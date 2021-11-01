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Конте прилетел в Лондон. Скоро он подпишет контракт с «Тоттенхэмом»

вчера, 18:47

Экс-наставник «Челси» Антонио Конте близок к возвращению в Англию.

Утверждается, что специалист уже прилетел в Лондон, чтобы подписать контракт с «Тоттенхэмом».

Соглашение будет рассчитано до лета 2023 года.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ particular (раскрыть)
вчера в 22:23
это поколение Мавриков.
Berlinskiy
Berlinskiy
вчера в 21:50
Хорошие новости для конкурентов МЮ,так как рыбак остается и продолжит тянуть команду на дно
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:40
Ждём Тоттенхэм в скором ближайшем времени в одном из лидеров АПЛ. Удачи Конте , очень интересно будет посмотреть на такой Тоттенхэм.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 21:33
Жадному еврею Леви придется раскошелиться или опять курятник будет болтаться в середине таблице, тут даже маэстро Конте не спасет
Абрамджан 2
Абрамджан 2 ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 21:26
По видимому хочет жить в Лондоне
Абрамджан 2
Абрамджан 2
вчера в 21:25
Хорошая новость для АПЛ....лучшие команды и лучшие тренеры сейчас играют в Англии
Roger Young
Roger Young
вчера в 20:45
Хороший тренер, надеюсь, что подпишут
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 20:45
Странно, в МЮ не захотел, а в ТТХ прилетел
particular
particular
вчера в 20:18
Нынешним тренерам надо уделять внимание не цифрам денег по контракту, а сумме выплат при расторжении соглашения 🤨
Van Vanovich
Van Vanovich ответ заDOOMчивый (раскрыть)
вчера в 20:15, ред.
смешно)))
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:14
Шпоры это не топклуб
SHMEL
SHMEL
вчера в 20:14
Интересно, что из этого выйдет.
Сантус
Сантус ответ заDOOMчивый (раскрыть)
вчера в 20:01
Так то Ленин,а это Леви...:)
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
вчера в 20:00
его на долго не хватит
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Сантус (раскрыть)
вчера в 19:56
Конте не дурак,он даже читал письма Ленина из тюрьмы.
112910415
112910415
вчера в 19:56
весьма неожиданно
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Van Vanovich (раскрыть)
вчера в 19:55
ага. живучей Кумана
протон
протон
вчера в 19:50
Если существует тренер, который мог бы исправить Тоттенхэм, то это, конечно же, Антонио Конте. Но если есть какой-то клуб, который мог бы сломить Антонио Конте, то это точно Тоттенхэм (с)
juvenale
juvenale
вчера в 19:48
странно...обычно контекс выбирает проверенные варианты....а тут видимо свою роль сыграл паратичи и зп
Van Vanovich
Van Vanovich ответ Сантус (раскрыть)
вчера в 19:44, ред.
смешно)))
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 19:43
Сульшера опять пронесло.)))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:37
МЮ пролетел, и зря.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 19:27
Не будет с него толку
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 19:23
Конте главный тренер - "шпор"... Очень будет интересно будет посмотреть на "Тоттенхэм"-А.Конте... Конте-хороший тренер, который может добиться многого, и "шпоры", возможно, при А.Конте, со временем, выиграют футбольные трофеи наивысшего качества... Всегда нравился, как главный тренер, А.Конте, и хочется пожелать ему успехов в новой команде, если контракт будет подписан с руководством "шпор", и хочется верить, что Конте возглавит "шпоры", не только из-за хорошего контракта в 15 млн евро, но и из-за того, чтобы много добиться в АПЛ с командой "Тоттенхэм"...
А АПЛ с А.Конте будет ещё интереснее, интригующее, непредсказуемо!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 19:06
Сообщается, что Антонио Конте находится на «финальной стадии» переговоров с «Тоттенхэмом» после увольнения Нуну Санту в понедельник.
Летом итальянец возглавлял список «шпор», но бывший босс «Челси» отказался от переезда в северный Лондон, и клуб в конечном итоге выбрал бывшего босса «Волков» Нуну, который изо всех сил пытался вдохновить болельщиков серией безвкусных выступлений, завершившихся серией 0:3, домашнее поражение от «Манчестер Юнайтед».

После увольнения Нуну, внимание сразу переключилось на Конте, и «шпоры» снова отчаянно пытались заманить итальянца в руководство клуба.

И, похоже, все пошло очень быстро, поскольку итальянский спортивный журналист Фабрицио Романо написал, что переговоры находятся на «финальной стадии», и обсуждается зарплата и долгосрочный контракт.

Романо сообщил: «Антонио Конте готов принять предложение «Тоттенхэма». Переговоры ведутся и, как предполагается, находятся «на завершающей стадии».

«Шпоры» могут даже получить подтверждение своего нового менеджера к концу дня, при этом, Конте отправится в Лондон в понедельник, чтобы провести переговоры с клубом. Летом переговоры прервались, но клуб и Конте остаются в хороших отношениях из-за отношений между бывшим менеджером «Ювентуса» и футбольным директором «шпор» Фабио Паратичи, который также работал в Турине.

Паратичи придется убедить 52-летнего тренера в том, что «Шпоры» могут помочь ему пополнить запасы «столового серебра» и что условия подходят для него.

Последний раз Конте выигрывал Серию А с миланским Интером в мае и выигрывал Премьер-лигу с Челси в 2017 году.
Сантус
Сантус
вчера в 19:03
Парику стоит читать в контракте мелкий шрифт.Леви,он такой Леви....))
dimagas2
dimagas2
вчера в 19:00
Скатился Антошка.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 18:51
Посмотрим на это.
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