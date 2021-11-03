Эмери: «Я не отказал „Ньюкаслу“, но предложения нет»

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери признался, что оставляет открытым вариант в отношении возможного перехода в «Ньюкасл».
«Мне сообщили об их интересе, и я не сказал „нет“, но предложения нет», - сказал Эмери после победы «Вильярреала» в Лиге чемпионов со счетом 2:0 над «Янг Бойз» во вторник.
Эмери возглавляет «Вильярреал» с лета 2020 года.
Бывший босс «Арсенала» подтвердил во вторник, что к нему обратился клуб Премьер-лиги, который сделал его своим первым выбором, чтобы заменить Стива Брюса.
Источники, близкие к Эмери, указывают, что он чувствовал, что у нового владельца не было четкого видения клуба. «Ньюкасл» надеялся, что к выходным испанец окажется на месте.
Но испанский футбольный эксперт Балагe говорит, что те, кто консультировал Эмери, остались неуверенными в стратегии клуба, и в Англии стали появляться истории о том, что в шорт-лист попали он и бывший менеджер Борнмута Эдди Хоу - два человека с противоположными подходами и совершенно разными уровнями опыта.
«Эмери почувствовал огромное давление в день своего матча [победа со счетом 2:0 над «Янг Бойз» в Лиге чемпионов», - сказал Балаге.
«А затем было отсутствие четкого видения со стороны клуба. Если вы хотите его, вы подходите к нему так поспешно, без официального предложения и с учетом того, что английская сторона исходит из того, что все практически сделано?»
«Я не думаю, что этот шаг произойдет сейчас в этом сезоне. Может быть, в следующем году, когда структура клуба станет более ясной, а видение - более определенным».
Бывший босс «Арсенала» подтвердил во вторник, что к нему обратился клуб Премьер-лиги, который сделал его своим первым выбором, чтобы заменить Стива Брюса.
Источники, близкие к Эмери, указывают, что он чувствовал, что у нового владельца не было четкого видения клуба. «Ньюкасл» надеялся, что к выходным испанец окажется на месте.
Но испанский футбольный эксперт Балагe говорит, что те, кто консультировал Эмери, остались неуверенными в стратегии клуба, и в Англии стали появляться истории о том, что в шорт-лист попали он и бывший менеджер Борнмута Эдди Хоу - два человека с противоположными подходами и совершенно разными уровнями опыта.
«Эмери почувствовал огромное давление в день своего матча [победа со счетом 2:0 над «Янг Бойз» в Лиге чемпионов», - сказал Балаге.
«А затем было отсутствие четкого видения со стороны клуба. Если вы хотите его, вы подходите к нему так поспешно, без официального предложения и с учетом того, что английская сторона исходит из того, что все практически сделано?»
«Я не думаю, что этот шаг произойдет сейчас в этом сезоне. Может быть, в следующем году, когда структура клуба станет более ясной, а видение - более определенным».