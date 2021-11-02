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Лапорта не полетит в Катар на переговоры с «Аль-Саддом» о переходе Хави

вчера, 17:26

Представители «Барселоны» готовятся к полету в Катар для переговоров о переходе тренера Хави из «Аль-Садда».

Планируется, что вице-президент по спортивным вопросам Рафа Юсте и директор Матеу Алемани отправятся в Доху из Киева после игры ЛЧ с «Динамо».

Руководство «Аль-Садда» хочет, чтобы команды провели товарищеский матч на их поле. Что касается президента «Барселоны» Жоана Лапорты, то он не полетит в Доху на переговоры, хотя ранее утверждалось обратное.

Хави и его штаб надеются, что клубы договорятся уже к четвергу.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответ заDOOMчивый (раскрыть)
вчера в 23:24
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    вчера в 21:55
    К Бармалею сами арабы прилетели и попросили,что бы Чави возглавил Барсу,а они в свою очередь организовывали чартерные рейсы болельщиков,из Катара по следам каталонцам.
    Что то мне эта Лапочка не нравится,обещал удержать Месси и не удержал и даже на поклон отказывается лететь. Да ради Чави,ты должен пятки целовать шейхам,что бы отдали Легенду. Собираем петицию об отставке.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 21:52
    или Романцев
    протон
    протон
    вчера в 19:22
    А Хави не полетит в Барселону)
    Если, честно то не понятно в чем проблема слетать на денек в Катар, дабы уважить коллег. Походу корона слишком давит)
    ДСА
    ДСА
    вчера в 19:22
    Сейчас можно и никуда не выезжать для переговоров, раз все что побухать вместе.
    Василий 50
    Василий 50
    вчера в 18:01
    Какая разница, кто полетит.
    Q-J-G
    Q-J-G
    вчера в 17:55
    Решат, если захотят, и без Лапорты...
    Получат указания, что и как, и решат...
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 17:39
    Носятся так с этим Хави, как-будто это Конте
    Сантус
    Сантус
    вчера в 17:35
    Вопиющее неуважение.Как бы незаортачились арабчата...:)
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 17:34
    Настолько все плохо у барсы с деньгами, что Лапорта даже на авиабилеты решил не тратиться)
    shlomo
    shlomo
    вчера в 17:31
    Да уж...все пошло наперекосяк в Барсе....:((((
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 17:30, ред.
    С какого перепуга должен туда лететь Лапорта. Для этого есть кому туда лететь и договариваться. Удачи им !!!
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