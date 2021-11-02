Лапорта не полетит в Катар на переговоры с «Аль-Саддом» о переходе Хави

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вчера, 17:26

Представители «Барселоны» готовятся к полету в Катар для переговоров о переходе тренера Хави из «Аль-Садда».

Планируется, что вице-президент по спортивным вопросам Рафа Юсте и директор Матеу Алемани отправятся в Доху из Киева после игры ЛЧ с «Динамо».

Руководство «Аль-Садда» хочет, чтобы команды провели товарищеский матч на их поле. Что касается президента «Барселоны» Жоана Лапорты, то он не полетит в Доху на переговоры, хотя ранее утверждалось обратное.

Хави и его штаб надеются, что клубы договорятся уже к четвергу.