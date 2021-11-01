Стало известно, сколько Конте будет получать в «Тоттенхэме»

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вчера, 19:15

Бывший тренер «Интера» близок к назначению на пост рулевого «Тоттенхэма».

Утверждается, что лондонцы предложили специалисту соглашение с зарплатой 15,5 млн фунтов в год. Планируется, что первую тренировку в новом клубе итальянец может провести уже завтра.