Месси: «Меня не просили играть бесплатно. Слова Лапорты ранили меня»

Нападающий ПСЖ прокомментировал слова президента «Барселоны» Жоана Лапорты. Функционер заявил, что в каталонском клубе надеялись, что Лео будет выступать за «сине-гранатовых» бесплатно.

Никто в «Барселоне» не просил меня играть бесплатно, я пошёл на понижение зарплаты на 50%, и я был готов помочь клубу ещё больше. Слова президента Жоана Лапорты ранили меня. Я этого не заслужил.