сотрудники клуба получали выплаты полностью. Не надо никого вводить в заблуждение.
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ Alex12357 (раскрыть)
вчера в 12:28
Не будут они играть лучше. Прошлый сезон под руководством Покетино это доказывает. Только избавившись от аргентинского физрука ПСЖ ждёт успех.
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 12:26
Да да, только в прошло сезоне Барса благодаря ему закончила чемпионат в тройке и взяла кубок. А в этом сезоне идёт в середине таблицы и вполне вероятно не сможет выйти из группы в ЛЧ. Он забил 30 голов и отдал 9 ассистов. Кто сегодня в Барсе способен на такое? Никто. Никакие Депаи не смогут этого сделать.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 12:07
Слабо верится в искренность Месси после того, как он одинственный из игроков не пошёл на уступки во время ковида и не урезал себе зарплату, а только допустил рассрочку тех 10%, от которых остальные отказались. Поступил как последний жадина во время кризиса, а теперь слова Лапорты его ранят и он был согласен на 50%, когда год назад и на уступку 10% отказался пойти.
Robert Petrov 1
Robert Petrov 1 ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 12:01
Месси был великим игроком , но возраст и бесхребетность даёт о себе знать. Футбольный гений, к сожалению , погас, даже если ему платить миллиард.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 11:47
Карлик прекрасно понимает, что от него отдачи нет никакой причём давным давно и его уровень любительский футбол а сам заграбастил всё, что возможно в Барсе и сленял к шейхам и мы видим каков его уровень в псж.
Мatador
Мatador
вчера в 11:46
В ПСЖ зато за деньги играешь, точнее 0 голов и миллионы долларов в месяц.
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