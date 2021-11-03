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Эмери: «Я не отказал „Ньюкаслу“, но предложения нет»

вчера, 09:40

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери признался, что оставляет открытым вариант в отношении возможного перехода в «Ньюкасл».

«Мне сообщили об их интересе, и я не сказал „нет“, но предложения нет», - сказал Эмери после победы «Вильярреала» в Лиге чемпионов со счетом 2:0 над «Янг Бойз» во вторник.

Эмери возглавляет «Вильярреал» с лета 2020 года.

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 11:52
Унаи Эмери откажется от возможности стать тренером «Ньюкасл Юнайтед» и вместо этого останется в «Вильярреале».

Бывший босс «Арсенала» подтвердил во вторник, что к нему обратился клуб Премьер-лиги, который сделал его своим первым выбором, чтобы заменить Стива Брюса.

Источники, близкие к Эмери, указывают, что он чувствовал, что у нового владельца не было четкого видения клуба. «Ньюкасл» надеялся, что к выходным испанец окажется на месте.

Но испанский футбольный эксперт Балагe говорит, что те, кто консультировал Эмери, остались неуверенными в стратегии клуба, и в Англии стали появляться истории о том, что в шорт-лист попали он и бывший менеджер Борнмута Эдди Хоу - два человека с противоположными подходами и совершенно разными уровнями опыта.

«Эмери почувствовал огромное давление в день своего матча [победа со счетом 2:0 над «Янг Бойз» в Лиге чемпионов», - сказал Балаге.

«А затем было отсутствие четкого видения со стороны клуба. Если вы хотите его, вы подходите к нему так поспешно, без официального предложения и с учетом того, что английская сторона исходит из того, что все практически сделано?»

«Я не думаю, что этот шаг произойдет сейчас в этом сезоне. Может быть, в следующем году, когда структура клуба станет более ясной, а видение - более определенным».
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:31
Предложение будет,жди!
A.S.A
A.S.A
вчера в 11:27
Даже не знаю хорошо это для сорок или плохо...
Эмери не плохой тренер, дает результат, но любит работать спокойно, когда на него не давят и не требуют результата сразу. Но за то когда он выстраивает команду, то обычно добивается хорошего результата. Возможно Ньюкаслу нужен будет именно такой тренер, который подберет игроков не по звездности, а по работоспособности и каких то особых качест, которые нужны именно для философии игры Эмери
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 11:24
Напомнил о себе и намекнул... Приглашайте...
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 11:09
На "нет" и суда нет.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 10:19
АПЛ не для него. В Арсенале у Эмери не получилось. Пусть лучше тренирует в Испании где у него все хорошо получается.
112910415
112910415
вчера в 09:57
это же мечта поэта !
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 09:43
Рано его сватать в Ньюкасл начали.
ОПС
ОПС
вчера в 09:41
Все равно согласится. Счет все любят.
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