Представители «Барсы» полетят в Катар на переговоры с «Аль-Саддом» по Хави

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вчера, 19:27

Руководство «Барселоны» всё ещё хочет пригласить бывшего игрока команды Хави на пост главного тренера.

Уже на этой неделе представители «сине-гранатовых» отправятся в Катар, чтобы окончательно договориться с «Аль-Саддом».

Планируется, что делегацию лично возглавит президент каталонцев Жоан Лапорта.