Колосков: «На сегодняшний день Селихов номер один в „Спартаке“»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о том, кто должен быть основным голкипером «Спартака».

Это зависит от многих обстоятельств. Прежде всего, как Селихов будет дальше тренироваться и поддерживать форму. Вчера он сыграл надежно, отбил пенальти, несколько раз выручил. На сегодняшний день Селихов номер один. Максименко предстоит большая работа, чтобы завоевать право играть в стартовом составе.