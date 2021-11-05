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Карпин: «Был бы доволен собой, если бы мы всех обыгрывали по 10:0»

вчера, 12:25

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил первые месяцы работы с национальной командой.

Я очень доволен игроками, честно. Для того чтобы они прогрессировали, нужно тренировать каждый день. У нас очень короткие отрезки, и нельзя сказать, что мы прям работаем… Вы же знаете, у нас нет тренировок как таковых. Подготовка, восстановление, видео, разговоры, теория… Это все не на поле. На поле мы проводим максимум 50 минут в день. И то без нагрузки. Сложно говорить про прогресс в таких условиях, футболисты должны прогрессировать в клубах.

Доволен ли я собой? Пока результат есть — ну окей. Всё ведь зависит от результата: мяч залетел или не залетел. Со Словакией мы сыграли плохо, но выиграли, и все уже по большому счету забыли, как мы играли. Проиграли бы — был бы недоволен, а так все говорят: «4 выиграли — 1 вничью, значит, всё нормально». Я лично не могу сказать, что доволен собой. Если бы обыгрывали всех по 10:0, то был бы доволен.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ Dima salev (раскрыть)
вчера в 19:05
Поэтому вы и не тренер сборной...
Dima salev
Dima salev
вчера в 19:00
Нам 1-0 хватить
drive45
drive45
вчера в 17:47, ред.
Что то маловато времени на поле и с мячом. Ведь игра и исход встречи делается и решается именно на поле. В любом случае желаем нашей команде , независимо с каким составом на каком поле и с каким соперником. Добиваться как можно больше побед, демонстрировать красивую и яркую игру , без травм и потерь.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 17:06
Так только Бавария может. Но если будете всех обыгрывать по 1:0 мы тоже не расстроимся.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 16:25
Зачем 10 - 0 , можно и 7 - 1 !
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 14:44
У Карпина нет будущего.
Q-J-G
Q-J-G ответ particular (раскрыть)
вчера в 13:00
Пока больше побеждают на фарте, чем по игре, но фартить постоянно не будет, пока фартит можно и поговорить о 10:0....
112910415
112910415
вчера в 12:58
обыгрывай всех 1-0 !
Caniggia
Caniggia
вчера в 12:57
Редко когда толковый тренер будет доволен собой. Потому что всегда появляются идеи что-то улучшить и прогрессировать.
Kolenok
Kolenok
вчера в 12:39
Главное зюбы нет!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 12:36
Такое только в грёзах наркомана может случиться)))
particular
particular
вчера в 12:32, ред.
В клубах балдёжь, в Сборной 1 час нагрузок, а остальное в теории... Поэтому на практике, если и бежим, то недолго и не туда, в то время как Кипр и Андорра уже точат зубы и мечтают о мести :)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:26
Счёт 2-0 тоже устроит!
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