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Колосков: «На сегодняшний день Селихов номер один в „Спартаке“»

вчера, 11:48

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о том, кто должен быть основным голкипером «Спартака».

Это зависит от многих обстоятельств. Прежде всего, как Селихов будет дальше тренироваться и поддерживать форму. Вчера он сыграл надежно, отбил пенальти, несколько раз выручил. На сегодняшний день Селихов номер один. Максименко предстоит большая работа, чтобы завоевать право играть в стартовом составе.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 15:18
кто это гнал на Селихова после семерки? там привозной Джикия был
25процентный клоун
25процентный клоун ответ YVG (раскрыть)
вчера в 15:17
да уж, Семаку не повезло с этой позицией, скупили всё для него, от азмунов и малкомов до судей и высших чинов рпл, а тут на тебе, дыра
протон
протон
вчера в 14:51
Селихов и защитники молодцы, наши ребята! Максименко и Рассказов - пока
Вот так должен стоят в Спартаке Вратарь , а не пускать все летящие в створ мячи, Спартак Молодцы
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:15
Как легко дедушки поддаются эмоциям, случайно отбил пенальти, селихов лучший, семь пропустил от ливера, пусть уходит из спартака.
112910415
112910415
вчера в 12:53
тут без вариантов
YVG
YVG ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 12:51
Крицюка забирайте, ему судьбой написано играть в спартаке.
YVG
YVG
вчера в 12:50
По двум матчам судить трудно, пусть Локомотив отстоит.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:19
Надо срочно искать номера два, можно Крицюка бесплатно взять, хотя нет, лучше Дюпина
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:19
Впрочем уже скорее всего на долго. Удачи.
shur
shur
вчера в 12:13
...думаю стажеровку Колосков прошел на соккере, пора к заслуженному балаболу
Губерневу в эксперты , какой никакой заработок, опять таки ТВ...!!!
Cat01
Cat01
вчера в 12:12
Выбор верный
mihaluch
mihaluch
вчера в 12:04
На то и существует почётный президент чтобы вратаря для Спартака выбирать.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 11:58
Надо молиться за его здоровье ! Чтобы травмы его остались в прошлом ! Селихов - номер 1 .
beefs
beefs
вчера в 11:50
ну ничего, это нормально когда конкуренция...
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