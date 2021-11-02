Сульшер попал в двоих одним выстрелом. Системный провал Нуну в «Тоттенхэме» и возвращение Конте в АПЛ

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02 ноября 2021, 15:00

«Шпоры». Перезапуск.

Оле-Гуннар Сульшер — фартовый гений

Это разговор о «Тоттенхэме», но сперва хочется отметить одного из главных выгодоприобретателей всей этой истории, тем более именно он является непосредственным участником событий. Всю прошлую неделю шли разговоры о близящейся отставке Сульшера с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед». Норвежцу ссудили испытательный срок в три матча (против «Тоттенхэма», «Аталанты» и «Ман Сити»), а надежные источники сообщали о продвинутых переговорах клуба с Антонио Конте.

Субботним вечером «Манчестер Юнайтед» разнес «Тоттенхэм» со счетом 3:0, и Оле-Гуннар блестяще прошел первую контрольную точку на минном поле. Но мог ли он тогда подумать, что все сложится настолько блестяще для него? Крупное поражение от МЮ стало последней каплей для Даниела Леви, который отправил в отставку Нуну Эшпириту Санту и решил пригласить на позицию главного тренера Антонио Конте, с которым уже вел переговоры летом.

Вряд ли что-то помешает итальянцу возглавить «Тоттенхэм», а это значит, что гениальный Сульшер одной победой убил двух зайцев: во-первых, весомо поддержал свою кандидатуру на выборах тренера для «Манчестер Юнайтед», во-вторых, устранил основного конкурента, освободив для него рабочее место в Лондоне. Может быть, Оле пока и не большой тренер, но ему определенно сопутствует иррациональная удача, которая уже не раз в футбольной истории проводила черту между успешными тренерами и неудачными. Обстоятельства снова сложились в пользу Сульшера.

Нуну не справился с работой в «Тоттенхэме»

«Тоттенхэм» под началом Нуну Эшпириту Санту — апологет бескомпромиссности. В 10 турах АПЛ «шпоры» одержали 5 побед и потерпели 5 поражений, причем на старте чемпионата работали сериями. После первых трех туров Премьер-Лиги Микеля Артету увольняли из «Арсенала», начавшего с трех поражений, а Нуну с тремя победами, в том числе над «Ман Сити», был тогда на коне. Но с тех пор «Тоттенхэм» проиграл в дерби Северного Лондона, а «канониры» опередили соседей в таблице.

Удручает и разница забитых и пропущенных мячей — 9:16. «Тоттенхэм» выигрывал исключительно в один мяч (4 из 5 встреч со счетом 1:0), а уступал преимущественно с крупным счетом — трижды по 0:3, да и 1:3 от «Арсенала» является разгромом по сути, хотя и не по форме из-за гола престижа в исполнении Сона. Определенно, Нуну не смог оказать однозначно положительного влияния на команду за отведенное ему время, но справедливо ли вешать всех собак на португальца?

Конечно, 5 поражений в 7 последних матчах АПЛ удручают, да и статистика оставляет желать лучшего. К примеру, «Тоттенхэм» делит последнее место в лиге с «Норвичем» по количеству ударов по воротам, в числе худших команд (16-е место) по количеству передач штрафную, примерно там же по суммарной остроте передач. Португалец получил в свое распоряжение более качественных игроков, но продолжал работать, словно он по-прежнему в «Вулверхэмптоне». А точкой невозврата для Нуну стала замена Лукаса Моуры в матче с МЮ . Фанаты его освистали, а на форумах «шпор» посыпались призывы к увольнению.

Провал Нуну — системная проблема «Тоттенхэма»

Вспомните, как происходили выборы тренера «Тоттенхэма» летом. Паника, метания из стороны в сторону, коллекционирование отказов. Леви хотел за копейки заполучить топ-тренера, но все грандиозные планы провалились. Тен Хаг и Флик даже не стали вступать в переговоры, Роджерс категорически отказался сразу, надежды на возвращение Почеттино растаяли, а потом были не увенчавшиеся успехом переговоры с Конте, Фонсекой и Гаттузо. В результате назначили Нуну, который не был готов к этой работе.

Да и как к такому подготовишься? Назначили португальца только 30 июня (через два месяца после ухода Моуриньо и за пару недель до старта предсезонной подготовки). Нуну оказался в связке со спортивным директором Фабио Паратичи, который сам еще не успел освоиться в «Тоттенхэме», ключевые футболисты долго доезжали в расположение клуба после Евро-2020, а ситуация с Харри Кейном стала отдельным испытанием. Лидер «шпор», пожелавший сменить клубную прописку и насильно оставленный в команде, так и не вышел на свой уровень при Нуну.

Наверное, отставка португальца была неизбежна, но это явно не тот случай, где тренера можно назначить единственным козлом отпущения. Вопросы нужно задавать тем, кто его приглашал и принимал другие ключевые решения в «Тоттенхэме». По будущему Кейна. По трансферам. По контрактам. За два года «шпоры» превратились из финалиста Лиги чемпионов в пока еще крепкого, но уже середняка АПЛ . И эту ситуацию не исправить сменой тренеров. Уже пробовали и Моуриньо, и Нуну. Теперь попробует Конте.

Победить «Тоттенхэм» изнутри

К нынешнему состоянию «Тоттенхэм» пришел в результате цепочки неверных решений, запущенной увольнением Маурисио Почеттино в 2019 году. Кто бы ни пришел на тренерский мостик «шпор» сейчас, ему первым делом придется победить «Тоттенхэм» изнутри, а уже потом рассчитывать на успехи на футбольных полях. Антонио Конте подходит на эту роль, ведь итальянец злой, наглый и умеет требовать. А еще он тренер-идеолог.

Конте выбьет для себя роскошный трехлетний контракт, а еще он вряд ли согласился бы на работу в «Тоттенхэме» без гарантий относительно усиления команды. Подробнее о том, какими будут «шпоры» при Антонио, поговорим после официального назначения, а пока последний вопрос к Леви: почему, когда припекло, нашлись деньги на Конте и возможность удовлетворить его требования? Итальянец мог прийти еще летом, потратили четыре месяца впустую и, скорее всего, потеряли сезон.