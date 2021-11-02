Лапорта не полетит в Катар на переговоры с «Аль-Саддом» о переходе Хави

Представители «Барселоны» готовятся к полету в Катар для переговоров о переходе тренера Хави из «Аль-Садда».
Планируется, что вице-президент по спортивным вопросам Рафа Юсте и директор Матеу Алемани отправятся в Доху из Киева после игры ЛЧ с «Динамо».
Руководство «Аль-Садда» хочет, чтобы команды провели товарищеский матч на их поле. Что касается президента «Барселоны» Жоана Лапорты, то он не полетит в Доху на переговоры, хотя ранее утверждалось обратное.
Хави и его штаб надеются, что клубы договорятся уже к четвергу.
Что то мне эта Лапочка не нравится,обещал удержать Месси и не удержал и даже на поклон отказывается лететь. Да ради Чави,ты должен пятки целовать шейхам,что бы отдали Легенду. Собираем петицию об отставке.
Что то мне эта Лапочка не нравится,обещал удержать Месси и не удержал и даже на поклон отказывается лететь. Да ради Чави,ты должен пятки целовать шейхам,что бы отдали Легенду. Собираем петицию об отставке.
Если, честно то не понятно в чем проблема слетать на денек в Катар, дабы уважить коллег. Походу корона слишком давит)
Если, честно то не понятно в чем проблема слетать на денек в Катар, дабы уважить коллег. Походу корона слишком давит)
Получат указания, что и как, и решат...
Получат указания, что и как, и решат...