Конте прилетел в Лондон. Скоро он подпишет контракт с «Тоттенхэмом»

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вчера, 18:47

Экс-наставник «Челси» близок к возвращению в Англию.

Утверждается, что специалист уже прилетел в Лондон, чтобы подписать контракт с «Тоттенхэмом».

Соглашение будет рассчитано до лета 2023 года.