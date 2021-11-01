Конте прилетел в Лондон. Скоро он подпишет контракт с «Тоттенхэмом»

Экс-наставник «Челси» Антонио Конте близок к возвращению в Англию.
Утверждается, что специалист уже прилетел в Лондон, чтобы подписать контракт с «Тоттенхэмом».
Соглашение будет рассчитано до лета 2023 года.
Экс-наставник «Челси» Антонио Конте близок к возвращению в Англию.
Утверждается, что специалист уже прилетел в Лондон, чтобы подписать контракт с «Тоттенхэмом».
Соглашение будет рассчитано до лета 2023 года.
Летом итальянец возглавлял список «шпор», но бывший босс «Челси» отказался от переезда в северный Лондон, и клуб в конечном итоге выбрал бывшего босса «Волков» Нуну, который изо всех сил пытался вдохновить болельщиков серией безвкусных выступлений, завершившихся серией 0:3, домашнее поражение от «Манчестер Юнайтед».
После увольнения Нуну, внимание сразу переключилось на Конте, и «шпоры» снова отчаянно пытались заманить итальянца в руководство клуба.
И, похоже, все пошло очень быстро, поскольку итальянский спортивный журналист Фабрицио Романо написал, что переговоры находятся на «финальной стадии», и обсуждается зарплата и долгосрочный контракт.
Романо сообщил: «Антонио Конте готов принять предложение «Тоттенхэма». Переговоры ведутся и, как предполагается, находятся «на завершающей стадии».
«Шпоры» могут даже получить подтверждение своего нового менеджера к концу дня, при этом, Конте отправится в Лондон в понедельник, чтобы провести переговоры с клубом. Летом переговоры прервались, но клуб и Конте остаются в хороших отношениях из-за отношений между бывшим менеджером «Ювентуса» и футбольным директором «шпор» Фабио Паратичи, который также работал в Турине.
Паратичи придется убедить 52-летнего тренера в том, что «Шпоры» могут помочь ему пополнить запасы «столового серебра» и что условия подходят для него.
Последний раз Конте выигрывал Серию А с миланским Интером в мае и выигрывал Премьер-лигу с Челси в 2017 году.
Летом итальянец возглавлял список «шпор», но бывший босс «Челси» отказался от переезда в северный Лондон, и клуб в конечном итоге выбрал бывшего босса «Волков» Нуну, который изо всех сил пытался вдохновить болельщиков серией безвкусных выступлений, завершившихся серией 0:3, домашнее поражение от «Манчестер Юнайтед».
После увольнения Нуну, внимание сразу переключилось на Конте, и «шпоры» снова отчаянно пытались заманить итальянца в руководство клуба.
И, похоже, все пошло очень быстро, поскольку итальянский спортивный журналист Фабрицио Романо написал, что переговоры находятся на «финальной стадии», и обсуждается зарплата и долгосрочный контракт.
Романо сообщил: «Антонио Конте готов принять предложение «Тоттенхэма». Переговоры ведутся и, как предполагается, находятся «на завершающей стадии».
«Шпоры» могут даже получить подтверждение своего нового менеджера к концу дня, при этом, Конте отправится в Лондон в понедельник, чтобы провести переговоры с клубом. Летом переговоры прервались, но клуб и Конте остаются в хороших отношениях из-за отношений между бывшим менеджером «Ювентуса» и футбольным директором «шпор» Фабио Паратичи, который также работал в Турине.
Паратичи придется убедить 52-летнего тренера в том, что «Шпоры» могут помочь ему пополнить запасы «столового серебра» и что условия подходят для него.
Последний раз Конте выигрывал Серию А с миланским Интером в мае и выигрывал Премьер-лигу с Челси в 2017 году.
А АПЛ с А.Конте будет ещё интереснее, интригующее, непредсказуемо!
А АПЛ с А.Конте будет ещё интереснее, интригующее, непредсказуемо!