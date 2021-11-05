Карпин: «Был бы доволен собой, если бы мы всех обыгрывали по 10:0»

Главный тренер сборной России оценил первые месяцы работы с национальной командой.

Я очень доволен игроками, честно. Для того чтобы они прогрессировали, нужно тренировать каждый день. У нас очень короткие отрезки, и нельзя сказать, что мы прям работаем… Вы же знаете, у нас нет тренировок как таковых. Подготовка, восстановление, видео, разговоры, теория… Это все не на поле. На поле мы проводим максимум 50 минут в день. И то без нагрузки. Сложно говорить про прогресс в таких условиях, футболисты должны прогрессировать в клубах.

Доволен ли я собой? Пока результат есть — ну окей. Всё ведь зависит от результата: мяч залетел или не залетел. Со Словакией мы сыграли плохо, но выиграли, и все уже по большому счету забыли, как мы играли. Проиграли бы — был бы недоволен, а так все говорят: «4 выиграли — 1 вничью, значит, всё нормально». Я лично не могу сказать, что доволен собой. Если бы обыгрывали всех по 10:0, то был бы доволен.