Эмери: «Я не отказал „Ньюкаслу“, но предложения нет»

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вчера, 09:40

Главный тренер «Вильярреала» признался, что оставляет открытым вариант в отношении возможного перехода в «Ньюкасл».

«Мне сообщили об их интересе, и я не сказал „нет“, но предложения нет», - сказал Эмери после победы «Вильярреала» в Лиге чемпионов со счетом 2:0 над «Янг Бойз» во вторник.

Эмери возглавляет «Вильярреал» с лета 2020 года.