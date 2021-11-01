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Представители «Барсы» полетят в Катар на переговоры с «Аль-Саддом» по Хави

вчера, 19:27

Руководство «Барселоны» всё ещё хочет пригласить бывшего игрока команды Хави на пост главного тренера.

Уже на этой неделе представители «сине-гранатовых» отправятся в Катар, чтобы окончательно договориться с «Аль-Саддом».

Планируется, что делегацию лично возглавит президент каталонцев Жоан Лапорта.

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Все комментарии
Vladimir808
Vladimir808 ответ 311 (раскрыть)
сегодня в 05:53
У него тренерская карьера всего 2 года в Катаре. За это время Хави на посту ГТ выиграл 5 кубков и стал чемпионом Катара, вот и весь послужной список. Но Зидан возглавил Реал не будучи Топом!!! Никаких великих достижений у него не было. Вот с Зизу я и провожу параллель.
И пусть у Хави в Барсе так же лихо получится как у Зидана в Реале!!! От этого только Футбол выиграет!!!
311
311 ответ Vladimir808 (раскрыть)
вчера в 23:31
Какие предпосылки, кроме того, что он легенда клуба?
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 23:27
Трудно договориться.
амурец
амурец
вчера в 22:45
а почему нет, а вдруг получится, Хави все таки сколько лет играл в Барсе, может и тренером станет для неё удачным, ну если его конечно уговорят перейти в Барселону
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 22:37
Желаю чтобы договорились и Хави приступил к работе в Барселоне.
Vladimir808
Vladimir808 ответ 311 (раскрыть)
вчера в 22:31
Это дело наживное .
Все когда-то начинают с нуля.
311
311
вчера в 21:54
А что Хави уже топ-тренер?)
Абрамджан 2
Абрамджан 2
вчера в 21:38
Будут даром просить отпустить....не корысти ради..токмо волею лапорты пославшего...
ДСА
ДСА
вчера в 20:23
Проще миллион отступных заплатить.
протон
протон
вчера в 20:14
" В катарском клубе считают, что каталонцы должны предложить что-то взамен, чтобы получить возможность пригласить Хави."
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:12
Полгода назад Барсе надо было разрешение спросить у карлика, значит уже прогресс.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 20:11
На месте Хави нужно пять раз подумать, прежде чем соглашаться, уж больно ситуация запущена.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 20:02
Вот это уже серьёзная заявка на то, чтобы Хави возглавил "Барселону" в качестве главного тренера...
alexgurzan
alexgurzan ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 19:52
Добрый вечер.
Разбираемся с проблемой.
Futurista
Futurista
вчера в 19:39
ДАША Д
ДАША Д ответ David Young (раскрыть)
вчера в 19:29
А за что меня дисквалифицировали? Ни в одной группе нет.
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