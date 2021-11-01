Представители «Барсы» полетят в Катар на переговоры с «Аль-Саддом» по Хави

Руководство «Барселоны» всё ещё хочет пригласить бывшего игрока команды Хави на пост главного тренера.
Уже на этой неделе представители «сине-гранатовых» отправятся в Катар, чтобы окончательно договориться с «Аль-Саддом».
Планируется, что делегацию лично возглавит президент каталонцев Жоан Лапорта.
И пусть у Хави в Барсе так же лихо получится как у Зидана в Реале!!! От этого только Футбол выиграет!!!
И пусть у Хави в Барсе так же лихо получится как у Зидана в Реале!!! От этого только Футбол выиграет!!!
Все когда-то начинают с нуля.
Все когда-то начинают с нуля.
Разбираемся с проблемой.
Разбираемся с проблемой.