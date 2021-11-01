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Стало известно, сколько Конте будет получать в «Тоттенхэме»

вчера, 19:15

Бывший тренер «Интера» Антонио Конте близок к назначению на пост рулевого «Тоттенхэма».

Утверждается, что лондонцы предложили специалисту соглашение с зарплатой 15,5 млн фунтов в год. Планируется, что первую тренировку в новом клубе итальянец может провести уже завтра.

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Все комментарии
Тео Джонс
Тео Джонс
вчера в 23:25
Более чем в 2 раза выше, нежели была в Интере. Красавчик жадного Леви нагибать только так))
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 22:35
Как раз таки еврей уже не умный,как во времена Модрича и Бейла,а до безумия жадный,не продал Кейна.а перед этим Пончика в Реал,а ведь ему мадридцы предлагали деньги,точной суммы не помню,вроде бы не заоблочную,но нормальную,в итоге пришлось очкарику платить отступные за увольнение.
А Жозе там сколько он заплатил,сейчас НУНУ выплатит. Финансы уже поют романсы.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:18
Совсем неплохо.
DXTK
DXTK
вчера в 22:09, ред.
15 лимонов получит а тогда какая неустойка будет если не отработает........ и вот мне интересно, чем это конте лучше моуриньо.

PS будет смешно, а может и грустно, если первого кого конте уберет из ттх окажется кореец сон мин......
311
311
вчера в 21:56
Что-то непохоже на Леви! Или же эта сумма включает трансферный бюджет на год!)
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:49
Спортивный директор тоттенхема Фабио Паратичи хорошо знаком с Антонио Конте, вот и сделал все возможное, чтоб подтянуть нужного (своего) тренера на север Лондона, даже заоблочную зарплату согласился платить. Считаю Конте отличным тренером,но 15 мультов очень много.
Соседям из северной чвсти Лондона можно позавидовать, т.к заполучили одного из сильных тренеров(это вам не Артета), который сможет выстроить хороший футбол , вот только все мы знаем, что Конте любит полностью перестраивать команды под себя, совершая и требуя трансферы, но по ту сторону сидит умный, и расчетливый еврей Леви, который любит выгодно продавать игррков,но не особо любит тратить на новых, и тем более больших игроков, а Конте будет требовать именно таких... поглядим что получится у шпор с Конте
cska1948
cska1948 ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
вчера в 20:45
"Вы думаете, что 15,5 млн фунтов в год это много для такого тренера как Конте?"
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Я уверен, что это много для ЛЮБОГО тренера!
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 20:43
АПЛ жирует. Такие контракты.
Раньше все деньги в Москве были, а теперь в Лондоне.)
cska1948
cska1948
вчера в 20:41
"...Планируется, что первую тренировку в новом клубе итальянец может провести уже завтра."
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Но деньги вперёд!
протон
протон
вчера в 20:18
Снимаю парик перед агентом Конте
mihaluch
mihaluch
вчера в 20:04
Зарплату себе выбил можно отдыхать.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 20:00
После увольнения Нуну Санту мы рассмотрим, что предполагаемый следующий тренер Антонио Конте принесет команде. Должно быть много изменений с введением новой системы и, возможно, новых ролей для некоторых игроков. Конте будет заметным отличием от Нуну, и за его пребыванием в должности будет интересно наблюдать. Теперь внимание переключается на Антонио Конте, который, как сообщается, находится в Лондоне, чтобы обсудить роль, но летом отказался от нее.

Наиболее очевидное для начала: тройка защитников - отличительная черта команд Конте, это то, на чем он построил свою карьеру. Конте просто нравится иметь трех защитников, чтобы придать ему больше солидности. Это не удивительно, и на самом деле нам не нужно тратить на это слишком много времени. Так что вы можете ожидать, что Эрик Дайер, Дэвинсон Санчес и Кристиан Ромеро будут регулярно играть вместе. Джафет Танганга также кажется тем, кто может абсолютно точно сделать ход в стиле Сезара Аспиликуэты в тройку защитников в Челси. Стоит особо отметить Ромеро, который в прошлом сезоне был одним из лучших защитников Италии. Ожидайте, что он выйдет на совершенно новый уровень под руководством Конте.

Следующий важный вопрос - какую полузащиту будет использовать Конте? Иногда с «Ювентусом» он чередовал ромб с классическим 3-5-2, с «Челси» - 3-4-3, затем с «Интером» он возвращался к 3-5-2. Несмотря на присутствие Стивена Бергвейна и Лукаса Моуры, у Конте может возникнуть соблазн перейти на 3-5-2. И если это действительно так, вы можете ожидать, что Сон будет много играть в качестве нападающего.

Сон может быть самым интересным игроком в команде «шпор» в тактическом плане, и Конте будет его обожать. В Соне и Гарри Кейне есть отрывок «Лаутаро Мартинеса-Ромелу Лукаку», хотя и с некоторыми важными различиями. Сон может при необходимости давить на защитников, и его эволюция игрока, который может забивать откуда угодно, делает его серьезной угрозой рядом с Кейном. Он также дает Кейну немного больше свободы, а также не оставляет его таким изолированным, как в случае с 4-3-3 или 4-2-3-1.

Это подводит нас к следующему пункту. Практически все, кто смотрел Кейна в этом сезоне, были разочарованы тем, что он слишком много двигается. Кейн постоянно опускается глубже, чтобы попытаться вовлечься в игру, часто в ущерб команде в целом. Однако любой, кто хочет, чтобы Кейн оставался впереди в качестве нападающего-одиночки а-ля Диего Косты при Конте, вероятно, будет сильно разочарован. Одной из отличительных черт команды «Интер» Конте было то, как Лукаку передвигался по полю. Конте, был первым менеджером, который действительно увидел, насколько разносторонним может быть Лукаку. Под руководством итальянца игра Лукаку вышла на новый уровень: он расширялся, создавая перегрузку и вытаскивая защитников из позиций, и уходил глубоко, чтобы позволить Мартинесу и Хакими уйти от него.

Ситуация изменится с появлением Конте, который, как мы все знаем, не терпит дураков. У Конте будет строгий план, и вы можете увидеть, как он пытается воссоздать то, что он сделал с Лукаку. Движение Кейна будет поощряться, но на условиях Конте. Люди, кажется, забывают, что неудивительно, учитывая, насколько бедным он был в этом сезоне, - это то, что Кейн - законный плеймейкер. Он отличный распасовщик, и его движения фантастические.

Вы думаете, что 15,5 млн фунтов в год это много для такого тренера как Конте?
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:47
На фоне финансовых проблем во многих европейских топовых командах второе пришествие Конте в АПЛ ознаменовано внушительной суммой годового контракта за работу в Тотенхеме. Роман Абромович платил итальянскому специалисту за ту же самую работу в Челси в 2016-2018 в первый год порядка 6 млн евро с учетом выплаты налогов, но так Антонио привёл к золоту лондонский клуб и только после этого результата хозяин продлил с ним контракт и поднял его зарплату. А тут сразу 15,5 миллионов фунтов пока ещё без всяких достижений и побед. Во истину аттракцион неслыханной щедрости со стороны лондонского клуба.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:39
Зарплату выбил а как же трансферы?
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 19:28
Не стоит он этих денег.
Владимир 77
Владимир 77
вчера в 19:27
Поляки вздрогнули прочитав эту новость
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:17
Это похоже на перебор.
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